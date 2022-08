Flyr med milliontap

Flyselskapet Flyr fikk et driftsresultat på minus 279,5 millioner kroner i andre kvartal.

– Flere fly i trafikk, et utvidet rutenett, og rekruttering og opplæring av nye medarbeidere påvirket resultatet for andre kvartal, med et driftsresultat på minus 279,5 millioner, skriver Flyr i en pressemelding fredag.

Selskapet hadde en omsetning på 339 millioner kroner.

Administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid sier kvartalet har vært preget av kapasitetsvekst og lansering av nye ruter, samt rekruttering og opplæring av nye medarbeidere.

– Vi gikk fra fire fly i vintersesongen til ti fly i trafikk i sommer, åpnet 44 ruter til 38 destinasjoner og tilsatte om lag 150 nye kolleger, noe som åpenbart innebærer betydelige investeringskostnader, sier Frislid.

Torsdag opplyste flyselskapet Norwegian at de hadde et overskudd på 1,2 milliarder i andre kvartal.