– Føler meg knust av barnevernet

Vedrørende erstatningskrav mot Ringsaker kommune

Det vises til deres brev og prosessvarsel av 10.05.21. Ringsaker kommune har tegnet ansvarsforsikring i Protector forsikring ASA og vi svarer derfor ut brevet på kommunens vegne. Ved videre korrespondanse ber vi om at det henvises til vårt saksnummer PRO-1019622.

For å kunne kreve erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet. Endelig må kravet ikke være foreldet. På påhviler kravstiller å dokumentere sitt krav, samt sannsynliggjøre et ansvar. Slik kravet nå er fremlagt er det ikke dokumentert en varig medisinsk invaliditet som gir grunnlag for erstatning.

Vi har imidlertid gjennomgått sakens rettslige og faktiske anførsler med kommunen. Vår konklusjon er at vi basert på foreliggende dokumenter ikke kan se at det foreligger ansvar for Ringsaker kommune.

Barneverntjenesten har vært involvert i familien i flere år. Bekymringen for kravstillers omsorgssituasjon har vært den samme hele tiden, nemlig mors alkoholmisbruk. Kommunen har vært i kontakt med en hjemmekonsulent som var ansatte fra 19876 og gjennomførte tilsyn og annen oppfølgning. Hun fortalte at hun ofte var på hjemmebesøk og alltid møtte en hyggelig og imøtekommende kvinne som var lett å snakke med. Huset var i prikkfri orden. Det var aldri tegn på bakfyll, alkohollukt, synlige tomflasker eller andre ting som kunne tyde på fyll og festing. En annen saksbehandler kommunen har snakket med som var inne i saken i 1994 opplevde heller aldri mor som bakfull eller synlig beruset. Hun forklarte at hun i perioder var ukentlig hjemme hos mor.

Et viktig moment i vurdering av ansvarsgrunnlaget, er at det er datidens standard som må legges til grunn for vurderingen av oppfølgningen. Det ble iverksatt tiltak i 1991 og 1995 som ser ut til å ha hatt en reduserende effekt på mors alkoholbruk da kravstiller var hos mor, herunder en positiv effekt på kravstillers omsorgssituasjon. Barneverntjenesten vurderer at det arbeid som ble gjort representerte faglig standard på den tiden.

Videre ønsker barneverntjenesten å formidle at de forstår at kravstiller opplever at hun ikke fikk den hjelpen og støtten hun hadde behov for på den tiden. Det presiseres likevel at man mener at man med “datidens briller” gjorde det man mente var mulig å gjøre for å gi kravstiller en tilfredsstillende omsorgssituasjon hos far.

Vår vurdering er at vilkårene for erstatning ikke er oppfylt i herværende sak og kravet blir således å avvise.

All den tid det påhviler kravstiller å dokumentere sitt krav, er det kommunen og selskapets vurdering at per nå ikke er aktuelt å stå for kostnader for medisinsk utredning.

Vennligst ta kontakt ved spørsmål.