Flere ser seg nødt til å selge hytta – men denne fritidsboligen vil mange ha nå

Under pandemien ville alle ha hytte. Så var pandemien over, og alt ble dyrere.

Hva er status på hyttemarkedet nå?

– Det er flere som velger å selge hyttene sine på grunn av økte kostnader, forteller Marius Lundeberg Enger, megler hos Privatmegleren Telemark, til TV 2.

– De som ikke bruker hytta så ofte synes det har blitt for dyrt å sitte på en hytte i disse dager. Vi har sett at noen av dem velger å selge for å minske totalkostnadene, sier han.

Det er også inntrykket til Tone Cecilie Krange, segmentsjef for hytter i DNB Eiendom.

– Det er mange som har tenkt seg grundig om, og som etter en totalvurdering har bestemt seg for at de ikke lenger tar seg råd til å beholde hytta. Høye strømpriser forrige vinter og renteøkning er med på å bidra til dette, sier hun til TV 2.

Lang tid

For de som ønsker å selge, kan det bli en langvarig affære.

– Vi må nok tilbake til 2015 for å finne tilsvarende tempo på markedet for fritidsboliger, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han er likevel tydelig på at det ikke er noen krise – ennå.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er mange som skal selge samtidig. Også før pandemien og tradisjonelt sett så har fritidsbolig-markedet vært tregere enn det vanlige boligmarkedet. Nå tar det lengre tid igjen, og sånn vil det nok fortsette en god stund framover, sier han.

Finn.no ser en økende tendenes i annonser på fritidsboliger hos nettstedet.

– Akkurat nå ligger det 4900 fritidsboliger til salgs på Finn.no, dette er 19 prosent mer enn samme dag i fjor, opplyser Linda Glomlien, pressekontakt i Finn.no.

Glomlien sier man må tilbake til 2019 for å finne samme volum på annonser.

– Det kan tyde på at boligene ikke blir solgt like fort, sier hun.

Krange sier det i snitt tok 67 dager å selge en fritidseiendom i 2022. I år er tallet så langt økt til 103 dager i snitt. Dette utgjør litt over tre måneder.

– Folk er fortsatt interessert i å kjøpe hytter, men de er mer selektive, og de har også mye mer å velge i. Det er kjøpers marked, sier hun.

Til tross for at det ligger mye ute, har ikke prisene sunket så mye som megleren ville forventet.

– Prisene er ikke dumpet nevneverdig, og det er ingen panikk å spore i markedet, sier hun.

Ifølge tall fra Eiendom Norge har fjellhyttene sunket 3,1 prosent i pris fra 2022. Sjøhytter har sunket med 7,4 prosent siden i fjor. Samtidig har innlandshyttene hatt et prisfall på 8 prosent.

Ett sted øker prisen



Krange understreker likevel at vi må dele opp fritidsboliger i flere segmenter, for å se de helt klare trendene.

– De hyttene som økte mest i pris under pandemien, det var de som lå grisgrendt til og kanskje kostet mellom 500.000 til en million.

– Disse solgte mye bedre enn vanlig under pandemien, og har nå sunket betraktelig i pris. Mange er interessert i å bli kvitt denne typen hytter nå, og det er ikke mange kjøpere, sier hun.

SEGMENTSJEF: Tone Krange segmentsjef for hyttemarked Norge i DNB eiendom. Foto: Per Haugen / TV 2

Samtidig er det ett område som ifølge Krange selger bedre enn ventet – og som faktisk øker i pris.

– Vi ser at hytter og leiligheter ved de godt utbygde alpin-destinasjonene, fremdeles går godt. Her har vi faktisk sett at prisene har økt med rundt seks prosent det siste året, sier hun.

Noe av forklaringen på dette er at det er god infrastruktur og lagt til rette for helårsforbruk. Et tilleggselement er at mange ser muligheten for å leie ut fritidsboligen ved denne typen destinasjoner.

– Vi ser jo en strøm av utenlandske turister som kommer til Norge, og som ikke lenger opplever Norge som så dyrt. Derfor ser vi at mange, særlig yngre mennesker, ser muligheten for å ha en fritidsbolig de også kan leie ut, noe som gjør det mer gunstig økonomisk, sier hun.

Lite tvangssalg

Krange sier de ser flere tvangssalg i boligmarkedet enn tidligere – men at dette foreløpig ikke har nådd fritidsboligene.

– Dette handler nok blant annet om at boligene er mer belånt enn det hyttene er. Vi ser jo også at mange nærmest har et religiøst forhold til hyttene sine, og heller selger unna andre ting for å kunne beholde dem, sier hun, og understreker at det er åpenbart at mange kjenner at ting blir dyrere.

Hun er ikke i tvil om at det er noen ting som må være på plass for å hindre krise i fritidsbolig-markedet fremover.



– Det som driver psykologien i markedet, er jo arbeidsmarkedet. Så lenge folk har jobb og vi ikke får store nedbemanninger i store bedrifter, tror jeg det vil tilpasse seg, sier hun.

Hun er også tydelig på at salget av nye fritidsboliger opplever en krise.

– En del prosjekter er satt på vent, og det er jo prosjekter der ingenting er blitt solgt. Så på sikt vil nok den lave utbyggingen bidra til å holde prisene oppe, slik vi ser i boligmarkedet, sier hun.