Det er sendt ut flomvarsel og varsel for jord- og sørpeskred de neste dagene. Jordskredvakten i NVE ber folk holde seg unna bratte skråninger

Snøsmeltingen pågår for fullt i hele Norge nå, skriver varslingstjenesten Varsom.no. Det er høye temperaturer, og nå varsler de flom og jordskred på gult nivå både i nord og i sør.

Hold deg unna bratte skråninger

Mandag og tirsdag er det også ventet regn. Det forsterker faren for brå utløsning av jord- og sørpeskred.

- Det har de siste dagene vært like mye snøsmelting, som om det hadde regnet 20-30 millimeter hver dag i store deler av Sør- og Østlandet, sier Ivar Berthling, jordskredvakt i NVE.



Når det mandag og tirsdag skal regne på toppen av en sånn vannføring, kan det oppstå farlige situasjoner.

- Man bør holde seg unna bratte skråninger og spesielt bekker og elveløp med stor vannføring. Flomskred og sørpeskred kan komme svært raskt og uventet, sier Ivar Berthling, jordskredvakt i NVE.



VÅTT: Glomma nord for Hanestad i Rendalen er et av de områdene som risikerer mye vann på en gang i denne vårflommen også. Bildet er fra 2018 da Rørosbanen måtte stenges på grunn av vannmassene. (Arkivfoto) Foto: Fredrik Hagen / NTB

Oppfordrer til tiltak

– Enkelte steder ligger det nå opp til tre ganger så mye snø som normalt for denne tiden av året. Dette gjelder særlig i områdene hvor snøsmeltingen vil renne ut i Gudbrandsdalslågen, Trysilelva, Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget, advarer varslingstjenesten



Fra denne uken oppfordrer de alle til å være klare til å håndtere vårflommen.

– Privatpersoner, kommuner, beredskapsaktører og regulanter oppfordres til å gjøre nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere flommen.



Hvor alvorlig det blir, kommer an på om snøsmeltingen trekker ut i tid. Blir det regn eller brå temperaturendringer, vil risikoen for skadeflom øke.

ØDELAGT: Slik så det ut på E39 i Vinjeøra i Trøndelag i fjor etter ekstremvær. Men det aller meste av naturskadeerstatningen utbetales etter flomhendelser. Foto: Svein Stavås / NTB

Hvem skal betale?

Hvis uhellet skulle være ute og vannet kommer inn i kjelleren for eksempel, er det forsikringsselskapet ditt du skal kontakte.



– I utgangspunktet er flom en skade som dekkes av forsikring. Dersom bygningen eller gjenstanden kan brannforsikres, er den også dekket mot naturskade gjennom naturskadeloven, sier advokat i Norsk boligbyggelag, Line C.B. Bjerkek, i en pressemelding.



Du får heller ikke dekket alt på samme forsikring. Det kommer an på typen skade. Hvis vannet kommer inn i en bod, for eksempel, vil boligforsikringen dekke selve bygningen. Gjenstander som blir ødelagt dekkes av innboforsikringen.

Men skader på hage, veier, parkeringsplasser og dyrket mark havner i en annen kategori. Bygningsforsikring dekker skader på hage opp til en viss størrelse, men andre skader på veier, parkeringsplasser og større arealer dekkes av naturskadeerstatning.

I fjor ble det utbetalt store beløp etter naturskader. Av totalt 36,8 millioner kroner som ble utbetalt for naturskadeerstatning, gikk hele 25,9 millioner til flomskader. Det er særlig skader på veier og dyrket mark som omfattes av erstatningsordningen.

I fjor utbetalte landbruksdirektoratet 36,8 millioner kroner til private.

DRØMMEVÆR: Med april bak oss (bildet), ønsker vi oss alle bare mest mulig sommer så fort som mulig - men det vil føre til andre problemer. Foto: Heiko Junge / NTB

Men dette gjelder kun i særskilte tilfeller.

Dette været ønsker vi oss nå

Selv om vi alle lengter etter sommertemperaturer og badevær, foretrekker de aller fleste å vasse i strandsonen, og ikke hjemme i vår egen kjeller. Så for flomfarens del håper vi sommeren kommer gradvis.



For å unngå flomfare bør bra vær innebære to ting: Det kommer forhåpentlig ikke enda mer regn oppå snøsmeltingen, og temperaturene må heller ikke stige alt for raskt.