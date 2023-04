Flystøyen rister i veggene

De gledet seg over å ha fått Norges kampflybase. Men etableringen ble øredøvende; de nye kampflyene F-35 bråker sånn at husene deres faller i verdi, mener innbyggerne på Ørland. Og mener staten må punge ut.

KRIGSFLYET STØYER SLIK AT BOLIGPRISENE FALLER? Det mener i all fall innbyggerne som er naboer til Norges kampflybase på Ørlandet i Trøndelag. Nå må staten kompensere for verdiforringelse, mener blant andre Jens Erik Nesset. Foto: Frank Lervik / TV 2 og Forsvaret

– Det nytter ikke å snakke sammen, når en er utomhus og flyene flyr, det er helt håpløst det, sier Jens Erik Nesset, en av beboerne på Ørlandet som nå saksøker staten. Han hører det også i veggene på huset sitt når Norges nye kampfly er på vingene.

Som andre naboer av kampflybasen er han blitt vant til å tie stille når krigsmaskina er i lufta. De må bare vente.

– Du hører lyder i bygningskonstruksjonen når F-35 er i farta, det rister i veggene, forteller Jens Erik. Han, i likhet med 200 andre boligeiere, saksøker nå staten for det de mener gir verdiforringelse av husene. Vinner de fram vil dette koste staten opp mot et par hundre millioner kroner, ifølge Adresseavisen.

FLYSTØY ØDELEGGER: Vel 200 boligeiere på Ørlandet møter staten i retten på grunn av det de mener er betydelig verre flystøy enn ventet. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Det har i nær 70 år vært flystøy på Ørlandet. Den militære flystasjonen ble bygd i etterkrigsåra. Innbyggerne er vant til at jagerfly tar av og og suser over hustakene. Men da den norske staten gikk til innkjøp av de amerikanske F-35-flyene, ble alt brått mer ubehagelig. Og verre skal det bli, frykter beboerne i sonen rundt kampflyplassen.

Et av verdens beste er en bråkebøtte

Ifølge Forsvaret er F-35 et av verdens beste kampfly, med helt unike egenskaper. Til sammen 52 maskiner er kjøpt inn, og med unntak av et par stykker skal de fleste stå plassert på Ørlandet.

Forsvaret.no skriver at disse flyene har sensorer som gjør at de kan finne, følge og identifisere andre fly fra langt større avstander enn før. De kan dessuten gjøre denne jobben uten å bli oppdaget av andre fly.

F-35 I JULESTJERNEFORMASJON: Ifølge det norske forsvaret er disse blant verdens aller beste kampfly. Ifølge mange innbyggere som er naboer til basen, følger det også urovekkende mye bråk med flyene. Foto: Forsvaret

Svært mange av innbyggerne i kystkommunen på Trøndelagslysten er tilfredse med å ha fått Norges kampflybase i sin midte.

– Det er klart at med tanke på alle arbeidsplassene må en jo bare akseptere flystøyen. Så staten ved Forsvarsdepartementet bør jo kompensere for de ulempene vi andre får, da.

Jens Erik Nesset poengterer at de tar en for laget ved å ta imot alle kampflyene. Som ligger i luftrommet over dem og øver støtt og stadig.

– Det er faktisk ulemper vi her ute tar for kongeriket, det. For at Norge skal ha et skikkelig luftforsvar, mener Jens Erik.

Når folk skal beskrive lydene de ulike flytypene lager, beskrives de tidligere kampflyene F-16 med en slags høyfrekvent vislelyd. Mens F-35, til en prislapp på 1,74 milliarder kroner per fly, har en gjennomtrengende brummelyd. Som noen påstår gir vibrasjoner som til og med får ting til å falle ned fra hyller og bord.

– Helt innenfor, ifølge Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har gjennom de siste åra holdt en rekke informasjonsmøter for innbyggerne, og har også vært de som sørger for å gi boliger nødvendig støybeskyttelse. Og, i tillegg, å tilby folk som har rett til det, innløsning.

IKKE SKADELIG STØY: Forsvarsbygg sier det er gjort beregninger på støyen fra F-35-flyene. Prosjektsjef Carl Oscar Pedersen sier at alt er etter boka. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi i Forsvarsbygg har beregnet støyen, og kommet fram til at dette er innenfor det som reguleringsbestemmelsene sier, Altså, dette er beregnet til ikke å være skadelig støy, forklarer prosjektsjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg.

Pedersen forteller at de har informert og belyst problemstillingen overfor innbyggerne i rikelig monn før etableringen. Og sier de har forsikret folk som bor nær basen at de er på den trygge siden.

– Det er mange fly som ikke er kommet ennå, det kommer jo mange flere hit, derfor kommer støybelastningen til å bare øke, frykter styremedlem i Støygruppa Ørland, Lars Arne Raanes.

På hjemmesida til denne interessegruppa står det at Forsvarsbygg har beregnet drastisk økning i tida hvor støyen er over 67 desibel.

– Når så mange innbyggere sier de føler dette som en plagsom støy, bør ikke da staten trå til og kompensere dem, dette er tross alt Norges eneste kampflybase?

– Det er vanskelig å lene seg til den type personlige opplevelser, så vi baserer oss på regelverk og beregninger som vi er pålagt å gjøre, og dette har vi gjort, og har belyst og informert om, svarer Pedersen i Forsvarsbygg.

Foreldet sak

Staten har også påberopt seg foreldelse. Noe som er helt urimelig, sier Støygruppa.

– Vi kunne jo ikke forutse hvordan denne støyen skulle bli, før flyene begynner å fly. Det er først når flyene er her at man merker bråket, sier Knut Erik Nesset.

Han fikk skiftet vinduer og ventiler på statens regning, og han har også gjort tiltak sjøl. Det har ført til at han aldri hører biltrafikk mer. Flystøy, derimot, er en jevnlig affære.

Advokatene til de noe over 200 saksøkerne, bygger saken på Nabolovens § 2 som omhandler tålegrensen i et naboforhold.

Hos Forsvarsbygg holder de på at saken er foreldet.

EGEN STØYMÅLER: Støygruppa Ørland gikk til anskaffelse av egen støymåler for et par år siden. Styremedlem i gruppa, Lars Arne Raanes, sier han frykter mer og mer bråk, fordi stadig flere fly kommer til basen. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Fordi det støygrunnlaget saksøkerne har basert søksmålet sitt på, forelå allerede i 2015, for da beregnet vi maksimalstøy med alle flyene til stede, sier prosjektsjefen.

Støygruppa finner denne argumentasjonen uforståelig. All den tid flyene ankom Ørlandet først i 2018. Det er jo fra det tidspunktet ulempene må regnes, hevder de.

– Staten er jo ingen julenisse

Når rettsaken starter i Trøndelag tingrett vil gruppa presentere 16 husstander de mener er representative for alle de andre.

Og de vil fortelle at de tror boligene deres har hatt et verditap på mellom 10 og 15 prosent.

Noe Forsvarsbygg aldeles ikke går god for.

– Vi er ikke enige i den påstanden. Tvert om, vi har observert at hus i området rundt basen har steget i verdi, så hvis en sammenligner med andre områder har boligene her faktisk økt i verdi, sier Carl Oscar Pedersen.

Som understreker at det er umulig å si hva husene hadde vært verdt om ikke basen fantes.

Raanes tror eiendommene deres hadde stått høyere i pris uten all plagsom flystøy.

– I utgangspunktet skulle prisnivået vært høyere enn det er i dag. Og det er verditapet som følge av økt støy vi mener det skal kompenseres for.

STATEN ER INGEN JULENISSE: Saksøker og beboer ved kampflybasen, Knut Erik Nesset, fastslår at staten ikke er noen julenisse i dette spørsmålet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Knut Erik Nesset tenker sitt om de statlige representantene.

– Her er det folk som er ansatt fra stat og departement som skal gjøre alt billigst mulig. Og staten er jo ingen julenisse!

Når Knut Erik planlegger kaffeselskap, tar han først en telefon til basen:

– Ja, hei du, det er Knut Erik Nesset, skal flyene opp og fly i dag? Ikke det, nei, de har kanskje tatt påskeferie da?

Han avslutter samtalen med et smil, i dag er det fritt fram for å kunne ta en rolig kafferast utendørs med gjester.

Saken i Trøndelag tingrett starter mandag 17.april.

Støygruppa påpeker at de nye flyene oftere har avvik i flymønsteret sitt, som genererer mer og unødvendig støy.

I januar 2022 ble F-16-flåten avløst av F-35. Innbyggerne synes at med den nye flytypen er flymønsteret oftere avvikende.

Forsvarsbygg sier det kan dokumenteres ti prosent avvik i fjor. Mye skyldes vær, vind og fugler på rullebanen, for eksempel.