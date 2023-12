Flere strekninger stengt etter skred: – La bilen stå

Det har gått flere skred i løpet av dagen.

Skredvarslingsanlegget i Nautgrovi i Gudvangen i Aurland er tatt av et snøskred som følge av uværet, opplyser Andreas Egenes Herland, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest til TV 2.

– Det fortsetter å rase flere steder, og det er mye vann generelt over hele Vestlandet. Alle entreprenører er ute og de sliter med å rekke over alt, sier han.

EN AV MANGE: Skredet dekker også deler av fergekaien i Gudvangen. Foto: Vegtrafikksentralen Vest

Anlegget, som ligger ved fv. 241 blir stengt til over helgen. Området er ifølge trafikkoperatøren svært skredutsatt, og det er ikke meldt om personskader.

Fylkesvei 5623 ved Gudvangen fergekai er også stengt som følge av skredet.

Også ved Lånefjorden, mellom Balestrand og Høyanger har det gått et stort sørpeskred.



ENDA ET SKRED: Esefjorden Foto: TV 2-tipser

– Skredet er 100 meter bredt og rundt fem meter høgt, sier Jørgen Bødtker, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Vest.

Lenger øst, i Esefjorden i Balestrand kommune har det også gått et snøras som har stengt vegen.

På Sunnmøre er E39 stengt ved Flåskjer i Ørsta etter at det har gått flere sørpeskred over strekningen. Veien vil bli stengt til søndag.

STENGT, STENGT OG ATTER STENGT: E39 er hovedstrekningen mellom Bergen og Ålesund. Foto: Statens Vegvesen

Skredet er mellom en meter og halvannen meter høyt og rundt 40 meter bredt.

–I Møre og Romsdal er det mye nedbør og regn som skaper trøbbel. Det er stor fare for at det går flere skred. I Trøndelag er det mer glatt, og sand som regner bort, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Midt Hans Petter Riddervold Hårsvær.

LIV OG RØRE: Havnen i Ålesund Sentrum. Foto: Arne Rovick / TV 2

Omkjøring skjer via Hareid og Sulesund. Der melder fergesambandet at det kan bli en del ventetid i dag, på grunn av økt trafikk.

Riddervold Hårsvær forteller i en oppdatering 17:30 at det er fullt trøkk for trafikkoperatørene i Midt-Norge, og at det har vært mye for de å gjøre siden i dag tidlig.

– Det er stort sett vann, tette sluk og oversvømmelser det går i, i store deler av Møre og Romsdal og Trøndelag, sier han.



Det har også gått et snøskred som stenger Fylkesveg 60 ved Dravlaus mellom Sykkylven og Stranda. Lokal omkjøring skjer via Fylkesveg 5918.

– Vi har fått en del meldinger om stengte veger på grunn av ras og rasfare, men heldigvis er ikke folk eller biler blitt tatt per nå.

Det sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Arild Reite.

– Det er generelt stor skredfare, og naturlig at det går skred på Sunnmøre i sånt vær. La bilen stå og hold deg i ro om ikke du må ut, råder han.

Biler står over Dovrefjell



Uværet har ført til at flere fjelloverganger er stengt, deriblant E6 over Saltfjellet mellom Rana og Saltdal, Nordland. Også Riksvei 15 over Strynefjellet i Skjåk i Vestland er stengt.

På Dovrefjell er det nå så speilglatt at alle bilene i området har stilt seg langs siden i påvente av saltbil.



SPEILGLATT: Trafikken står over Dovrefjell. Foto: Tom Rune Eriksen Orset / TV 2

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland vurderes stengt som følge av glatt føre.



Både Hardangervidda og Vikafjellet ble åpnet lørdag ettermiddag, men Vegvesenet advarer bilistene.

– Riksvei 13 Vikafjellet åpner klokka 12, men det frarådes å kjøre over med mindre en må. Det er stor fare for sørpeskred, skriver Vegtrafikksentralen vest på X litt før den planlagte åpningen.

Veien over Vikafjellet ble stengt på grunn av et snøskred ved Skjelingavatnet.

Væranker Fosen forteller at man i Sør-Norge trolig må over 1200 meter for å finne snøvær.

– Glatt og isete

I Trøndelag melder politiet om såpeglatte veier lørdag.

– Alt av strømannskaper er ute, men vi rekker ikke over alt. Så folk må smøre seg med tålmodighet, sier Hans Petter Riddervold Hårsvær, trafikkoperatør i Vegtrafkksentralen Midt-Norge.

Også han anbefaler folk å la bilen stå.

– Dette er en ypperlig mulighet til å sitte i stua og se på ski, avslutter han.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om is i deler av Trøndelag, nord i Møre og Romsdal og sør i Nordland.

«Atmosfærisk elv»

KLINK IS: Væranker Maiken Sørdal Fosen sier det kan bli lokalt svært glatt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

De store nedbørsmengdene kommer fra det meteorologene kallen en «atmosfærisk elv». Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om at det kan komme opptil 90 millimeter regn på tolv timer lørdag.

– Det blir ganske store nedbørsmengder hele helgen. Nesten nok til å fylle desemberkvoten noen steder, sa meteorolog Isak Slettebø ved StormGeo fredag.

TV 2s væranker Maiken Sørdal Fosen forteller at værskiftet kommet er en lang periode med unormalt lave temperaturer.

– Nå har vi fått brått værskifte. Vi vet at når vi går fra kulde til mildvær blir det fort en del utfordringer værmessig, blant annet på veiene.

Det er sendt ut isvarsel for både hele Sør-Norge og for deler av Nordland og Troms.

– Bakken rekker ikke å varme seg opp før det blir regn, og vi kan få underkjølt regn. Det er veldig skummelt fordi det kan gi klink is, sier Fosen.

Hun forklarer at det kan være svært lokale forskjeller

– På noen steder som ligger skjermet for vinden, tar det lengre tid før kaldluften forsvinner. Da kan det regne et sted, og plutselig bli underkjølt regn noen meter unna, sier Fosen.

– Det kan bli veldig lokale forskjeller og veldig skummelt på veiene.

Mer regn



Regnet i vest kommer ikke til å gi seg med det første. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om mye regn i Rogaland og deler av Hardanger og Sunnhordland.

– Fra lørdag kveld til søndag kveld er det ventet opp mot 110 millimeter. Områder som Sørfjorden og Ryfylke, er ekstra utsatt, skriver de på X.