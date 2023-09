Flere strever med boliglånet: – Uroen er betydelig større

ØKNING: To av Norges største banker har merket betydelig større interesse for avdragsfrihet de siste ukene. Foto: NTB / TV 2

– Vi merker helt klart en øking i antall kunder som tar kontakt med banken nå med bekymring om egen økonomi, sier direktør for privatmarkedet i Nordea, Odd Hultmann, til TV 2.



Nordea opplyser at de har rundt 11 prosent markedsandel på boliglån i Norge, og ser en stor økning i søknader om avdragsfrihet de siste ukene.

Avdragsfrihet betyr at man kun betaler renter på lånet. På den måten betaler man ikke ned på selve lånebeløpet man har i banken.

– Vi ser en klar økning i antall søknader om avdragsfrihet som følge av renter og inflasjon, sier Hultmann.



Tøffere økonomi

Sammenlignet med samme tid i fjor har Nordea fått 50 prosent flere søknader om avdragsfrihet på lån. Ifølge banken tyder det på at det klart flere som merker at økonomien er tøffere.

ØTK URO: Direktør for privatmarkedet i Nordea, Odd Hultmann har merket en markant økning i kunder som ber om avdragsfrihet på boliglån. Siden i fjor har antall søknader steget med 50 prosent. Foto: Nordea

– Vi ser også at det er en del nye grupper som søker avdragsutsettelse. Dette er kunder som har relativt grei økonomi og delvis nedbetalte lån. De ønsker avdragsutsettelse siden de merker at kostnadene på «alt» har økt og ønsker en romsligere økonomi.



– Sier dere nei til mange som søker om avdragsfrihet?

– De fleste får avdragsfrihet innvilget. Boliglåneforskriftene sier at dersom du er innenfor 60 prosent gjeldsgrad, og har ryddig økonomi så går det fint med avdragsfrihet, sier Hultmann.

– Dersom gjeldsgraden er over 60 prosent så vil det være en individuell vurdering, og de som ikke får innvilget vil kanskje heller få lengre løpetid på lånet eller andre måter å refinansiere lånet på.

– Hva er årsakene til at de ber om avdragsfrihet?

– De fleste ønsker det for å være i forkant. Penger ut og penger inn begynner å nærme seg en smertegrense. Mange ønsker derfor å legge seg opp en kontantbuffer.

De klassiske årsakene for økning i antall avdragsutsettelse som kommer i denne tiden er at man får kredittkortregningen etter ferien og økning i antall samlivsbrudd. Dette er i følge Nordea helt normalt for sesongen.



Nytt rentehopp

Torsdag formiddag hevet Norges Bank renten til 4,25 prosent – og spår at renta blir liggende på et høyere nivå gjennom neste år.



Dermed vil det med andre ord bli verre før det blir bedre økonomisk for mange.

Ifølge Hultmann i Nordea finnes det nå stadig flere kunder som ser faresignal på at de ikke lenger har råd til å betale avdrag på lånet.

– Usikkerheten og uroen er betydelig større enn det den var.



Selv om rentehevningene merkes for de aller fleste, ser ikke Hultmann det som et økonomisk sykdomstegn at flere nå velger å ikke betale ned på lånet.

– Det er nok både rom for, og et behov for at noen nå endrer sitt forbruksmønster, sier Hultmann.



Flere kvitter seg med lån

DNB opplyser til TV 2 at de ikke ser den samme økningen i søknader om avdragsfrihet på lån som Nordea. Likevel opplever de at stadig flere kunder tar kontakt for å be om rådgivning.

DNB opplever også en økning i antall kunder som innfrir gjeld for å slippe å betale renter.

– Vi opplever en økt bevisstgjøring i befolkningen og blant kundene våre, sier konserndirektør for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, til TV 2.



INNFRIR LÅN: Konserndirektør for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten ser at stadig flere innfrir lån for å slippe å betale stadig høyere rente. Foto: Stig B. Fiksdal/DNB

– Det er en økning i aktivitet på nettbanken og særlig i funksjonen «Pengebruk», som gjør at kunder får oversikt over hva de bruker penger på. Det er veldig bra at folk gjør det og lager budsjett.

Konserndirektører sier de ikke hadde sett for seg at det ville komme flere rentehevinger i år.

– Vi er overrasket over at Norges Bank varsler mer. Det gjør jo at det blir enda mer krevede for husholdningene. Det er mange som skulle ønske det var stopp nå, sier Blekeli Spiten.