Flere partier åpner for Israel-boikott

MARKERING: Hundrevis av mennesker samlet seg foran Stortinget for å vise sin støtte til ofrene i Israel, uken etter Hamas' terrorangrep 7.oktober. Siden den gang har Israel svart med kontinuerlig bombing av Gazastripen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2 Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Etter en måned med kamper mellom Israel og Hamas tar flere partier til orde for at Norge må ta flere virkemidler i bruk for å stanse krigen.

Flere forslag lå på bordet da «Palestinas Venner» på Stortinget møttes til rundbordsamtale med forskjellige humanitære organisasjoner onsdag.

Målet var å diskutere hvordan man skal få slutt på bombingen av Gaza.

Ett av de sterkeste kravene fra Palestinakomiteen, som var til stede under møtet, var at også Norge presset Israel i form av økonomiske sanksjoner og boikott.

Foreslår boikott

Stortinget har i mange år hatt både en gruppe til støtte for Palestina og en til støtte for Israel på Stortinget. «Palestinas venner» består av representanter fra MDG, Venstre, Rødt, SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre.

Palestinas Venner: Store deler av Palestinas Venner og ett tosifret antall humanitære organisasjoner møtte til rundbordsamtalen på Stortinget. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen er tydelig på at Rødt støtter Palestinakomiteens krav.

– Det er ingen grunn til at vi skal støtte økonomisk et regime som bryter folkeretten. Det har både FN og den norske regjeringen slått fast at Israel gjør, sier hun.

Rødt har fremmet forslag på Stortinget om å ikke importere varer fra Israel.

– Oljefondet er investert med 14 milliarder i selskaper som på ulike måter bidrar til folkerettslig okkupasjon i Palestina. De burde Oljefondet trekke seg ut av. I tillegg mener vi man ikke burde importere varer til Norge som er produsert på okkupert land. Det er et forslag som skal stemmes over neste uke, forteller Sneve Martinussen.

BOIKOTT: Tirsdag neste uke skal det stemmes over Rødts forslag om å stoppe import av varer fra Israel. Foto: Fride Sorensen / TV2

– Har knust en apartheidstat før

SVs nestleder Marian Hussein, som også sitter som nestleder i «Palestinas Venner» er enig i at utviklingen i krigen gjør at økonomiske sanksjoner er et naturlig steg fremover.

– Når man ser omfanget av dette er vi nødt til å gjøre det som er vår makt og det med økonomiske sanksjoner har vist seg at har fungert før, sier hun.

Hussein referer til at blant annet FN har slått fast at Israel bryter apartheidkonvensjonen.

– Vi vet at vi har klart å knuse en apartheid stat tidligere med økonomiske virkemidler, så det bør være en del av de verktøyene vi er nødt til å bruke.

NESTLEDER: Marian Hussein er både nestleder i Palestinas Venner på Stortinget og Sosialistisk Venstreparti. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Kommer SV til å presse regjeringen på å boikotte Israel?

– Jeg tenker at her er det et helt storting som er nødt til å ta ansvar, sier Hussein.

– Må ha kontakt med Israel

Ola Elvestuen, en av Venstres representanter i «Palestinas Venner», mener en økonomisk boikott ikke er riktig fokus slik krigen står i dag.

– Det viktigste nå er å få en våpenhvile sånn at hjelp kommer inn til de som er i Gaza, samtidig som gislene må frigis. Men vi må også ha kontakt med Israel for å jobbe fremover og få på plass en tostatsløsning, med både Israels og Palestina som selvstendige stater. Jeg tror ikke økonomisk boikott hjelper oss videre med det.

– Så Venstre har ingen diskusjon om boikott av Israel nå?

– Nå handler det om hvordan vi kommer videre i den situasjonen vi er i nå. Å få inn hjelp inn til de som er i en forferdelig situasjon på Gaza. Det er det vi bør legge det politiske trykket nå, sier Elvestuen.



DIALOG: Ola Elvestuen (V) mener det er mer hensiktsmessig med kontakt med Israel for å få på plass humanitær hjelp, enn en boikott. Foto: Terje Bendiksby

Han mener også det bør være mulig å ha to tanker i hodet samtidig.

– Vi må huske på de som er blitt utsatt for terroren i Israel, de som er gisler og samtidig få slutt på lidelsen til de sivile i Gaza som er enorme, mener Elvestuen.

– Dette handler ikke om å velge side, det handler om å komme fremover og få til en avslutning på kamphandlingene.

– Må presse Israel mer

MDGs Lan Marie Berg, som også sitter i «Palestinas Venner» på Stortinget opplyser om at boikott av Israel er noe partiet diskuterer.

– Vi tenker at det er god grunn til å se på hvordan man kan presse Israel mer, blant annet gjennom boikott eller andre type virkemidler. Jeg mener Norge burde gjøre alt vi kan, sier hun.

PRESSE REGJERINGEN: Lan Marie Berg (MDG) mener det er avgjørende at regjeringen legger press på Norges allierte i å fordømme Israels angrep på Gaza. Foto: Edland TV2

Berg forteller at MDG kommer til å presse regjeringen på å bruke ulike sanksjoner overfor Israel.

– Vi fortsetter å presse regjeringen i hvordan de skal presse på våre allierte, USA og europeiske land, som ikke har vært like tydelig i å fordømme Israels angrep på Gaza, sier hun og legger til:

– Jeg tror vi nå må være helt klar over at må stå opp og vi må si ifra fordi dette her er ferd med å utvikle seg til en situasjon som jeg tror vi kommer til å se tilbake på se: her burde man ha grepet inn før.