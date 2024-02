Flyselskapene slenger seg på trend: – Mer skeptisk

Har du noen gang dratt på blåtur?

Altså ikke visst hvor du skal før du er på flyplassen, flyet eller når du har landet?

Det har vært et populært konsept blant yngre vennegjenger de siste årene. De arrangerer gjerne turene privat, men nå kan man booke dette gjennom reise- og flyselskap.

Hemmelig destinasjon

Henrik Moe Wæhre (23) fra Langhus er på sisteåret av masteren sin innenfor informatikk på NTNU, Trondheim. Han har vært på to blåturer de siste to årene, og skal snart ut på sin tredje.

– Vi var i Praha 2022 og Riga 2023. Tendensen er steder hvor det ikke koster så mye, inkludert alkohol. Også skal vi et nytt sted nå i mars. Det vet jeg enda ikke hvor er heldigvis, sier Wæhre til TV 2.

KAOS: – Reisefølget pleier å være rundt 20 stykker. Det kan bli litt kaos å holde styr på alle, sier Wæhre. Foto: Hannah X. Røssberg

23-åringen har ikke arrangert turene selv og forklarer at det har vært en fast person i vennegjengen som liker å arrangere turene. Han tror dog at det er vanlig å bytte arrangører.

På spørsmål om hva det beste med blåtur er, har Trondheim-studenten svaret klart:

– Det er klisjé å si, men det er er først og fremst folkene. Gjengen man drar med. Også er det spenningen. Det er alltid gøy å dra til et nytt land. Det er et nytt aspekt når man ikke vet hvor man skal før man har landet, forteller han.

NY ORDNING: I år skal gjengen ha en ordning der alle har ansvar for en person hver for å passe på at ingen forsvinner. Foto: Anniken Syvertsen

– Gikk over all forventning

Et fåtall reiseselskaper har de siste årene begynt å arrangere blåturer. Apollo er en av dem, og i fjor solgte de ut blåturene på bare to dager.



– Turene ble revet vekk med en gang. Det var utrolig gøy og gikk over all forventning, sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo, til TV 2.

– Skal dere gjøre det samme i år?

– Det var så stor suksess at vi vil få det til igjen. Det ligger ikke ute til salg enda, men det er stor sannsynlighet for det, forteller Rivera.

SOL OG VARME?: Blir det solseng og bading? Det aner ikke kundene når de bestiller blåtur. Foto: Isac Skjevik Kvello

Nå har også SAS slengt seg på trenden. De lanserte nylig kampanjen «Destination Unknown».

Flyselskapet arrangerer blåtur for 30.000 bonuspoeng. Da får man en tur-retur-reise til et ukjent reisemål sammen med andre reiselystne. Man kan også kjøpe en tilsvarende reise for en du ønsker å ha med.



– Det er for å gi en spennende og litt annerledes opplevelse til de reisende. Det er for spenningen og det å ikke vite hvor man skal, samtidig som man får oppleve en tur sammen med andre eventyrlystne, svarer Tonje Sund, pressesjef i SAS.

POSITIVE TILBAKEMELDINGER: SAS har fått mye bra oppmerksomhet på sin nye kampanje. Etter første tur skal de evaluere responsen. Foto: Odd Arne Hartvigsen/ TV 2

På spørsmål om hva Apollo syntes om SAS sin etterfølgelse, er svaret klart:

– Det er ingenting som er kulere enn å være trendsetter. Det er kjempegøy å se at flere følger etter, sier Rivera.

– Egen vri

Det er første gang SAS arrangerer denne typen opplevelse for sine EuroBonus-medlemmer.

– Vi har latt oss inspirere av andre som har hatt lignende konsepter som var satt stor pris på, men vi gjør vår egen vri på det.

«DESTINATION UNKNOWN»: Hvor går turen til? Foto: Skjermbilde / SAS

Sund forteller at de reisende vil få informasjon om destinasjon når de først er på flyet, men at de vil få en pakkeliste før avreise.

Billettene er ennå ikke lagt ut for salg, men SAS har allerede fått positiv oppmerksomhet.

– Vi er optimistiske med tanke på interessen for denne spesielle flyvningen.

– Mer skeptisk

Sund har ingen statistikk på aldersfordelingen til de interesserte, men har sett i ulike forum at det godt fordelt på kjønn og alder.

Fjorårets reisende i Apollo hadde en større andel voksne som bestilte blåtur. Hele 80 prosent var mellom 50 og 79 år. Aldersgruppen 60–69 år stod for over 30 prosent av salget alene.



– Det var også ekstra gøy at det var så mange i den eldre aldersgruppen og voksne mennesker som valgte å bli med, sier Rivera i Apollo.



BRRR: Hva hadde du sagt om du endte opp i Kirkenes? Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Den 23 år gamle studenten som har god erfaring med blåturer, er ikke helt solgt på SAS sin nye kampanje.

– Jeg blir litt mer skeptisk når det blir arrangert av en bedrift enn en venn man stoler på. Man legger det i hendene til en man ikke kjenner, svarer Wæhre før han fortsetter:

– Jeg tror jeg kunne dratt på det hvis jeg hørte at mange hadde gode opplevelser, men jeg hadde ikke vært den første som hadde kastet meg på.

– ELSKER blåtur

Flere mener kanskje at blåtur har gått av moten, men det er reiselivsekspert Torild Moland uenig i.

– Blåtur var en trend før pandemien, men nådde aldri sitt potensial blant mainstream-reisende fordi hele verden stoppet opp. Sånn sett er det ikke overraskende at trenden kommer tilbake, eller egentlig aldri har dødd, forklarer Moland.

Booking.com gjorde nylig en undersøkelse om blåtur. 27.000 brukere deltok og det viste seg at over halvparten (52 prosent) ville gjerne være med på en tur der de ikke visste innhold eller destinasjon.



EGNER SEG FOR ALLE: – Å reise til nye, ukjente steder er en trend, i alle aldersgrupper, sier Moland. Her fra tur i Mexico. Foto: Privat

Hun ble først overrasket over SAS sitt valg om å arrangere blåtur, men tror at det kan være et smart valg av flyselskapet.



– Jeg ELSKER konseptet blåtur, og synes det er gøy at folk tør å bare kaste seg uti det. Det er jo dette reising handler om, å oppdage nye steder, møte folk og ha annerledes opplevelser.

– Hvor gøy er det å reise tilbake til det samme hotellet på Mallorca hver gang? Jeg applauderer de som er eventyrlystne og møter dagen og mulighetene med åpne armer.