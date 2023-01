Flommer over av øl-bilder på #helsedirektoratet

Hvis du søker på #helsedirektoratet på Instagram, får du opp bilde på bilde av forskjellige typer øl.

Litt merkelig for et direktorat forbundet med sunn livsstil og helse, kanskje?

Det er blitt sånn fordi folk har merket bildene sine av øl med #helsedirektoratet den siste tiden.

Men det er ikke et helt tilfeldig «pek» mot direktoratet.

ØL-BILDER: Sånn ser det ut når man søker opp #helsedirektoratet på Instagram. Foto: Skjermbilde Instagram

Reagerer på bot for tagging

Tidligere i januar ble det klart at norske bryggerier risikerer bot hvis privatpersoner deler bilder av deres alkoholholdige produkter og tagger bryggeriet.

Det var Rogalands Avis som omtalte saken først.

Saken startet med bryggeriet Salikatt som fikk en advarsel fra Helsedirektoratet. Gründer Bjarte Halvorsen sa til Rogalandsavisen at dette ikke ga mening i det hele tatt og at han måtte gå tilbake og slette tags fra langt tilbake.

Helsedirektoratet svarte at det er videreformidlingen av dette innholdet som er problemet. Altså at taggede bilder dukker opp på bryggeriets egen side på sosiale medier.

Da kan det bryte med loven mot reklame for alkohol.

Helsedirektoratet påpekte da at man kan stille inn profilen sin slik at disse innleggene ikke kommer opp på ens egen profil.

Tagget i rundt 200 bilder

Sosiale medier-ansvarlig i Helsedirektoratet, Erlend Ryvold Ski, forteller at de plutselig ble tagget i rundt 200 bilder av øl forrige helg.

SOSIALE MEDIER: Erlend Ryvold Ski har ansvaret for sosiale medier hos Helsedirektoratet Foto: Helsedirektoratet

Da tok de sitt eget råd og slo på innstillingen som gjør at man må godkjenne taggede innlegg før de vises på egen profil. Deretter fjernet de alle de 200 bildene fra profilen sin. Dette tok ca 15-20 minutter, forteller Ski.

– Når det har festet seg hos folk at bryggeriene kan få bøter for andres handlinger, er reaksjonen forståelig. Men premisset er feil. Det er først når bildene vises frem på bryggeriets egen profil at det er et lovbrudd, og det kan bryggeriene endre i profilinnstillingene sine, sier han.

«Helt på bærtur»

Men hvis man søker på hastaggen «helsedirektoratet» flommer det over av bilder av øl. En instagrambruker skriver «Helsedirektoratet er helt på bærtur om dagen» og oppfordrer til å bruke #helsedirektoratet for å spre bilder av norsk øl.

BÆRTUR: Et av innleggene som bruker hashtaggen helsedirektoratet, mener direktoratet er på bærtur. Foto: Skjermbilde Instagram

– Dere fikk se at det ikke er så lett å kontrollere hva andre gjør på sosiale medier?

– Det er ikke lett å kontrollere hva andre gjør, men bryggeriene må ta ansvar for det de selv gjør i egne kanaler, sier Ski.

Det er heller ikke noen som har blitt bøtelagt, påpeker Ski. Aktørene er blitt varslet så de skulle ha mulighet til å rette opp.

Vil ikke assosieres med alkohol

Hashtaggen kan de derimot ikke kontrollere, men det vises heller ikke på profilen.

– Det er ikke alkohol vi vil skal assosieres med #helsedirektoratet, men vi får ikke gjort noe med innhold på hashtagger, så det må vi bare leve med.