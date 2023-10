Flyanalytiker om oppkjøpet: – Oppsiktsvekkende

NI AV TI: Dagens nyheter sprenger nesten overraskelsesskalaen for Hans Jørgen Elnæs. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Hans Jørgen Elnæs er overrasket over at SAS nå går ut av Star Alliance, som de selv var med på å starte.

I en børsmelding tirsdag kunngjør SAS at blant annet Air France-KLM går inn på eiersiden i selskapet.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs er overrasket over oppkjøpet.

– På en skala fra én til ti er dette en nier i overraskelse, sier han til TV 2.

– Det kom ganske overraskende på meg fordi Air France-KLM er den tredje største luftfartskonstellasjonen i Europa. De er i en annen allianse enn SAS.

Det betyr at SAS går ut av Star Alliance.

– Det er meget oppsiktsvekkende, sier Elnæs.

– Viktig merkevare

SAS var selv med på å starte Star Alliance på 90-tallet, påpeker Elnæs.

– Star Alliance har vært en viktig merkevare for SAS, med gjennomgående avtaler med spesielt Lufthansa.

Elnæs tror ikke planen fra Air France-KLM er å på sikt fjerne SAS-merkevaren.

– Jeg tror at merkevaren til SAS står så sterkt i Skandinavia at de beholder sin identitet, men blir inkorporert i det store Air France-KLM-systemet.

Tror noen fikk pusteproblemer

Likevel blir det nå endringer i SAS, understreker Elnæs.

– De går over fra å være Lufthansa-basert, til at mye av trafikken vil gå via Amsterdam og Paris.

Mange har oppstart bonuspoeng hos selskapet, og Elnæs har forståelse for at folk kan være bekymret for hva som skjer med disse.

– Jeg tror noen fikk litt pusteproblemer nå, sier han.

Flyanalytikeren påpeker likevel at man har sett ved tidligere oppkjøp at kundene kan konvertere poeng.

– Jeg tror det kommer til å gå greit.

– Ganske mye gjeld

Elnæs utdyper også hvorfor han er overrasket over at det er akkurat Air France-KLM som går inn på eiersiden.

– De har ganske mye gjeld, de er ikke helt ferdig med pandemi-effektene, sier han.

– Jeg hadde ikke regnet med at de satt og så etter nye selskap.

Samtidig er Skandinavia et viktig marked for Air France-KLM, påpeker han.

– Så de ville sikre seg SAS i denne konsolideringsbølgen vi ser blant flyselskap i Europa.

– Ny verden

Professor Frode Steen ved NHH er også overrasket over nyheten om oppkjøpet.

– For SAS blir det en ny verden å ikke være med i Star Alliance.

NYTT ALTERNATIV: De tre største alliansene av flyselskaper har ganske like nettverk, påpeker professor Frode Steen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Hvor mye kundene vil merke av at selskapet nå heller går inn i alliansen Sky Team er Steen mer usikker på.

– Det du ser med disse tre største alliansene er at de har ganske like nettverk, man får bare et annet alternativ, sier han.

– Vil nok ikke konkurrere

Steen påpeker også at KLM har vært en av de største konkurrentene til SAS og Norwegian på flyturer til Europa.

– Den gode nyheten er at det fortsatt er to selskap som slåss om det norske markedet, men SAS vil nok ikke konkurrere med KLM på rutene ut av landet framover.

– Hvorfor tror du Air France-KLM ville kjøpe seg inn i SAS akkurat nå?

– Det kan man bare lure på, men vi er jo et land med folk som flyr mye.