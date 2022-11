Flere trafikkulykker på Østlandet: – Kjør forsiktig

Innlandet politidistrikt har de siste tolv timene mottatt over 50 meldinger som går på trafikkforhold.

Som TV 2 meldte tirsdag formiddag er det de som bor sør og øst i landet som vil oppleve snøvær og kulde denne uken.

Det byr også på vanskeligere kjøreforhold en rekke steder.

Tirsdag kveld har det vært flere trafikkulykker og -uhell flere steder i landet.

– Det har vært noen trafikkuhell mer enn vanlig de siste dagene, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen i Agder Politidistrikt til TV 2.

Han opplyser at mange av ulykkene er relatert til vær og hastighet, men understreker at til tross for mange ulykker har det ikke vært alvorlige personskader i deres distrikt.

Tirsdag kveld var over 2000 husstander i Agder uten strøm på grunn av tung snø.

Snøen begynte å falle i Agder mandag. Fra tirsdag til onsdag ettermiddag kan det, ifølge Yr, komme 10–30 centimeter snø lokalt i Agder og på deler av Østlandet.

Over 50 meldinger

– I Innlandet de siste tolv timene har vi over 50 meldinger som går på trafikkforhold, sier operasjonsleder Øyvind Bakken i Innlandet politidistrikt til TV 2.

I ett tilfelle gikk det så galt som det kunne gå.

Én person omkom i en ulykke på riksvei 4 nord for Gjøvik tirsdag formiddag, etter å ha frontkollidert med en lastebil.

– Vi har hatt én dødsulykke og flere mindre ulykker, samt busser og vogntog som har kjørt av veien, forteller Bakken.

Ulykkene har oppstått både på E6 i Gudbrandsdalen og riksvei 3 i Østerdalen, samt på mindre veier.

– Erfaringsmessig er det hvert år ved første snøfall mange trafikkforhold, og så jevner det seg ut.

Én oppfordring til alle er at folk skor seg etter forholdene og kjører etter forholdene, sier Bakken.

– Hvordan påvirker alle ulykkene deres arbeid i politiet?

– Vi takler det, men når det er mindre trafikale forhold, uten personskader eller større materielle skader, er ikke politiet alltid på det.

– Såpeglatt

Politiet i Øst twitret tirsdag at flere biler har sklidd ut ved Dønnumskia i Eidsvoll.

– Det er såpeglatt på stedet, skrev politiet i en melding.

Ulykken førte til at veien i en periode var stengt i begge retninger.

Videre på Østlandet har det blant annet vært to trafikkulykker i Oslo og Bærum. I Bærum skal to bilister ha krasjet i en møteulykke. Det skal være «stedlig glatt» twitret politiet tirsdag kveld.

I Oslo har en bil havnet på tvers i kjørebanen ved Skullerudbakken. Denne bilen skal ha hatt sommerdekk på.

– Kjør forsiktig og etter forholdene. Om du ikke har lagt om til vinterdekk enda, gjør det eller la bilen stå, sier operasjonsleder Guro Sandnes ved Oslo Politidistrikt til TV 2.

Havnet i grøfta

I Saulandsvegen i Telemark havnet en lastebil i en ulykke tirsdag ettermiddag.

– Vogntoget kjørte ut i en sving, men det er ikke en alvorlig ulykke sier operasjonsleder Marius Fossvold ved Sør-Øst Politidistrikt til TV 2.

Han opplyser at det ikke på nåværende tidspunkt er mulig å si noe om det er hastighet eller føre som er årsaken til ulykken. Det er opprettet sak på hendelsen.

Intet kaos – ennå

I andre politidistrikter lar vinterkaoset vente på seg.

– I Trøndelag har vi ikke sett snurten av vinteren ennå. Det har vært ganske kaldt, men tørt og bart over hele fylket, selv om det selvfølgelig har vært noen partier hvor det har vært litt glatt, sier operasjonsleder Trond Volden.

– Det første store snøfallet har dere ikke sett ennå, altså?

– Nei, men det er en kaosdag hvert år, uansett om den kommer i november eller desember, konstater Volden.