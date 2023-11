Flyr for din sikkerhet

– Bruk av droner gjør veiene tryggere og kan redde liv, sier Tore Magnus Follinglo som er ansvarlig for dronevirksomheten i Statens vegvesen.

Vegvesenet er en av landets største droneoperatører med 130 droner og mer enn 170 piloter som hver dag flyr for å øke sikkerhet langs veiene.

FANGVOLL: Den skal fange opp stein fra fjellsiden og hindre at den kommer ned på E6. Rasvollen skal stå ferdig neste sommer. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I Drivdalen er geolog og dronepilot Halgeir Dahle på flyoppdrag for å overvåke et rasfarlig område over den sterkt trafikkerte E6. Her bygges det nå en 240 meter lang rasvoll.

VETERAN: Geolog Halgeir Dahle var i 2015 en av de første som tok i bruk drone i Statens vegvesen Foto: Arne Rovick / TV 2

– Gjennom dronekartleggingen vet vi at det kommer til å gå nye ras her. Rasvollen skal sikre både bilister, rasteplassen og pilegrimsleden forbi her, sier byggeleder Sondre Berger i Statens vegvesen.



Droneteknologien bidrar også til økt sikkerhet for anleggsarbeiderne.



– En stor del av fjellsiden er i bevegelse. Disse endringene følger vi med via drone som fotograferer området som vi bruker til å lage 3D-modeller, forteller Dahle.



ANSVARLIG: Sondre Berger er byggeleder for rassikringsarbeidet i Drivdalen. Foto: Arne Rovick / TV 2

I to år har Dahle dronefotografert området. Ved store bevegelser kan de stenge veien på kort varsel.

– Vi følger med på nær sanntidsdata om massenes bevegelser som fanges opp av webkamera og radar. Dette, sammen med dronefoto, gir oss en helhetlig forståelse av hvordan fjellet «oppfører seg» slik at vi kan foreta grundige vurderinger av sikkerheten under anleggsperioden, sier Dahle.



Inspeksjonsverktøy

Og drone gjør arbeidshverdagen tryggere for geologene.



– Det er både raskere, billigere og tryggere å fly en drone inn i et område der det har gått, eller er fare for ras, framfor å sende geologer inn til fots, sier dronesjef Follinglo.



Men veivesenet bruker også droner til mange andre arbeidsoppgaver for å bedre trafikksikkerheten:

Med ansvaret for 6000 bruer brukes nå droner for å gjøre inspeksjoner av bruene.

Ved alvorlige trafikkulykker for å bedre forstå hvorfor en ulykke har skjedd.

Bruk av dronebilder for å dokumentere veiprosjekt.

– Droneflyging har på kort tid blitt en fullintegrert del av virksomheten vår. Det er mange som sier at de ikke klarer å se for seg en hverdag uten droner, sier Follinglo.



Fjernstyrte droner

Nå ønsker Statens vegvesen å ta dronevirksomheten et nytt steg videre, blant annet gjennom selvkjørende droner.



DRONEBOKS: Foto: Romvesen AS

– Vi snakker da om «droner i boks» som kan utplasseres på steder som kan være vanskelig tilgjengelig eller tar langt tid å kjøre til, for eksempel fjelloverganger. Dronene kan sendes ut på inspeksjoner ved behov, eller til faste tidspunkter, sier Follinglo.

Vegvesenet mener dronene vil få en viktig rolle i beredskapen, spesielt i forbindelse med ekstremvær.

DRONESJEF: Tore Magnus Follinglo er ansvarlig for dronevirksomheten i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– Når elver flommer over veier og tar med seg bruer, er det ikke alltid lett å komme seg til stedet og vurdere skader og farepotensial Da er det både raskere og tryggere å sende en drone.



Før måtte veivesenet ofte leie helikopter.

– Bruk av droner «krysser av» veldig mange bokser for oss: De er både arbeids- og kostnadsbesparende, bidrar til økt trafikksikkerhet og framkommelighet, og som en ekstra bonus får vi utforsket mulighetene til å ta i bruk ny og miljøvennlig teknologi, legger Follinglo til.