Flere partier åpner for ny kontrollsak mot Brenna

Stortinget vedtar i dag kritikk mot statsråd Tonje Brenna, men det betyr ikke at det er endelig punktum for habilitetssaken til arbeidsministeren.

Onsdag vedtar Stortinget innstillingene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i de seks habilitetssaken fra 2023. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna får i likhet med Anniken Huitfeldt (Ap) kritikk fra komiteen.

Rett før komiteens innstilling ble presentert forrige uke, kom det frem i DN at Tonje Brenna likevel visste at pengene hun ga til Wergelandsenteret gikk til Utøya AS som hun var inhabil overfor. Denne informasjonen fikk ikke kontrollkomiteen før de kom med sin informasjon.

Denne nye informasjonen gjør at flere av Stortingspartiene åpner døren for en ny kontrollsak mot Brenna.

Lederen for kontroll- og konstitusjonskomiteen Peter Førlich (H) sier at det er vanskelig å si om Tonje Brenna (Ap) har brutt opplysningsplikten overfor Stortinget.



– Det er et alvorlig spørsmål og må kanskje sjekkes, sier Høyres Peter Frølich til TV 2.

ALVORLIG: Stortingsrepresentant (Høyre) og leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Peter Frølich, mener Tonje Brennas habilitet sak ikke nødvendigvis er over. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Kan det bli en helt ny kontrollsak for Tonje Brenna?

– Det kan jo fort det, det ligger i svaret mitt om at vi må undersøke dette. Dette er noe vi tar veldig alvorlig.

Brenna: – Ikke ny informasjon

Statsminister Jonas Gahr Støre brukte tid på talerstolen til å ta sin nestleder Tonje Brenna i forsvar:

– Jeg registrerer at et parti har fremmet mistillit to timer før denne debatten. Det mener jeg det ikke er grunnlag for. Tonje Brenna har min fulle tillit som statsråd, sa Støre, og la til:

– Jeg er tilfreds med at representanter for stortingsflertallet i denne debatten har gjort det klart hun også har stortingets tillit.

HÅNDSREKNING: Jonas Gahr Støre har uttalt at han fortsatt har full tillit til sin nestleder Tonje Brenna. Foto: Jonas Been Henriksen

Brenna selv talte også til Stortinget om hvordan prosessen i habilitetssaken har vært. Hun forklarte også de nye opplysningene som først ble omtalt av Dagens Næringsliv i forrige uke.

– Spørsmålene som kom forrige uke er de samme som jeg har redegjort for, samme som jeg har svart på, forteller Brenna.

– Opplysningene som er omtalt i pressen er ikke ny informasjon i saken, men er blitt redegjort for av meg i tidligere brev og redegjørelser til kontrollkomiteen.

I slutten av forrige uke erkjente Brenna i et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget at hun burde gitt mer informasjon om de interne prosessene i departementet.

«... i ettertid ser jeg at dette kunne blitt gjort tidligere», skriver Brenna i brevet.

FrP fremmer mistillit

Frp varslet tirsdag morgen i en pressemelding at partiet vil fremme et mistillitsforslag mot Tonje Brenna (Ap) under behandlingen i Stortinget tirsdag. Fra talerstolen utdypet nestleder Hans Andreas Limi FrPs syn:

– Frp fremlegger følgende forslag: Stortinget beklager at statsråd Tonje Brenna har fremlagt uriktige og villedende opplysninger for stortingets organer. Statsråd Tonje Brenna har ikke Stortingets tillit, sa Limi fra talerstolen.

MISTILLIT: Hans Andreas Limi fremmet Fremskrittspartiets mistillitsforslag mot Tonje Brenna fra talerstolen tirsdag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I forkant av debatten utdypet Limi ytterligere til TV 2.

– I et brev til Stortinget fredag innrømmet statsråd Brenna at hun hele fem ganger i 2022 fikk informasjon om at den tette koblingen mellom Wergelandsenteret og Utøya AS ikke bare var et nært samarbeid, men også økonomisk samarbeid. Dette er helt ny informasjon for Stortinget, som statsråden til tross for at hun er bedt om å legge frem all relevant informasjon, ikke tidligere har valgt å meddele Stortinget, sa nestleder Hans Andreas Limi i forkant.

Ingen av de andre Stortingspartiene har uttrykt støtte til FrPs mistillitsforslag.

MDG vil åpne ny sak

I forkant av debatten i Stortingssalen opplyste stortingsrepresentant Lan Marie Berg at MDG ønsker nye kontrollsak mot Tonje Brenna.

MDG: Lan Marie Berg (MDG) oppfordrer Brenna til å komme med all relevant informasjon. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg tenker det er naturlig at komiteen undersøker i hvilken grad opplysningsplikten er brutt. Det at saken i så måte vil fortsette etter i dag, understreker hvor utfordrende det er for komiteen at den nye informasjonen kom så tett opp mot vår behandling, sier Berg.

Nå vil hun at Tonje Brenna (Ap) skal legge frem mer dokumentasjon i habilitetssaken.

– Jeg vil også oppfordre Brenna til å nå komme med all relevant informasjon i saken. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er fortsatt nektet innsyn i habilitetsvurderingen som departementet gjorde av statssekretær Lysø den 10. april 2023. Jeg forventer at Brenna offentliggjør disse vurderingene, sier Berg.