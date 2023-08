– Folk er mer skeptiske

– Vi merker at tiltakene begynner å virke, sier eiendomsmegler i Kaland & Partners, Petter Krantz.

Den erfarne eiendomsmegleren i Norges nest største by ser tendenser til endringer i boligmarkedet som følge av den økte boliglånsrenten, som har økt betydelig det siste halvannet året.

Torsdag ble det også klart at Norges Bank øker styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4 prosent.

– Nå begynner folk å kjenne på at de betaler mye for boliglånet sitt, og er gjerne litt mer bevisst i budgivningen. Flere er litt mer avventende med å legge inn bud nå, fortsetter Krantz.

Det får konsekvenser både for kjøper og selger, mener ekspertene.

– Flere ønsker også å selge før de kjøper. Der har jeg merket en endring de siste ukene, sier Krantz, som legger til at det fortsatt selges bolig i Bergen.

Preger førstegangskjøp

Bildet av et mer usikkert boligmarked enn tidligere i år, er tydelig på flere måter. Spesielt merker Krantz det på boliger som er typiske førstegangskjøp.

– En del er mer skeptiske til å legge inn høye bud, fordi svingninger i dette markedet kan påvirke egenkapitalen i stor grad. Situasjonen er litt annerledes for de som allerede eier bolig. De selger og kjøper i samme marked.

– Er selgere mer bekymret for å ikke få solgt?

– Ikke helt ennå, og forhåpentligvis slipper vi en slik situasjon, sier Krantz.

Eiendomsmegler i Kaland & Partners, Petter Krantz. Foto: Kaland og Partners

– Ikke veldig ulikt i vår

Stian Bussesund i Aktiv Eiendomsmegling i Bergen ser også at det er noen færre på visning nå enn tidligere i år.

– Samtidig er det sånn at gode ting alltid går. Hvordan det vil se ut framover, er litt tidlig å si noe om. Det er skolestart nå, og det er først nå markedet begynner å våkne etter en rolig sommer.

Han mener det foreløpig ikke er kjøpers marked.

Stian Bussesund i Aktiv Eiendomsmegling Foto: Aktiv

– Det vi har solgt den siste tiden har gått til rundt prisantydning. Noe har gått over, noe har gått noe under. Det er ikke veldig ulikt bildet fra i vår. Så lenge bankene fremdeles låner ut penger, vil markedet holde seg stabilt framover.

Full stans i nyboligmarkedet

De usikre tidene merkes særlig på nyboligmarkedet, forteller administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest, Veslemøy Tvedt Fredriksen.

– Nyboligmarkedet har bremset opp. Prosjekter som er i markedet eller som nærmer seg ferdigstillelse selges fremdeles. Kjøpere av planlagte prosjekter synes gjerne det er for usikkert å kjøpe noe som ikke er ferdig før om to år. Disse vil sannsynligvis orientere seg mer mot bruktmarkedet i en periode, sier Tvedt Fredriksen.

Usikkerheten blant kjøperne har også gjort at flere utbyggere utsetter prosjektene en del fram i tid. Dette kan skape økt press på bruktboligmarkedet enkelte steder.

administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest, Veslemøy Tvedt Fredriksen. Foto: Eiendomsmegler Vest

– I bruktboligmarkedet i bergensområdet er det akkurat nå mange boliger til salgs. Noen av disse er boliger som ikke ble solgt før sommeren, og så er det i tillegg nye boliger som legges ut. Det store tilbudet, sammen med rentehevingene, vil være med på å dempe prisutviklingen noe her, sier Tvedt Fredriksen.

Antallet kjøp og salg gjennom året har samtidig også vært relativt stabilt over tid. Tvedt Fredriksen peker på at det alltid er et underliggende behov for kjøp og salg av boliger.

– Man kan få inntrykk av at boligmarkedet varierer mye, men de siste ti årene har antallet transaksjoner vært ganske jevnt på Vestlandet, med unntak av koronaårene. Da gikk det veldig opp. Nå ser det ut som det normaliserer seg igjen.

Ber selgere være tålmodige

De tre ekspertene har alle klare råd til de som skal selge boligen sin i tiden som kommer.

Selgere bør være realistiske når de sammen med megler setter en pris på boligen, og bør samtidig være forberedt på å måtte smøre seg med noe mer tålmodighet enn ventet.

– Det kan ta lengre tid å selge en bolig i det markedet vi har nå. Å takke ja til et bud på en pris man er villig til å selge for, kan være lurt. At man ikke er for tøff i trynet, takker nei, og sitter flere måneder seinere og må akseptere et lavere bud, sier Krantz i Kaland & Partners.

Flere kan også måtte belage seg på å ha mer enn en eller to visninger, sier Krantz. Han får støtte fra Bussesund i Aktiv.

– Ha realistiske forhåpninger. Det er ikke hver eneste bolig som har to eller flere budgivere. Ofte må man som selger forhandle med en budgiver om en pris.

– Ikke vent med drømmeboligen

For kjøper lønner det seg også å ha is i magen, og ikke by over evne.

– Siden de fleste kjøper for å bo der, er det beste rådet å tenke langsiktig, gå på visninger, og finne en bolig du vil trives i, sier Tvedt Fredriksen i Eiendomsmegler Vest.

Krantz i Kaland & Partners oppfordrer også folk til å følge magefølelsen og drømmene sine.



– Jeg er et menneske som mener drømmer er til for å oppfylles. Finner du drømmeboligen, bør du ikke vente med å kjøpe fordi du tenker at prisene kanskje kan gå noe ned. Jeg har truffet mange på visning som angrer på at ikke de kjøpte det ene huset for noen måneder siden.

Store forskjeller mellom byene

Det er også store forskjeller mellom byene.

Tall fra Eiendom Norge for juli, visste en tydeligere boligprisnedgang i Bergen enn i andre norske byer.

– Det er vanlig med en prisnedgang i juli, og vi skal ikke legge altfor stor forklaringskraft på en måned isolert. De siste årene har vi hatt en sterkboligprisvekst, og det å eie sin egen bolig er gunstig i et langsiktig perspektiv.

Kjøperne tenker seg om noen ekstra ganger i budrundene når renten blir høyere og privatøkonomien blir trangere, sier Tvedt Fredriksen.

Samtidig forklarer hun hvorfor situasjonen ser annerledes ut i Bergen, sammenliknet med Stavanger. I Rogaland og stavangerområdet erfarer Eiendomsmegler Vest at det legges ut færre boliger til salgs enn vanlig, samtidig som etterspørselen er der.

– Dette gjør at boligene omsettes raskt. I bergensområdet ser vi at antall usolgte boliger har økt og det vil vises igjen i en noe lengre omsetningstid utover høsten.