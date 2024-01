– Det er helt fantastisk. Det er det vi har jobbet og slitt for. Dette føles som en seier for hele Nord-Norge, sier Vidar Benjaminsen, leder i Lofotrådet.



Akuttilbudet ved sykehusene i Lofoten og Narvik skal likevel ikke svekkes. Det ble klart i helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sin årlige sykehustale tirsdag.

I desember la administrende direktør i Helse nord, Marit Lind, fram et forslag til kutt i det regionale helseforetaket. Forslaget kom etter at Kjerkol høsten 2022 ga Helse nord beskjed om å finne løsninger for å sikre bærekraftig drift framover.



I tirsdagens tale varslet imidlertid Kjerkol at regjeringen vil endre finansieringen av sykehusene i Norge.

Benjaminsen mener det aldri har vært så mye engasjement for en sak tidligere.

– Det har vært merkverdig. På tvers av politikken har vi kastet all partipolitikk og stått sammen. Hele Nordland har stått samlet mot forslagene, sier Benjaminsen.

– Unødvendig og kaotisk



Han opplever prosessen som veldig unødvendig og kaotisk.



– Vi stusser på at man ikke har kunne gått inn tidligere og lagt ballen dø. Det er godt at den er det nå, sier Benjaminsen.

Han peker på at det ikke er mange år siden de måtte kjempe for sykehusene forrige gang.

– Skal vi klare å rekruttere gode helsearbeidere til de stillingene som trenger å fylles, trenger vi forutsigbarhet, sier Benjaminsen.

Utfordringene ikke borte

– Nå har vi fått de politiske signalene, så kommer oppdragsbrevet senere i dag, så da får vi litt mer detaljer, sier administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord.

KREVENDE PROSESS: Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, legger ikke skjul på at det har vært en krevende prosess. Og den er ikke over, selv om akutt- og fødetilbudet fredes i Narvik og Lofoten fredes. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

At akutt- og fødetilbudet fredes inntil videre, kom ikke overraskende på henne.

– Vi har stått i en krevende prosess, og dette er en sak som opptar befolkningen i Nord-Norge, så overraskende er det ikke.

– Kommer det til å bli varig?

– Utforingen med å rekruttere personell blir ikke borte. Vi må se hvordan vi kan sikre bærekraftig drift fremover, sier Lind.



Puster lettet ut

Ordfører i Vestvågøy i Lofoten, Jonny Finstad, har kjempet med nebb og klør mot at akuttilbudet skulle svekkes.

– Dette er veldig positive nyheter for saken vi har kjempe for å månedsvis. Akuttberedskapen er ufattelig viktig for oss, sier han til TV 2.

Derfor puster han lettet ut i dag.

– I dag er det på tide å se fremover, heise flaggene og være fornøyde med at vi har vært med på å flytte nasjonal politikk, sier Finstad.



Han viser til at det fortsatt vil gjennomføres utredninger av strukturen i Helse Nord.

– Vi er spent på hva det endelige resultatet blir. Men dette er uansett en seier for folket i nord, som har kjempet denne kampen, sier han.

– Endelig skjønt det



– Endelig har helseministeren skjønt at hun må frede akutt- og fødetilbud i Helse Nord. Det er gode nyheter etter at hun senest på onsdag avviste det på spørsmål fra meg, sier Seher Aydar, helsepolitisk talsperson i Rødt.

Hun mener det ser ut til at helseministeren endelig har forstått alvoret i situasjonen.

Også helsepolitisk talsperson i SV, Marian Hussein, gleder seg over dagens nyheter.

– Endelig noen positive nyheter for sykehustilbudet i nord, og bra at regjeringen tar til fornuft. At vi bevarer akuttilbudet i Lofoten og Narvik betyr enormt mye for de det gjelder, sier Hussein.

– Dette viser at det enorme folkelige engasjementet betyr noe. At så mange har vært så tydelige, har vært avgjørende. Regjeringen har innsett at dette forslaget ikke hadde støtte verken i folket eller på Stortinget.