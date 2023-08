Flere søker seg til «Luksusfellen»: – Skummel utvikling blant unge

I september er det duket for en ny sesong av «Luksusfellen», hvor kjente økonomer hjelper nordmenn ut av økonomisk krise.

I år har programmet opplevd ekstra stor pågang fra folk som trenger hjelp til å rydde opp i privatøkonomien.

– Det er flere søkere og de er yngre enn tidligere. Mange av søkerne er mellom 20 og 30 år, forteller programleder og forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.

Særlig to faktorer gjør at flere nordmenn sliter økonomisk, forteller han.



– Har løpt litt for fort



Mange unge i dag benytter seg av betalingsløsninger på nett. Det kan bli dyrt for de som glemmer å betale.

– Det er en skummel utvikling at de er redde for å bruke kredittkort, men ikke tenker over at dyre renter også kan begynne å løpe om man betaler med for eksempel Klarna, sier han.



DYRT: Flere unge glemmer å betale regningene etter netthandel. Det kan bli dyrt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– I praksis er kredittkort og såkalte handlekontoer på nett det samme. Stadig flere unge brenner seg på dette.

Også flere nordmenn havner i økonomisk knipe på grunn av dyre bilkjøp, ifølge Kvadsheim.

– Dette ser vi blant årets søkere til «Luksusfellen», men også i samfunnet generelt.



Kvadsheim forteller at mange hastekjøpte dyre elbiler før det i 2023 ble innført en momsavgift for elbiler som koster mer enn 500.000 kroner.

Det merker mange konsekvensene av nå.

– Flere høyt belånte biler blir tvangssolgt. Dette er en bekymring inkassoselskapene også deler. Mange har nok løpt litt for fort for å kjøpe elbil før nyttår, eller inngått veldig dyre leasingavtaler, forteller han.



Men det er ikke bare søkertallene til Luksusfellen som tyder på at stadig flere sliter økonomisk.

Betydelig økning

De siste årene har også antallet som har fått frivillig gjeldsordning økt jevnt og trutt.

Siden pandemiåret 2020 har antallet økt fra 1864 til 2477 i 2022.

Fram til juli i år har 1581 personer fått innvilget frivillig gjeldsordning, noe som er en økning på 122 personer fra samme tid i fjor.



ØKNING: Stadig flere nordmenn får innvilget gjeldsordning og flere går personlig konkurs. Foto: Ingvild Gjersjoe

– Gjeldsordning er noe av det siste som skjer når man står i en økonomisk krise. Jeg vil si at disse tallene fortsatt er ganske lave, men det er bekymringsverdig at de øker allerede nå, sier Kvadsheim.

Kvadsheim peker på at tallene for gjeldsordning og personlige konkurser vanligvis øker noen år etter økonomiske nedgangstider.

Foreløpig har SSB registrert 449 konkurser i år. Tallene viser både personlige konkurser og konkurser for enkeltmannsforetak. Dette 75 flere enn på samme tid i fjor.

– Et stort hull



Det er særlig tre grunner til at nordmenn havner i gjeldskrise, mener psykologspesialist Ingvild Stjernen Tisløv.

– Den ene gruppen er de som er fattige, og rett og slett ikke har penger nok til å betale for helt elementære ting. Så har du de som blir syke, mister jobben eller av en eller annen grunn ikke har kapasitet til å følge opp sin egen økonomi i en periode.



FORSKER: Ingvild Stjernen Tisløv er forsker ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Da kan man havne i den situasjonen at inkassokravene bare bygger seg større og større, helt til man ikke lenger har mulighet til å betale tilbake det man skylder, sier Tisløv.



Den siste gruppen er de som bruker over evne, og sliter med å ta nødvendige grep i vanskelige tider.

– Det sosiale presset mange opplever gjør det vanskelig for folk å ta grep før det kanskje er for sent. Det er ikke gitt at man har råd til en dyr Tesla eller kan pusse opp ny leilighet bare fordi naboen gjør det.



Psykologen peker også på at kunnskap om privatøkonomi blant befolkningen har et stort hull.

– Man lærer ikke om personlig økonomi noe sted, så kunnskap er veldig personavhengig. I tillegg lever vi i et samfunn hvor kredittlån og nedbetalinger er altfor lett tilgjengelig, sier Tisløv.