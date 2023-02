Flere unge bytter sex mot goder: – Gjør det ikke kun for penger

Penger alene er ikke årsaken til at unge kvinner begynner med sugardating, sier forsker. Fenomenet er også kjent som «gråsoneprostitusjon».

Sugardating rommer elementer fra både vanlig dating og prostitusjon, slår kjønnsforsker Christian Groes fast.

– Jeg vil definere det som en utveksling av goder, det vil si penger, gaver, middager og hotellopphold. På den andre siden er det sex, selskap og noen ganger romantikk.

Han ledet Europas første store forskningsprosjekt på fenomenet. Der ble 60 kvinner mellom 18-30 år intervjuet - såkalte sugarbabes.

Økende fenomen

Forskningen viste at dette er mer vanlig enn mange kanskje tror.

– Tilsynelatende er det fem prosent av unge i Danmark som har utvekslet sex mot materielle goder, sier han til TV 2 i programmet Norske tilstander.

Også i Norge har man sett mer av dette de siste årene, sier datingrådgiver Ane Hagen.

VIL HA LUKSUS: Ønsket om et liv som ligner det man ser på sosiale medier, er én forklaring på sugardating-fenomenet, sier datingrådgiver Ane Hagen. Foto: Privat

Ønsket om en hurtig oppgradering til en mer luksuriøs livsstil er en del av forklaringen.

– Noen får betalt studielånet sitt, eller en leilighet mens de studerer, samtidig som de liker å date. Og så håper jeg jo, dersom det er seksuell interaksjon i dette, at de også liker å ha sex, sier hun i programmet.

Søker spenning og bekreftelse

Groes forteller at motivasjonen til kvinner som begynner med sugardating, varierer.

– Det er nesten alltid penger involvert. Ikke kun gaver, men også kontanter, sier han.

CASH: Penger er nesten alltid involvert når det er snakk om sugardating, sier forsker. Foto: Tero Vesalainen

Et overraskende funn var at penger aldri var eneste motivasjon. De unge var også drevet av spenning, ensomhet, og søken etter bekreftelse og anerkjennelse fra de eldre mennene, forteller han.

For mange var dette også et hemmelig rom der man kunne utforske sine egne grenser.

– Det var alltid penger, men ikke kun penger. Det er det som skiller det fra mer tradisjonell prostitusjon.

Fra alle samfunnslag

Groes forteller at en typisk sugardaddy er en velstående mann. Han er ofte minst ti år eldre enn kvinnen.

– En som kanskje er advokat eller lege, men det kan også være en elektriker eller en lærer, sier han.

MØTES PÅ NETTSIDER: Det finnes en rekke nettsider hvor man kan registrere seg for sugardating. Foto: Skjermdump

Kvinnene kommer i mange tilfeller fra noe lavere sosiale lag, men man finner sugarbabes fra alle deler av samfunnet, sier Groes, og understreker:

– Det er også en del unge homoseksuelle menn som driver med sugardating. Det er en stor gruppe vi ikke må glemme.

Frustrerte over «ghosting»

Tradisjonelle og sosiale mediers dekning av sugardating-fenomenet er en viktig årsak til at flere blir nysgjerrige og tester det ut, sier Groes.

Han peker også på utbredelsen av digital dating og måten unge mennesker dater på i dag.

– Mange unge velger sugardating som et alternativ fordi de er frustrerte over Tinder og vanlig dating, sier han.

DIGITAL DATING: Nettdating og sjekkeapper er krevende for mange, sier forsker. Foto: REUTERS/Akhtar Soomro

For eksempel sier noen av kvinnene at man ikke kan stole på mennene de møter på sjekkeappene.

– Mennene ringer aldri tilbake. Så de vil heller ha noen klare avtaler der de føler at de får ett eller annet ut av det. Det er tragisk. Så det handler også om at digitaliseringen av unges datingliv er et problem.

Han får støtte fra Ane Hagen. Det er ingen regler for digital dating, sier hun.

– På Tinder er det mye ghosting. Det er mange som ikke svarer.

Kan få konsekvenser

Groes forteller at en relativt stor gruppe i hans forskning føler de har kontroll når de driver med sugardating, og opplever at det er tydelige rammer.

Han understreker at det foregår transaksjoner også i vanlig dating.

– Det er ikke uvanlig at en mann betaler middag eller drikke og forventer sex. Det foregår utvekslinger hele tiden.

LUKSUS: Gaver, middager og hotellopphold er ofte en del av sugardatingen, sier Christian Groes. Foto: Svetlana-Cherruty

Men det er også en stor, sårbar gruppe som opplever at grensene overskrides, sier han.

– Reglene i sugardating er uklare. Er det prostitusjon, er det dating? Vi vet ikke helt. Unge har selv vanskeligheter med å finne ut av det. Det tror jeg er det farligste, at det er så uklart.

Hagen advarer også mot konsekvensene sugardating kan få for den enkelte.

– Kanskje føler man at man gjør en god deal ved å få masse ting fra noen som er mye eldre bare for å gå på date. Men man sitter gjerne og tenker helt motsatt når man får dette litt på avstand, sier hun.

Uklare forventninger

Groes sier at menn og kvinner ofte oppsøker sugardating-nettsider med ulikt utgangspunkt.

– Kvinnene går inn en dør der det står «dating», mens mennene går inn en dør der det står «prostitusjon», beskriver han.

Han sier at mennene, som sitter på ressursene, ofte ender opp med å få siste ord når rammene for relasjonen skal forhandles. Hadde det vært opp til kvinnene, hadde det foregått på en helt annen måte, sier han.

– Man må lytte til kvinnenes behov og hvordan de oppfatter det - og ikke stigmatisere dem fordi de driver med dette, avslutter han.