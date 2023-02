Flere trehus i ruiner - Kragerø vil bygge dem opp igjen

KRAGERØ (TV 2): Folk i Kragerø synes det er rart å tenke på at en del av hjertet i byen er ødelagt. Ordføreren regner med at tomrommet blir fylt – kanskje av identiske bygninger.

Mer enn 50 personer er evakuert, etter at det brøt ut brann i trehusbebyggelsen i sentrum av Kragerø lørdag kveld.

Ingen av dem kunne sove i sin egen seng natt til søndag.

Tre av husene ble fullstendig ødelagt. Det ene ble revet for å gi plass til en gravemaskin under slukkingsarbeidet, mens de to andre er totalskadet.

– Det er litt tidlig å si, men jeg vil anta at det blir aktuelt å bygge opp husene, sier ordfører Grunde Wegar Kutsen (Sp) til TV 2.

– Vi har hatt en del branner tidligere i sentrum, som riktignok ikke har vært av dette omfanget, men der har vi fått bygd opp bygningsmassen så den er identisk med sånn som det så ut tidligere, legger han til.

Nærmer seg sommersesong

Hele sentrum av Kragerø er en vernesone.

– Det er med en vond klump i magen at jeg står her.

STOR JOBB: Rundt 80 ansatte i brannvesenet var på jobb i Kragerø natt til søndag. Foto: Chrisrémy Bjerrefjord

Han påpeker likevel at bygningene som brenner også er en del av hjertet av Kragerø. Byen er kjent for å ha flere gamle trehus og smale gater.

Det hullet som de tre ødelagte bygningene etterlater seg, skal etter hvert fylles.

– Men en tid fremover vil det hullet være der. Nå blir det en etterforskning. Området er sperret. Det er midt i hjertet av sentrum. Vi går mot en sesong hvor vi har 40.000 mennesker i Kragerø og at et så sentralt sted i byen nå vil være i ruiner, er ikke akkurat noe vi ser frem til, sier ordføreren.



Brannvesenet fikk ikke kontroll på brannen før i 07-tiden søndag morgen.

Kontroll

– Nå er det kontroll på brannen. Vi har fortsatt evakuert mange bygninger og masse mannskaper i innsats, sier innsatsleder Sondre Dahl i politiet.

KREVENDE: Innsatsleder Sondre Dahl forteller at det er krevende å etterforske slike branner. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Politiet har allerede begynt med avhør.

– Vi kommer til å gjøre vårt beste for å finne ut hva som startet denne brannen, sier Dahl.

Deler av det ene bygget ble revet av brannvesenet for å komme lettere til i arbeidet med å redde de to andre byggene. De ble også totalskadet.

Ordfører Knutsen er glad for at ikke liv har gått tapt.

– Heldigvis har vi ikke fått noen melding om personskader. Det er det viktigste.

Han påpeker at det nå først og fremst handler om å ta vare på de berørte. Kommunen jobber nå med å få tilrettelagt et mottak, som kan yte bistand til alle som er berørt av brannen.

– Så håper vi om en dag eller to at noen kan flytte hjem igjen i områdene rundt.

KONTROLL: Først søndag morgen fikk brannvesenet kontroll på brannen. Foto: Chrisrémy Bjerrefjord / TV 2

Innsatsleder Morten Dalen hos brannvesenet forteller at alle stasjoner i distriktet ble kalt inn. På det meste var rundt 80 personer fra brannvesenet involvert.

– Vi kommer til å fortsette med å forsikre oss om at det er slukket. Og så vil vi drive med vakthold og etterslukking utover dagen. Vi kommer til å være her i mange timer fremover, sier Dalen til TV 2 i 08-tiden.

Til tross for en stor innsats, tok det mange rundt elleve timer før brannen var under kontroll.

– Det som har vært utfordrende, er en hulromsproblematikk, hvor vi slukker etter sted og ser effekt der, men hvor det blusser opp et annet sted, forklarer Dalen.

ORDFØRER: Ordfører Grunde Wegar Knutsen (Sp) i Kragerø forteller at trehusbebyggelsen er noe av det viktigste Kragerø har. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Tomhetsfølelse

Arve Mastereid og kona driver klesbutikken Classique, som har holdt til i Kragerø sentrum i 30 år. Lørdag kveld måtte de se den gå opp i flammer.

De satt på en restaurant rett ved siden av da de hørte sirenene.

– Det er veldig leit. Vi har drevet butikken i lang tid, og det er en tomhetsfølelse å se den brannen. Det er ikke så vanlig med sånne butikker. Det er mye sjel i butikken i som går tapt. Det er tungt å komme seg gjennom, sier Mastereid.

TETT PÅ: Gallerieier Nina Hovde var én av mange som ble evakuert etter det brøt ut brann i en butikk. Foto: Privat.

Ble evakuert

Gallerieier Nina Hovde befant seg også midt i kaoset da brannen brøt ut.

– Jeg satt nede på en restaurant i sentrum da det plutselig kom masse brannbiler og ambulanser. Vi luktet sterk røyk, og fikk deretter vite at det brant på torget i en klesbutikk, sier Hovde til TV 2.

Hun bor i bygget på andre siden av gaten og er eier av Galleri Heuch i byen.

– Jeg kommer meg ikke hjem, da det er sperret område. Jeg vet ennå ikke om leiligheten min har røykskader, sier Hovde.

Gallerieieren har heldigvis venner hun kan bo hos, men håper at hun raskt kan komme tilbake til sin egen leilighet.

Intens brann

Det var rundt klokken åtte lørdag kveld at nødetater rykket ut til melding om brann i et butikklokale midt i sentrum av Kragerø.

INTENS BRANN: Flammer stod opp fra taket i ett av byggene som brant natt til søndag. Foto: Theo Aasland Valen / NTB

Da nødetater kom til stedet, oppdaget de røykutvikling og åpne flammer i bygningen.

Brannen spredte seg raskt til andre og tredje etasje av det aktuelle bygget. Etter hvert stod flammene også gjennom taket, og brannen spredte seg så videre til to nabobygg.

Gjennom natten har det vært fare for videre spredning, og brannvesenet har slitt med å få kontroll på den omfattende brannen. Klokken 07 søndag morgen har brannvesenet kontroll på ett av totalt tre bygg.

Kommunen har satt krisestab. Ordføreren forteller at kommunen har gjort klart et mottak for evakuerte på Kragerø Sportell.

– Røyk og soloppgang

Torbjørn Beldo bor i Kragerø, omtrent seks kilometer fra sentrum. Han hadde lagt seg før brannen startet, men ble vekket av at søsteren ringte og fortalte hva som hadde skjedd.

Søndag morgen tok han turen inn til Kragerø sentrum, som han ofte gjør for å ta bilder av soloppgangen.

– I dag var det røyk og soloppgang, sier han.

– Jeg synes det er veldig trist. Det er et gammelt bygg som har stått der siden tidenes morgen.

BETYR ALT: Den karakteristiske trehusbebyggelsen i Kragerø betyr mye for lokalbefolkningen, forteller Torbjørn Beldo. Foto: Chrisrémy Berrefjord

Trehusene som ligger tett i tett i Kragerø betyr mye, forteller han.

– Det er det byen er bygd opp av og har alltid vært.

Beldo forteller at han var spent da han våknet søndag morgen. Det var en lettelse da han kom til byen og så brannvesenet ha kontroll på brannen.

Krister Brenden (16) fortalte lørdag kveld at bestemoren hans har en butikk i nærheten av brannen.

– Det er trist, og det er veldig rart å se, sier han og forteller at han var ekstra bekymret for hvordan det ville gå med butikken til bestemoren i løpet av natten.

– Jeg kommer nok til å gå ned tidlig i morgen for å se.