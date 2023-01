Flere ulykker med fyrverkeri natt til søndag

FLERE ULYKKER: Politiet opplyser at det har vært ne travel natt så langt. Rundt midnatt mottok de flere meldinger om ulykker knyttet til fyrverkeri. Foto: Halvard Alvik / Arkivfoto

Artikkelen oppdateres!

Politiet landet over har måttet ta seg av ulykker og hendelser knyttet til fyrverkeri på nyttårsaften natt til søndag.

– Ta hensyn og tenk konsekvenser, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Vektere ved Ellingsrud T-banestasjon i Oslo har meldt fra om fyrverkeri som er avfyrt mot dem inne på stasjonsområdet.

#Oslo #Ellingsrud Politiet er på vei til Ellingsrud t-banestasjon hvor vektere har meldt fra om fyrverkeri som er avfyrt, mot de, inne på stasjonsområdet. Det er ikke meldt om personskade. T-banestasjonen er midlertidig stengt og politiet vil ta kontakt med vekterne på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 31, 2022

Det er ikke meldt om personskade, opplyser Oslo-politiet.

Sporveien oppgir at stasjonen er stengt av hensyn til sikkerheten til kunder og vårt personell, og at det vil holdes stengt gjennom natten.

– Ellingsrudåsen og Furuset stasjoner forblir stengt i natt, men åpnes til første avgang på morgenen. Dette av hensyn til våre kunder og ansatte, skriver Sporveien på Twitter.

Alle tog på linje 2, det som før het Furusetbanen, snur på Lindeberg inntil videre.

Senere på natten kom det flere meldinger om uvettig bruk av fyrverkeri flere steder i Oslo.

– Politiet har jobbet i området Haugerud en periode nå. Der har det vært uvettig bruk av fyrverkeri ved avfyring mot folk og bygninger. Det er også avfyrt mot politiet og mot kjøretøy, skriver politiet på Twitter.

Det er ikke meldt om personskade.

Politiet fortsetter innsatsen i området.

Smell på bussen

Ifølge politiet har de måttet ta seg av hendelser knyttet til fyrverkeri gjennom hele lørdagen.

Allerede klokken 21 kunne politiet i Oslo opplyse at rundt 20 prosent av alle oppdrag dreide seg om uvettig bruk av fyrverkeri.

Etter hvert som klokken har nærmet seg midnatt, har meldingene røynet på.

Men til tross for mange hendelser, skal få av dem være alvorlige.

– Den første timen inn i 2023 har gått greit for seg, uten meldinger om alvorlige personskader, tross flere meldinger om uvettig bruk av fyrverkeri, opplyser politiet i Vest.

Rundt klokken 22 lørdag kveld måtte politiet rykke til Kristiansand som følge av at ungdommer hadde avfyrt fyrverkeri inne på en buss, melder Agder-politiet på Twitter.

– Ungdommene har forlatt stedet. Det skal være snakk om fyrverkeri av typen «Grisehyl». Det skal være mindre materielle skader på bussen. Politiet oppretter sak på forholdet, skriver de.

Inn gjennom vindu

I 23-tiden lørdag kveld fikk politiet melding om at noen hadde skutt fyrverkeri inn gjennom et vindu på en privat adresse i Kristiansand.

– Ingen personer er skadet, men det er skade på vinduet, skriver politiet i Agder på Twitter.

Brann i bil

Det har brent godt i en bil i Kristiansand rundt midnatt.

Politiet opplyser at de mistenker at brannen er påsatt, og at det kan knyttes opp mot fyrverkeri.

Brannen ble slukket med brannslukkingsapparat etter kort tid.