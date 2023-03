Fnyser av regjeringens dialog-utspill

Mandag talte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) for Stortinget. Her redegjorde han for hva regjeringen ønsket å gjøre i Fosen-saken.

Det er altså ikke å fjerne fjerne vindturbinene på Fosen eller nekte videre drift inntil en ny konsesjon er på plass. Han var tydelig på at det etter regjeringens syn ikke er rettslig grunnlag for dette.

Til TV 2 sier Aasland at han har dialog med reindriftsutøverne på Fosen.

– Det har jeg opplevd som et sterkt og viktig møte, men også et møte hvor jeg tror vi kan etablere en dialog i fortsettelsen. Som en av reindriftsutøverne sa: Det første avbøtende tiltaket som kan iverksettes er å vektlegge reindriftas kompetanse i forvaltningen, sier Aasland.

– Frekke

Aktivist Ella Mari Hætta Isaksen satt på tilhørerbenken da Aasland redegjorde for saken.

De samiske aktivistene mener vindmøllene på Fosen må rives, eller i hvert fall slutte å gå rundt, inntil en løsning er på plass.

– Fra vår side er det klinkende klart, men vi registrerer at regjeringen fortsetter å snakke om avbøtende tiltak. De er også så frekke at de legger ord i munnen på reindrifta, sier Hætta, og fortsetter:

– De sier at avbøtende tiltak har vært tema i møtene med reindrifta, og at de selv har foreslått det første avbøtende tiltaket – at reindriftsnæringas tradisjonskunnskap skal ligge til grunn for det videre arbeidet. Det kan knapt kalles et avbøtende tiltak, men heller en helt grunnleggende forventning.

DIALOG: Da aktivister sperret inngangene i Regjeringskvartalet var olje- og energiminsiter Terje Aasland (Ap) ute for å prate med aksjonistene. Foto: Stian Lysberg Solum

– Gjør ikke noe ulovlig

Aasland sier man må finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen, men vil ikke utelukke noen alternativer mens regjeringen samler inn mer kunnskap om saken.

– Vi vil ikke forskuttere hvor løsningen ligger. Alle muligheter ligger åpne. Jeg håper vi kan få til en sameksistens. Vi må gjøre et nytt vedtak – og for å gjøre det vedtaket, trenger vi et oppdatert kunnskapsgrunnlag.

KNUSENDE DOM: Høyesteretts dom fra oktober 2021 slår fast at konsesjonene til vindparkene på Roan og Storheia er ugyldige, ettersom de krenker reindriftssamenes rett til å utøve sin kultur. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB

– Har det skjedd noe på disse møtene som tyder på at dere nærmer dere en løsning innen rimelig kort tid?

– Nei, men vi har lyttet til hva reindriftsutøverne har tenkt, sett og opplevd. Det har vært verdifullt å få den lærdommen og den kunnskapen slik at de blir sett og ivaretatt i disse prosessene.

Etter mange dager med demonstrasjoner utenfor regjeringskvartalet, valgte regjeringen å legge seg flat og beklage overfor Fosen-samene for vindmøllene i Trøndelag. Høyesterett slo i 2021 fast at vindmøllene var i strid med menneskerettighetene, da de hindret reindriftsamene i å utøve sin kultur.

– Ikke kommet videre

Partiene SV og MDG reagerer på mandagens uttalelser fra Aasland. MDG mener det virker som regjeringen går tilbake på innrømmelsene om pågående menneskerettighetsbrudd.

– Dette er bare mer av det samme gamle, sier MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg til NTB.

– Regjeringen har ikke kommet et eneste skritt videre siden de viktige demonstrasjonene i regjeringskvartalet, sier energipolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken til NTB.