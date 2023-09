Flere skoler advarer: «Kvelningslek» er tilbake

– Skolen har fått informasjon om at flere elever på 7. trinn eksperimenterer med å fremkalle besvimelsesanfall og nesten-besvimelsesanfall.

Slik lyder åpningen på et informasjonsbrev TV 2 har fått tilgang til. Det ble sendt ut til alle de foresatte ved Høvik skole tirsdag kveld.

– Dette er et svært farlig eksperiment som i verste fall kan forårsake dødsfall. Vi ønsker derfor å ha fokus på problemet, heter det videre i brevet.



PRESS: Enkelte av elevene på Høvik skole har følt seg presset til å delta i leken, ifølge informasjonsbrevet som ble sendt tirsdag. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

Rektor Tone Cathrine Krekling forteller at de ble gjort oppmerksomme på saken etter et foreldremøte mandag.

Det førte til at de tok en prat med alle 7.-klassene på skolen.

– Da vi begynte å undersøke, skjønte vi at det var et fenomen som var bredere, og at det hadde pågått en liten stund, sier hun til TV 2.



Føler press

Krekling forteller at leken har skjedd i friminuttet, både inne og ute på skolen. Ofte på steder der det har vært vanskelig for de ansatte å se.

– Elevene vi har snakket med har gjort følgende med hverandre: Én elev har stått mot en vegg med armene foldet over brystet, mens en annen har presset hardt mot brystkassen til for å tømme lungene for luft, står det i informasjonsbrevet.

– Når den andre ikke har sagt «hei» lenger, har leken opphørt. Noen har besvimt som følge av det, heter det videre.

Selv om noen synes leken er spennende, er det enkelte som har følt seg presset til å delta, ifølge skolen.

I FRIMINUTTET: Kvelningsleken skal ha funnet sted både inne og ute på skolen. Foto: Christian Roth Christensen/TV2

– Hvor mange slike hendelser vet dere om?

– Antallet hendelser vet vi ikke, men det er snakk om rundt 15 elever, basert på undersøkelsene vi har gjort, svarer rektoren.

Hun understreker at ingen har fått varige skader, selv om de har besvimt.

– Har dere informasjon om at dette har skjedd på noen av de lavere trinnene?

– Vi vet det også har forekommet på 6. trinn, sier hun.

Gammel trend i ny drakt

«Blackout challenge», «tap out challenge», og «choking challenge». Disse emneknaggene har dukket opp på blant annet YouTube og TikTok de siste ti årene.

– Det er en «lek» som dukker opp i ulike varianter, som går ut på at man påfører seg selv nestenkvelning, forteller Anne Katrin Storsveen Oppegaard, avsnittsleder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt.

Nestenkvelningen gjør at man føler på en rusfølelse. Siden leken ikke innebærer rusmidler, er det enkelte som tror at den er ufarlig. Det er helt feil, ifølge avsnittslederen.

– Dette er en trend som har kommet og gått gjennom flere år, så hvor utbredt den er, er vanskelig å si, sier hun.

KJENNER TIL FENOMENET: Anne Katrin Storsveen Oppegaard, leder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt. Foto: Rune Blekken / TV 2

Senest i fjor gikk en foreldregruppe til søksmål mot TikTok etter at barna deres døde i forbindelse med «Blackout challenge». De mente at TikTok var med på å spre trenden blant unge.

TikTok har i senere tid blokkert emneknaggen på sidene sine.

Noe av det første de ansatte på Høvik skole begynte å snakke om da leken dukket opp igjen, var den 14 år gamle jenta i Bærum som døde av kvelning i 2016, forteller rektor Tone Cathrine Krekling.

– Har de lært om dette på TikTok?

– Hvor de har dette fra, det har jeg ikke svaret på. Men jeg har tidligere hørt om slike hendelser på andre skoler, svarer hun.

Vil være føre var

Blomdalen ungdomsskole i Mandal har også sendt ut et brev der de uttrykker bekymring om kvelningslek både i og etter skoletiden.

Det bekrefter rektor Anne Kirsten Romsaas til TV 2. Brevet ble først omtalt av Fædrelandsvennen.

– Vi kjenner ikke til omfanget, men man har fått kjennskap til at det har foregått, og derfor ønsket vi å være føre var ved å be foreldrene om å være oppmerksomme, sier Romsaas.

Skolen har ikke kjennskap til at noen er blitt skadet eller syke i forbindelse med kvelningsleken.

– Vi tenker det er farlig lek ungdommer utsetter seg for og som kan få alvorlige konsekvenser, sier rektoren.

Frarådes på det sterkeste

Harald Dobloug er lege og programleder i helse-podkasten «Åpen Journal» sammen med kona og TV 2-profilen Katarina Flatland.

– Jeg fraråder dette på det sterkeste, sier han.

Dobloug forteller at kvelningsleken går ut på at barna holder pusten, hyperventilerer eller klemmer rundt halsen. Når hjernen ikke får nok oksygen, gjør det at man besvimer.

– De fleste ungdommer skjønner at det er farlig å kutte oksygenet. Det som mange ikke vet, er at det faktisk ikke er alle som våkner opp igjen når de besvimer. Det er flere hundre som har dødd av denne trenden på verdensbasis, forteller legen.

IKKE ANBEFALT: Kvelning er en av de aller farligste måtene å ruse seg på, ifølge Harald Dobloug. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dobloug forklarer at det også bygger seg opp karbondioksid i hjernen dersom man ikke puster skikkelig. Kombinasjonen av dette og mangelen på oksygen gjør at man kjenner på en rusfølelse.

– Av alle måtene å ruse seg på, så er dette en av de aller farligste, fordi hjernen slutter å fungere. Hos de fleste klarer hjernen å begynne å fungere igjen, men ikke for alle, sier han.

– Kan dette føre til varige mén, utover at det er livsfarlig?

– For hvert sekund man driver med dette, øker sjansen for irreversibel hjerneskade og død, sier legen.

– Ungdommen driver med mye rart, og det skal de få lov til, men akkurat dette innebærer så mye risiko at man bør la være. legger han til.

Passer på

Rektor Tone Cathrine Krekling ved Høvik skole forteller at de måtte ta en vurdering på om hvorvidt de skulle spre oppskriften på leken, men understreker at det er viktig at foreldrene vet hva de skal se etter.

– Det er opp til foreldrene om de velger å snakke om dette med barna sine, eller om de bare ønsker å følge med. Det er tross alt litt forskjell på 1.- og 7.-klassinger, sier hun.

Rektoren forteller at de har fulgt nøye med i friminuttene etter at de ble gjort oppmerksomme på hendelsene, og at de har voksne som står ute og passer på.

– Vi ser veldig alvorlig på hendelsene, og er opptatt av å sikre barna så godt vi kan. Dette er noe som kan få alvorlige konsekvenser, sier hun.