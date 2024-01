Flyktet fra krig – fikk en ny start i Norge

ENDELIG FAST JOBB: Den ukrainske flyktningen, Sofiia Domniach er en av dem som sørger for at fellesområdene på Norges største hotell er skinnende rene til enhver tid. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Sofiia Domniach vokste opp i Donetsk, lengst øst i Ukraina, et område som har vært okkupert av russerne mer eller mindre siden 2014.

– Jeg har egentlig ikke noe å reise hjem til. Her i Norge slipper jeg å tenke på å overleve. Jeg har en jobb og kolleger som gir meg gode opplevelser hver eneste dag, sier hun til TV 2.



FRA UKRAINA: Sofiia Domniach kommer fra Donetsk øst i Ukraina. Nå har hun fast jobb i Norge. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Bachelor med støvsuger

28-åringen elsker atmosfæren på hotell. Hun har en bachelorgrad i hotelladministrasjon fra hjemlandet og snakker brukbart engelsk.

Etter å ha vært på jobbjakt lenge, ble hun etter hvert tilkallingsvikar som renholder på The Hub, Norges største hotell.

Både lederne hennes, kollegene og gjestene setter merkbart stor pris på henne.

I desember ble hun årets medarbeider.

«Samvittighetsfull, hyggelig og veldig serviceorientert» var blant de mange hyggelige karakteristikkene i begrunnelsen.

Og Sofiia Domniach er alltid blid og i godt humør.

Prisen henger høyt i Strawberry-systemet. Ikke bare får månedens medarbeider heder og ære, og en mulighet til å bli med på den storslagne årlige feiringen i hotellkjeden. Det følger også en pengepremie med.

Men prisutdelingen for Domniach var litt utenom det vanlige. Både Strawberry-eier Petter Stordalen og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna dukket opp med blomster og gratulasjoner.

BLE SATT PRIS PÅ: Den ukrainske flyktningen, Sofiia Domniach, ble kåret til månedens medarbeider på The Hub. Tonje Brenna (t.v.) og hotelleier Petter Stordalen (t.h.) var til stede med blomster i anledning prisen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Mangfold på jobben

Petter Stordalen har gjort det til nærmest et varemerke i sine hoteller å satse på medarbeidere med hull i CV-en, språkvansker, eller med andre utfordringer som gjør det vanskelig å komme i arbeid – både i ledelsen og i resten av staben.

Stordalen mener mangfold på jobben er bra, ikke bare for kulturen, men også for topp- og bunnlinje.

– Da vi skulle bemanne The Hub inviterte vi alle som ville til Folkets hus for å presentere seg selv. Det kom 2600 personer, på en søndag! Det har vært vår rekrutteringsbase for dette hotellet som har 670 skattesedler og i dag er Norges mest suksessrike hotell. Her snakkes 70 forskjellige språk, sier Stordalen.

ÅRETS MEDARBEIDER: Sofiia Domniach ble kåret til årets medarbeider på The Hub i desember. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Arbeids- og inkluderingsminister Brenna mener mange andre bedrifter og hennes eget byråkrati kan ha mye å lære av det arbeidet hotellnæringen, og Stordalen spesielt, gjør for å få flere i arbeid. Hun har fått flere innspill fra Stordalen for å gjøre terskelen inn i arbeidslivet lavere.

– Vi har en gyllen mulighet nå når det er god trøkk i økonomien, lav arbeidsledighet og mange arbeidsgiverne som er veldig på utkikk etter folk, sier Brenna.

Med prisutdeling og beskjed om ny, fast jobb ble det en dag Domniach vil huske lenge.

– Nå tror jeg på at jeg er en ung og smart kvinne. Nå skal jeg skaffe meg mer erfaring som jeg trenger her i Norge, og i morgen starter jeg på språkkurs i norsk, som hotellet har ordnet for meg. De tror på meg og ser meg, sier hun.

RENHOLDER: Sofiia Domniach vasker og støvsuger fellesområdene, eller det som kalles «public styling» på hotellspråket i Stordalens Strawberry-konsern. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Store ambisjoner

Som renholder i fellesarealene på hotellet har Domniach og kollegene nok å gjøre. Fellesarealene dekker 55.000 kvadratmeter, og på nyttårsaften hadde hun ansvaret helt alene.

– Jeg vil ikke påstå at jeg nyter å vaske toalettene, men jeg prøver å nyte de små øyeblikkene i denne jobben. Å hjelpe gjestene på hotellet med de små tingene, å vise dem hvor ting er og hjelpe dem med heisen. I de øyeblikkene føler jeg at jeg er viktig. Da blir jeg lykkelig.

Sofiia Domniach har ambisjoner om å bli i Norge, lære seg norsk og etter hvert kanskje få nye oppgaver.

Og oppskriften på å lykkes er den samme som har brakt henne hit hun er i dag:

– Hvis du bare beholder smilet, og prøver å gjøre så mye du kan, og gjøre ditt beste, kan du få til alt, sier hun før hun gyver løs på rengjøringen i en av restaurantene etter frokostserveringen.

For snart kommer konferansegjestene til lunsj.