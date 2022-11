Flyene i juleferien fylles opp: – Selger som hakka møkk

Juleferien er bare en måned unna, og til tross for trangere økonomiske tider vil nordmenn også i år reise til varmere strøk.

I høst skulle «alle» reise til samme destinasjon. En trend som ser ut til å fortsette inn i vinteren.

– Det vi ser veldig tydelig er at folk strømmer til Kanariøyene. Det er ti ganger så mange som skal dit, sammenlignet med Thailand.

Det sier kommersiell direktør Terje Berge for nettportalen Finn Reise til TV 2. Han legger til at Spania skiller seg ut.

– Det virker som mange skal se julegrana i London eller Premier League også, for det er veldig mange som skal dit også.

SOL OG VARME: Terje Berge er kommersiell direktør for reise hos Finn. Han har en god nyhet om du ønsker deg sol og varme i jula, men ennå ikke har bestilt. Foto: Aage Aune / TV 2

– Rett og slett full rulle

Berge forteller at det er større trafikk på nettsiden deres nå sammenlignet med forrige normalår, altså 2019.

Likevel anslår han at selve bestillingene ligger fem til syv prosent under.

– Trenden med at folk bestiller nærmere avreise fortsetter. Så det er mye som kan skje frem til nyttår, men til Spania er det rett og slett full rulle.

FLYREISER: Norwegian anbefaler alle som skal fly i jula om å være tidlig ute. Det er det to årsaker til. Foto: Aage Aune / TV 2

I likhet med Finn Reise sier kommunikasjonssjef Charlotte Holmbergh i Norwegian at det er Spania som er nordmenns feriefavoritt.

– Det ser veldig bra ut. Mange bestiller utenlandsreiser, og vi er fornøyd med etterspørselen etter rutene vi tilbyr i vinter.

Utover destinasjoner som Malaga og Alicante, sier hun at Nice, London, Paris og Barcelona er populære valg blant nordmenn.

– Totalt sett er det likt 2019, selv om programmet vårt og størrelsen på selskapet er litt annerledes.

ANBEFALING: Anita Svanes, kommunikasjonsdirektør i Flyr, anbefaler særlig dem som skal hjem til én landsdel om å skynde seg med å bestille billetter. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Vurderer øke kapasiteten

Hos Norwegian er også salget av innenlandsreiser i jula på et høyt nivå.

– Vi forventer et stort trykk de nærmeste to ukene. Særlig denne uken i forbindelse med Black Friday bestiller mange reiser, sier Holmbergh.

Til tross for økonomisk trøbbel og kriseplan ser det ikke ut til at folk er redde for å bestille reiser med nykommeren Flyr.

– Våre avganger i dagene før julaften fylles godt opp, og vi forventer fulle utreiser på disse avgangene, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes.

Så hvis planen er å reise hjem til jul, kan det være en lur idé å bestille reisen raskt. I alle fall om du planlegger å reise med Flyr.

– Skal du nordover til jul, må du skynde deg. Mye er fullt, og det som er igjen nærmer seg fullt. Kan du vente til i romjula, finnes det flere muligheter.

Flyr vurderer også om de skal øke kapasiteten på enkelte avganger i jula.

– For Sør-Norge bestiller folk gjerne tettere opp mot avreise, men vi ser at de booker mer også her nå om dagen.

KANARIØYENE: Gran Canaria er desidert feriefavoritten til nordmenn i jula. Flyr opplyser om bra trykk for rutene til Las Palmas. Foto: Arill Riise / TV 2

TV 2 har også forespurt SAS om hvordan salget deres er i jul- og nyttårshelgen. De har foreløpig ikke gitt en kommentar på henvendelsen.

Venter stort trykk

Selv om aktørene melder om bra salg, er det ikke for sent om du ønsker sol og varme på tampen av året, men fremdeles sitter på gjerdet.

Likevel peker Norwegian på to grunner til at du burde kjøpe billetter så tidlig som mulig.

– Vi anbefaler at du kjøper billetter tidlig for å få best mulig pris og for å være sikker på å få plass på populære helgeturer og høytider, sier Holmbergh.

Det er billetter til disse avgangene som selger raskest, forklarer hun. Berge i Finn Reise sier det skal være greit å få tak i flybilletter sørover hvis du ennå ikke har fått ut fingeren.

– Det er fremdeles gode muligheter til å komme seg nedover til Spania. Charterselskapene har en del ledige stoler, og de selger som hakka møkk.