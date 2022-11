Flyr-tillitsvalgt om skjebnedøgnet: – Krevende og trist

Kriserammede Flyr nærmer seg fristen for å få inn frisk kapital fra investorer.

DEADLINE: Fristen for aksjonærene går ut tirsdag ettermiddag. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Flyr er i økonomisk krise og har satt i gang en redningsaksjon i et forsøk på å redde selskapet.

Flyselskapet har uttalt at de trenger 430 millioner kroner fra investorer for å komme på rett kjøl.

Tidsfristen for aksjonærene er tirsdag klokken 16.30. Tiden er med andre ord i ferd med å renne ut.

Samme dag som skjebnen til Flyr blir avgjort, er Tellef Ormestad ute av listen over de 50 største aksjonærene i selskapet, skriver NTB.

– Overraskende

Tidligere tirsdag ble det klart at Flyr har signert en intensjonsavtale for å leie ut ett av flyene sine fra februar.

PILOT: Espen Poulsen, leder i pilotforeningen i Flyr, sier de ikke har mer informasjon enn det som har kommet i media. Foto: Privat

Espen Poulsen er leder for pilotforeningen i Flyr.

Han sier følgende om situasjonen i det kriserammede flyselskapet:

– Vi har ingen ytterligere informasjon om selskapets finansielle situasjon annet enn det som kommer frem i media. Vi piloter konsentrerer oss om å gjøre jobben vår, som er å levere flyreiser til våre gjester på en sikker, profesjonell og serviceinnstilt måte, sier Poulsen.

Han legger til:

– Vi forholder oss til at selskapet, som de fleste andre selskaper i bransjen, skal gjennom en tøff vintersesong.

Det har tidligere blitt kjent at Flyr tar grep for å redusere pengebruken inn mot vinteren.

I tillegg til kraftige kutt i innlandsreiser skal rundt 50 prosent av arbeidsstyrken permitteres.

– Det var overraskende når det kom, i hvert fall blant våre medlemmer. Samtidig er vi glade for at selskapet tar konstruktive grep for å posisjonere seg så godt som mulig fremover, sier Poulsen.

– Krevende og trist

Bendik Sebastian Hansen er leder i Flyr kabinforening. Han sier tiltakene ble møtt med forståelse.

– Det ble mottatt med en felles forståelse, blant oss og medlemmene, det er ekstremt tøffe tak og nødvendig for å sikre arbeidsplasser fremover i tid, og at man har noe å komme tilbake til for de som er permittert, sier han.

TRSIT: Leder i Flyr kabinforening omtaler prosessen selskapet er i som trist. Foto: Privat

Hansen beskriver situasjonen som krevende.

– Det er krevende, først og fremst, men også trist å se at selskapet er i en så omfattende prosess.

– Vi er i dialog med Flyr, men vi har jo tillitt til at de gjør den jobben de er satt til å gjøre. De ivaretar medlemmene og medlemmenes interesser i den krevende situasjonen vi står i.

Flyanalytiker og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI sa mandag at han hadde liten tro på fremtiden til Flyr.

– Jeg vet ikke om jeg kan si at Flyr har hatt uflaks eller ikke, men å starte et flyselskap da de gjorde det, er en kjemperisiko, sa han.