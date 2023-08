Etter et halvår med en sterk økning i boligprisene var juni den første måneden med synkende boligpriser i 2023. Dette tror økonomer er starten på en nedgang i månedene som kommer.

Det er vanlig at boligprisene faller i juli måned. Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, mener dette kommer av at folk er på ferie og det ikke er like mange på visning.

Midtgaard tror likevel vi vil se en annerledes juli i år.

– Vi tror det vil bli et sesongjustert fall på 0,7 prosent og et nominelt fall fra juni til juli på to prosent. Det er litt mer enn det som er normalt for juli, sier Midtgaard.

Lys fremtid for førstegangskjøpere

Til nå har endringene i utlånsforskriften gjort at boligmarkedet har holdt seg sterkt, til tross for flere rentehevinger.

Nå tror Midtgaard at de høye rentene vil merkes bedre, og at boligprisene derfor vil synke.

– Det er en helt naturlig respons på rentehevingene fra Norges Bank. Vi tror nok vi vil se en korreksjon i boligprisene de neste månedene, sier Midtgaard.

EFFEKT AV RENTA: Sara Midtgaard tror folk begynner å merke rentehevingene bedre nå enn tidligere i år. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Midtgaard forteller at antall usolgte boliger øker, og at det nå er høyere tilbud enn etterspørsel på boliger. Dette mener hun også er en faktor på fallende priser.

– Antall usolgte boliger har begynt å bygge seg opp, derfor forventer vi et boligprisfall som er større en normalt, sier Midtgaard.



Hun mener tiden fremover kan se lys ut for de som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet.

– Den tiden som kommer de neste månedene, kan gi flere gode muligheter for førstegangskjøpere. De får flere boliger å velge mellom.

Tror på nedgang i juli

Også sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, tror boligprisene vil fortsette å synke i juli. Hun tror derimot ikke at det vil synke like mye som det Midtgaard tror.

– Vi tror det vil være en sesongjustert vekst på null prosent og et nominelt fall på 0,7 prosent, sier Haugland.

Dette likner på det som er vanlig for juli.

TROR PÅ NEDGANG: Kjersti Haugland tror boligprisene vil fortsette å synke i juli. Foto: Thomas Winje Øijord

Haugland er også klar på at rentehevingene har en påvirkning på boligprisene.

– Folk begynner helt klart å merke rentehevingene nå. Renta skal videre opp, så det vil være en faktor som vil dempe boligprisene videre, sier Haugland.

Kommer flere rentehevinger

Både Midtgaard og Haugland tror de høye boligprisene vil fortsette å synke utover høsten som et resultat av flere rentehevinger. Det er nemlig ventet to rentehevinger til fra Norges Bank.

– Vi tror boligprisene vil flate seg mer ut i månedene som kommer og at vi vil se en nedgang i boligprisene sesongjustert, sier Haugland.

Midtgaard tror den sterke prisveksten vi har sett i år vil nulles ut mot slutten av året.

– Vi tror utviklingen utover året vil være svakere enn det som er normalt, og at prisveksten vil nulles ut i desember. Desember i år vil bli det samme som desember i fjor, sier Midtgaard.