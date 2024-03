Flyr over Nordpolen om det blir krig i Norge

FORSTERKNINGER: Etter fire runder over Takvatnet i Balsfjord og Målselv kommune, landet det omtrent 150 infanterisoldater fra Alaska mandag. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Flyene er omtrent dobbelt så store som Hercules-flyene vi er vant til i Norge.

Natt til mandag klokken 02:00 norsk tid, lettet to C17-fly fra Alaska i USA og fløy over Nordpolen, med kurs mot Norge.

Om bord i de to flyene var omtrent 150 infanterisoldater fra 11th Airborne Division.

REAKSJONSSTYRKE: 11th Airborne DivisioN holder til i Alaska i USA er de som umiddelbart setter kursen mot Norge om vi angripes. Her er Colonel Jimmy Howell. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det er første gang vi flyr over Nordpolen og gjør dette i Norge. Det var fantastisk. Vi trener på å kjempe og vinne her i nordområdene, sier Colonel Jimmy Howell.

– Veldig viktig



– Dette er en typisk reaksjon på en uforutsett hendelse der vi er nødt til å få inn forsterkninger veldig raskt, sier Terje Bruøygard,

VIKTIG: Sjef for Brigade nord er tydelig på at mandagens operasjon er en svært viktig del av Natos evne til forsvar. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han er sjef for Brigade nord og forteller at soldatene som er del av hurtig-reaksjonsstyrken til USA nå skal møte norske styrker fra 2. bataljon og trene sammen.



– Tradisjonelt sett er landstyrker det treigeste å få inn, fordi det gjerne må settes inn via sjøveien. Dette er en rask måte å få på plass forsterkninger og en veldig viktig del av Natos evne til å gi forsterkninger, sier Bruøygard.

LAV HØYDE: Soldatene ble sluppet ut i lav høyde, i likhet med hvordan det ville foregått i en krigssituasjon. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Nært samarbeid

– Dette er det veldig nære samarbeidet mellom Norge og USA i praksis.



Det sier Jamal Al-Mussawi, Deputy Chief of Mission ved den amerikanske ambassaden.

Amerikanerne var tungt representert under gigantøvelsen Nordic Response 2024 som knapt nok har rukket å bli ferdig. Det betyr imidlertid ikke at det er pause for alliert trening.

SAMARBEID: Deputy Chief of Mission, Jamal Al-Mussawi mener operasjonen viser USA og Norges samarbeid i praksis. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Operasjonen viser hvor raskt USA kan respondere om det skulle bli nødvendig i møte med en umiddelbar trussel, sier Al-Mussawi.

– Det var rett og slett veldig imponerende å se.



Kommer raskt

– Alt gikk som planlagt og landingene ble perfekte, sier Howell.



GLEDER SEG: Colonel Jimmy Howell gleder seg til å trene sammen med norske soldater fra 2. bataljon i et ikke altfor ukjent klima. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han gleder seg til å trene sammen med norske allierte i arktisk klima - et klima ikke veldig ulikt hjemme i Alaska.

– Det fine med Alaska er at man kan komme veldig raskt til mange steder. Det gikk fort, sier Howell.