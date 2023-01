Flyr er konkurs: – De har tapt penger siden dag én

KORTVARIG: Flyr kom inn i norsk luftfart for bare ett og et halvt år siden. Nå er de konkurs. Foto: Frode Sunde / TV 2

Flyr kom inn i norsk flybransje med et brak for kun ett og et halvt år siden.

Med billige flybilletter både innenlands og utenlands, håpet selskapet å slå seg opp som nordmenns foretrukne lavprisselskap.

Men slik ble det ikke. Tirsdag kveld begjærte selskapet seg konkurs.

– Dette er en trist dag. Vi prøvde. Vi ga alt vi hadde av energi, kunnskap og erfaringer, men det var dessverre ikke nok, sier grunnlegger og styreleder Erik Braathen i Flyr.

– Det er synd

Flyanalytiker i WinAir, Hans-Jørgen Elnæs, sier til TV 2 at konkursen ikke nødvendigvis kom som en overraskelse.

– Det er synd for de ansatte, de som skal ut å reise og de som skal hjem, sier han.

Elnæs oppsummerer Flyr sitt korte bidrag i norsk luftfart på følgende måte:

– Grunnleggeren hadde et opportunistisk syn på at Norwegian ikke ville klare seg, og at det dermed ville være rom for Flyr. Slik gikk det ikke. Norwegian klarte seg med glans, og dermed ble det en steinhard konkurranse.

KONSEKVENSER: Flyanalytiker Elnæs tror konkursen til Flyr kan få konsekvenser for norske reisende. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Har fått lide

Flyanalytikeren er tydelig på at Flyr har solgt alt for billige flybilletter og et for fragmentert rutenett.

– Det har vært for mye kapasitet i det norske markedet, noe som igjen har gjort at de selskapene som ikke har hatt et godt nok rutenett, har fått lide for det, sier Elnæs og legger til:

– De har tapt penger siden dag én.

Professor ved NHH, Frode Steen, sier til TV 2 at det til slutt ble for risikabelt for potensielle investorer å gå videre med Flyr.

– Det var ingen overraskelse. De var nødt til å ha en penger nok til å komme gjennom en tøff vinter samtidig som sommersesongen var usikker.

Steen tror Flyr endte opp med å bli for lik Norwegian.

– Men Norwegian har et sterkere merkenavn og er et større selskap. Dermed ble det vanskelig for Flyr.

VANSKELIG: Professor i samfunnsøkonomi Frode Steen ved NHH sier konkursen ikke kom som en overraskelse. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det vil bli et press

Elnæs tror mange kommer til å savne flyselskapet.

– Men de må ha en bærekraftig økonomi, og det har ikke Flyr.

Elnæs tror ikke nødvendigvis billettprisene vil gå i taket som følger av konkursen til Flyr. Men den vil trolig få konsekvenser.

– Det vil bli et press, spesielt i sommer, på grunn av stor etterspørsel. Man må regne med at det kommer til å koste mer. Så det anbefales å booke de setene man kan.