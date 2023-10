Flyselskap ber kunder sperre kredittkortene sine

Det spanske flyselskapet Air Europa har blitt rammet av et cyberangrep, som har påvirket betalingstjenesten på deres nettsider.

Angrepet har ført til at en rekke betalingsinformasjon til kunder kan ha blitt lekket. Selskapet er bekymret for at hackere kan ha klart å skaffe seg sensitiv informasjon som kortnummer, utløpsdato og CVV-koder.

Air Europa har sendt ut e-poster til kunder som kan ha blitt rammet av angrepet. De ber nå kundene om å sperre kredittkortene sine.

Flyselskapet har ikke spesifisert hvor mange kunder som har blitt rammet, eller omfanget av de økonomiske konsekvensene av cyberangrepet, ifølge Reuters.

– Det er ingenting som tyder på at angrepet har blitt brukt til å begå svindel, skriver selskapet i en pressemelding.



Air Europa legger til at ingen annen informasjon har blitt lekket.

Det spanske selskapet ble opprinnelig grunnlagt i 1986 - og ble i 2023 solgt til British Airways-eier International Airlines Group.