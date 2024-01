Følger rettssaken slik at de pårørende slipper

MØTER: Lisbeth Kristine Røyneland i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli er i Oslo tingrett denne uken for å følge Anders Behring Breiviks søksmål mot staten Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi må bite tennene sammen og la rettssystemet gjøre jobben sin.

Det sier Lisbeth Røyneland, leder for Nasjonal støttegruppe etter 22. juli til TV 2.

Hun er på plass i Oslo tingrett for å en ny runde i retten for terrordømte Anders Behring Breivik.

Han har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene, fordi han mener soningsforholdene er for strenge.

I OSLO: Nasjonal støttegruppe etter 22. juli er i Oslo følger rettsaken fra et rom i Oslo tingrett. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Rettssaken finner sted i Ringerike fengsel, hvor Breivik soner, og blir videooverført til Oslo tingrett.

Røyneland forteller at hun følger rettssaken slik at de andre pårørende slipper det.



– De er ikke så opptatt av dette, og prøver å skjerme seg. De setter pris på at vi er i rettssalen, og kan videreformidle det som skulle være aktuelt, sier hun.

– Viktig prinsipp

En rekke norske medier er på plass i Ringerike fengsel for å dekke rettssaken.

Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen mener det er viktig at pressen dekker saken, selv om mange kan syntes at det er ubehagelig å lese om.

– Uansett hvilken sak det er, må mediene ha et prinsipp om å være til stede og dekke den.

PRINSIPIELL: Mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han understreker at det er den norske rettsstaten som har gitt Breivik anledning til å føre saken.

– Og rettsstaten har et prinsipp om at det skal være åpenhet. Det er det viktig at mediene også har, sier Bodahl-Johansen.

–Ekstraordinært

Norske medier dekker saken på ulike måter. TV 2 er blant mediene som publiserer bilder av Breivik mandag.

Bodahl-Johansen understreker at det er opp til hvert enkelt mediehus å avgjøre hva man skal omtale og hvilke bilder man skal bruke.



Det er ingen tvil om at denne saken krever en viss tilbakeholdenhet, mener presseeksperten.

– Alt ved denne saken er ekstraordinært. Men i en rettsstat er det viktig at man behandler alle ut fra de samme rettighetene. Breivik har også rettigheter, og derfor får han en rettssak.

– Bør være forsiktige

Kari Dyregrov, professor emerita ved Høgskulen på Vestlandet har forsket mye på sorg, og de etterlatte og overlevende etter 22. juli-terroren.



Hun forteller at terroren og traumene derfra er noe som aldri vil bli glemt.

– Og det aktualiseres når det blir nye rettsrunder og pressedekning, sier hun.

EKSPERT: Kari Dyregrov har forsket på sorg i en årekke. Foto: Xavier Bonète, HiV

Hun forteller at de etterlatte hun har snakket med er takknemlige for pressens rolle i tiden etter terroren. De støtter også at Breivik skal ha rettigheter og få rettssaker som denne.

Men Dyregrov mener pressen har gode grunner til forsiktighet.

– Hensynet til de etterlatte bør veie sterkt, og mediene bør være forsiktige med utbroderinger og detaljer, sier Dyregrov.

Hun oppfordrer folk som syns det er ubehagelig at mediene skriver om saken, lar være å klikke seg inn.

– Det som er av interesse, er hvordan saken ender, sier hun.

Bodahl-Johansen mener det er naturlig at ikke alle ønsker å lese om saken. Han føler selv på et ubehag knyttet til tematikken.



– Men nå finnes det generasjoner som ikke kjenner 22. juli-saken på samme måte som andre generasjoner. Da er det viktig at mediene forteller hvem Breivik er. Prinsippet om åpenhet må også føre til at man må kunne bruke bilder, sier han.

– Dessverre blitt en vane

Røyneland i støttegruppen etter 22. juli, sier hun har forståelse for at saken får stor mediedekning.

Men hun erkjenner at hun helst skulle sluppet å møte i Oslo tingrett i dag.



Hun forteller at de fleste pårørende ikke ønsker å bruke krefter på saken.

– Dessverre er dette blitt en vane, men rettssystemet gir han denne retten, og han bruker det for å få oppmerksomhet, sier hun.

FØLGER MED: Røyneland skal følge rettsaken hele uken. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Breivik har vært i retten ved flere anledninger siden han ble dømt for terror i 2012. Siste runde var i januar 2022, da han ba om å bli prøveløslatt. Retten ga han ikke medhold.

– Vi har ikke noe alternativ. Hvis vi hadde hatt egne regler for Breivik, ville han fått en helt annen posisjon, sier lederen for støttegruppen.

Bekymret for én ting

Hun er likevel bekymret for hva som kommer fram i salen denne gangen.

– Jeg er mest bekymret for det høyreekstremet budskapet hans, og at han vil komme ut med det i morgen.

Breivik gjorde ikke noe ekstraordinært da han ankom salen mandag formiddag. Tidligere har han gjort ulike hilsener i rettssalen.

– Han gjorde ingen hilsen i dag, og hadde ikke plakater, sier Røyneland.

BEKYMRET: Røyneland er bekymret for at budskapet til den terrordømte skal komme fram. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Rettssaken skal pågå hele uken og Breivik selv skal forklare seg tirsdag. Professor Dyregrov mener pressen bør holde tilbake på å sitere det som eventuelt måtte komme.

– Mediene trenger ikke å komme med detaljer knyttet til budskapet hans. Det fortjener han ikke.