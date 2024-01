Flyr ut av hyllene: – Utsolgt i en del butikker

Det har vært glatt mange steder i landet de siste dagene, med våt nedbør og temperaturer rundt null grader.

En av aktørene som har fått merke dette er handelskjeden Clas Ohlson.

– Vi har hatt en ekstrem salgsøkning på brodder de siste dagene, sier pressekontakt Anders Wahl i Clas Ohlson til TV 2.

I helgen som var, så de en salgsøkning på 700 prosent i Oslo, sammenlignet med samme tid i fjor.

Vårt Oslo har tidligere omtalt dette.

– Ikke ofte vi ser

Etterspørselen har ført til tomme hyller i flere av Clas Ohlsons butikker, deriblant på kjøpesenteret Oslo City.

– Det har blitt utsolgt i en del butikker, men vi har mer på vei fra Sverige. Det kommer inn i løpet av de nærmeste dagene, sier Wahl.

Han sier det er vanskelig å sammenligne salget de siste dagene med tidligere glatte perioder, men mener den eksplosive økningen er noe uvanlig.

– Det er ikke ofte vi ser så store økninger på bare noen dager, sier han.

MER PÅ VEI: Clas Ohlson-butikkene i Norge venter på brodderlevering fra Sverige. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Også hos XXL har broddene vært populære i det siste.

– Det er noe det går mye av. Både brodder, sko med pigger, og tjenesten hvor man kan sette pigger på vanlige sko, er ting som har gått bra, sier kommunikasjonsdirektør Jan Christian Thommesen.

Han vil ikke gå inn på konkrete salgstall.

Utsolgt for strømiddel

Det er ikke bare brodder som er greit å ha når det er glatt føre.

Også strømiddel har stått på handlelisten til Clas Ohlsons kunder.

– Vi har hatt en økning på rundt 800-1000 prosent enkelte dager, sier Wahl.

Han sier det stort sett er utsolgt for strømiddel i Oslo, og på Sør- og Vestlandet. Det ventes en ny levering neste uke.

– Dette er Jernia-vær

Hos Jernia gjenspeiles også været i salgstallene.



– Dette er Jernia-vær! Men vi håper ingen skader seg på glatta, og derfor er det viktig å strø godt, sier administrerende direktør Espen Karlsen.

Karlsen forteller om økning i salg av både brodder og strømiddel.

– Foreløpig er det for tidlig på vinteren til å si hvordan det totalt sett går, men vi har sett en økning på flere hundre prosent til nå.

TOMT: Det kan være utfordrende å få tak i brodder for tiden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han sier det begynner å bli utplukket for brodder i noen butikker, men at de har partier på vei.

– Når det gjelder strømiddel, så har vi mye av det, sier Karlsen.

Karlsen ønsker å slå et slag for issmelt-produkter i stedet for strømiddel i trapper og inngangspartier.

– Når du strør, så får du det ofte inn, men issmelt er veldig bra fordi det smelter isen og du kan bare koste det bort.