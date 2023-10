Flyselskap skal starte med nytt boardingsystem

Endringen skal spare flyselskapet for to minutter per flyvning.

Fra neste uke skal United Airlines endre på boardingsystemet sitt ved å la passasjerer med vindussete få prioritert ombordstigning. Det melder en rekke amerikanske medier.

I et internt notat fra selskapet, som blant andre New York Times har fått tilgang til, hevder flyselskapet at endringen skal spare dem for to minutter av ombordstigningsprosessen – per flyvning.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror grepet handler om økonomi.

– Hvis du for eksempel har tusen flyvninger om dagen, så blir det ganske mange minutter man kan ha flyene i luften og tjene penger på dem i stedet for, sier Elnæs til TV 2.

Endringen skal tre i kraft fra 26. oktober - og vil gjelde alle innenlandsflyvninger og noen utenlandsflyvninger.

Vindussete, midtsete og gangsete

Økonomipassasjerer som har vindussete, skal om bord først, etterfulgt av passasjerer med midtsete. Til slutt kommer passasjerer med gangsete.

Men passasjerer med prioritert ombordstigning, som for eksempel barnefamilier eller gullkortinnehavere, trenger ikke frykte for sin prioriterte status.

– De trenger ikke å bli skremt. United har tenkt på dette. Barn, familie, eldre og de som har høyest status i bonusprogrammene, vil fortsatt gå først, sier Elnæs.



United har testet ut boardingsystemet ved fem ulike flyplasser tidligere og funnet ut at det er en effektiv måte å redusere tiden på.

Uoppmerksomme passasjerer

Forsinkelser på grunn av kaotisk ombordstigning kan føre til ytterligere problemer for flyselskapet i løpet av en dag.



– Det er klart at alle de andre selskapene kommer til å følge med på dette. United er ingen smågutt. Det er et av verdens største selskap.

– Hvis dette lykkes, tipper jeg at den neste som plukker dette opp er Ryan Air, sier han.

Samtidig tror ikke Elnæs at dette forsøket løser alle problemer. Først og fremst skyldes forsinkelser i «boardingprosessen» at folk ikke følger med, sier han.

– Ofte tar man med seg mye bagasje og følger ikke med på oppkallene om hvem som skal gå foran og bak i flyet og så videre. Det at folk ikke følger med gjør det ekstra spennende å se hvordan dette går, sier Elnæs.

