Flere store branner: – Ta en elsjekk

Denne uken har flere omfattende branner brutt ut rundt i landet.

Onsdag brant 90 kyr inne da et fjøs i Gausdal ble overtent.

Torsdag brant det kraftig i et rekkehus på Bøler i Oslo.

Fredag ble fire personer sendt til sykehus etter at det brant i en boligblokk i Moss.

Ekspertene mener du kan gjøre en rekke tiltak for å hindre brann.

OVERTENT: 90 kyr brant inne da et fjøs i Gausdal ble overtent onsdag. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen/TV 2

– Ta en elsjekk

– Vi går inn i en tid hvor det kommer til å brenne mer enn ellers i året, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If.

Han mener det er viktig å ha et bevisst forhold til brannforebygging.

GIR RÅD: Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, Foto: If.

Det betyr ikke at du skal gå rundt å være redd for at det kan brenne bestandig, men at du gjør tiltak som reduserer risikoen, sier Clementz.

Kommunikasjonssjefen mener det er særlig viktig å gjøre seg kjent med det elektriske anlegget hjemme.

– Ta en elsjekk, sier han.

Hvis det er en feil ved kaffetrakteren, en sparkesykkel, eller en lyspære eller bør du slutte å bruke det.

Misfargede kontakter og vegger kan også øke risikoen for branntilløp.

– Dropp å lade om natten

Hugo Haug, seniorrådgiver innen brannteknikk i Oslobygg, fraråder å lade elektrisk om natten, eller når du ikke er hjemme.

STRØM: Du bør sjekke at utstyr som bruker strøm ikke har noen feil eller mangler, mener If. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han forklarer at batterier kan særlig forårsake brann hvis det er noe galt med dem.

Det gjelder alt fra elsykkelbatterier til mobiltelefonen.

– Før du legger deg, ta en sikkerhetsrunde hjemme og spesielt se om du har dratt ut alle støpsler som har med lading å gjøre ut av kontaktene, oppfordrer Haug.

BRANNFELLE: Batterier til blant annet elsykler kan forårsake brann, hvis de ikke lades under oppsyn. Foto: Lise Åserud/NTB.

Han ber folk også være oppmerksom ved bruk av åpen ild.

– Vi går inn en sesong med mye levende lys. Sørg for ikke å forlate rommet, og vær forsiktig med lufting når du har tent lys, for blafrende gardiner kan være en effektiv lunte.

Mange sjekker ikke brannslokkeren

Hver tredje nordmann som har brannslokker, har ikke sjekket at den virker det siste året.

Det opplyser If i en pressemelding.

Clementz forteller at det viktig å ha et slokkeaparart hjemme for å unngå full brann.

SJEKK: En av tre nordmenn slurver med å sjekke brannslokkeren sin, viser en undersøkelse gjort for If. Foto: Terje Bendiksby/NTB,

– De aller fleste har et pulverapparat, det fungerer godt til et branntilløp, sier han.

Hugo Haug er ikke overrasket over tallene.

EKSPERT: Hugo Haug, seniorrådgiver innen brannteknikk i Oslobygg. Foto: Brannfaglig fellesorganisasjon.

– Brannslokkeren er ikke så pen og blir gjerne gjemt bort i et skap eller lignende. Da er det lett å glemme å sjekke pulveret og manometertrykket, sier han.

Husk røykvarsleren

Både Clementz og Haug understreker begge viktigheten av å ha en fungerende røykvarsler.

– Sørg for at du har batteri som virker, og at du tester røykvarsleren jevnlig, sier Clementz.

Haug forklarer at norske hjem er langt mer brennbare enn for bare noen tiår siden.

SJEKK: En fullt fungerende røykvarsler kan redde liv, mener ekspertene. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB.

– Vi omgir oss med mye mer brennbart materiale, sier han.

Haug mener det kan ta så lite som fem minutter før en bolig kan bli overtent.

– Når noe først skjer, er det viktig at man har gode røykvarslere, slik at man får nok tid til å komme seg ut, sier han.