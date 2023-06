Føler seg fremstilt som «forferdelig sexmonster»

ANKET: Rettssaken finner sted i Gulating lagmannsrett i Stavanger. Særlig ett spørsmål blir sentralt gjennom de åtte dagene saken går for retten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

En 20 år gammel ungdomsarbeider ble i januar dømt til 11 års fengsel for voldtekt og nettovergrep.

Ungdomsarbeideren har erkjent fysiske overgrep, men ikke nettovergrepene han ble dømt for i tingretten. Sammen med forsvarer Brynjar Meling anket han dommen.

Tirsdag møtte 20-åringen i Gulating lagmannsrett.

– Skulle reist tilbake i tid



20-åringen henvendte seg til de sju dommerne, som har lest tiltalen i forkant av ankesaken, da han skulle forklare seg.

– Man kan sitte igjen med et inntrykk av at jeg er et stort, ja kall det forferdelig sexmonster, sa ungdomsarbeideren.

FORSVARER: Brynjar Meling forsvarer 20-åringen i lagmannsretten. Etter dommen falt i tingretten gav han uttrykk for at han synes 11 års fengsel var en for streng straff. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Det inntrykket ville tiltalte prøve å nyansere under sin forklaring, fire måneder etter han satt foran tingretten, som senere dømte han i tråd med aktors påstand om 11 års fengsel.

– Når det er sagt, har jeg begått fysiske overgrep mot mindreårige, og det angrer jeg på. Selv om jeg gjerne skulle reist tilbake i tid og gjort om på det, må jeg ta ansvar for det, sa han.

Tiltalte har erkjent de fysiske overgrepene, og det er kun nettovergrepene som skal behandles i lagmannsretten.

Den omstridte «Tuva»-kontoen

Administrator Arnt Erlend Skjefstad gjorde det klart at det er ett sentralt spørsmål lagmannsretten vil ha en grundig gjennomgang av:

Var det tiltalte som brukte Snapchat-kontoen da nettovergrepene fant sted?

Det mener aktor Folke Åmlid, og det samme gjorde tingretten, men selv bestrider 20-åringen dette.

AKTOR: Statsadvokat Folke Åmlid er aktor i saken. I tingretten la han ned påstand om 11 års fengsel, som også var straffen tingretten landet på. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Nettovergrepene går ut på en Snapchat-bruker kalt «Tuva» skal ha sendt seksualiserte bilder til mindreårige gutter, for så å få nakenbilder og videoer av onanering tilbake.



Han erkjenner å ha opprettet kontoen, men mener en av de fornærmede i saken også hadde tilgang til kontoen, og sto bak nettovergrepene.

– Jeg var hodestups forelsket

Ungdomsarbeideren hadde et nært forhold til en av de fornærmede, som han også mener har brukt «Tuva»-kontoen til å motta seksualisert innhold fra jevnaldrende.

– Jeg ble hodestups forelsket i vedkommende, og jeg vet det er galt, sa mannen i vitneboksen.

Ifølge 20-åringen fikk han vite kort tid før pågripelsen at denne fornærmede hadde brukt kontoen, men at tiltalte valgte å ta skylden for dette i avhør.

Like før saken gikk for tingretten endret han forklaring, og har siden holdt fast ved at han ikke sendte eller mottok seksualiserte bilder på «Tuva»-kontoen.

20-åringen er kritisk til mangel på bevis fra politiets side. Han mener politiet ville funnet de falske bildene han måtte ha lastet ned for å kunne sende dem videre. Slike bilder og videoer har ikke politiet funnet.

– Hvor i alle dager er disse bildene jeg skal ha sendt til alle de mindreårige personene?

Mot slutten av sin innledende forklaring for lagmannsretten var den unge mannen i vitneboksen oppgitt.

– Jeg opplever at jeg i tingretten ble dømt fordi jeg var ærlig nok til å si at jeg har begått fysiske overgrep, og derfor automatisk har modus for nettovergrep også, sa 20-åringen.

Bistandsadvokat for tolv av de fornærmede i saken, Merete Bjørkelund, hadde flere spørsmål om kontoen og om hvilke skoler og barnehager 20-åringen har jobbet i.

FLERE FORNÆRMEDE: De totalt 17 fornærmede i saken var mellom 11 og 15 år da overgrepene fant sted. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Statsadvokat Åmlid mener mannen i 20-årene bevisst valgte å arbeide i stillinger som gjorde at han fikk tilgang til å kunne utnytte mindreårige.

– Påtalemyndigheten mener jeg har posisjonert meg på en måte som har tilrettelagt for seksuelle overgrep. Alt jeg har gjort, blir vridd på en måte som skal svartmale meg, sa tiltalte.

Det er satt av åtte dager til ankesaken i Gulating lagmannsrett i Stavanger.