Flere pågrepet etter skyting i Oslo

Politiet rykket tirsdag kveld til Torshov i Oslo med store ressurser, etter at det har blitt avfyrt skudd mellom to biler.

– Vi har tatt kontroll på to biler vi mener kan settes i forbindelse med hendelsen. Tre personer er pågrepet, opplyser politiet.

Senere ble de tre dimittert, og en annen mann på rundt 20 år ble pågrepet.

Hendelsesforløpet og bakgrunnen for skytingen er ikke kjent. Det er ikke funnet eller meldt om skadde personer i knyttet til skytingen.

FUNN: Innsatsleder Nicolai Backe Henden sier det er gjort funn på stedet som er «interessante». Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Underveis kom det melding om at det mulig var noen skadde. Det viste seg at en gjest på en restaurant hadde hoppet ut av vinduet og skadet beinet sitt. Så det har vi kontroll på, sier Henden.

«Interessante» funn

Klokken 22 opplyser han at nødetatene er i ferd med å avslutte på stedet. Saken er nå under etterforskning og har høy prioritet hos politiet.

– Det er skyting i det offentlige rom. Det er alvorlig så det må vi følge opp. Så det er satt inn det vi trenger av ressurser, samtidig som vi har resten av byen å ta vare på.

Flere personer oppholdt seg på to restauranter der hendelsen fant sted. Vitner forteller til TV 2 om dramatikk og redsel.

– Vi har snakket med en del der, men vi vil ikke gå i detaljer på hva vitnene har sagt, sier innsatsleder på stedet, Nicolai Backe Henden.

Politiet har gjort avhør av vitner og gjennomført etterforskningsskritt og undersøkelser på stedet.

AVSPERRET: Politiet har sperret av et stort område på Torshov. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Innsatslederen sier de har gjort funn som er «interessante», uten å opplyse hva det er.

Stort område avsperret

TV 2s reporter på stedet opplyste at et stort område ble avsperret, og at et politihelikopter var i luften.

Det var klokken 20.18 at politiet fikk flere nødtelefoner om at det var skudd i området, sier Henden.

– Vi rykket ut med store styrker og kom raskt på stedet.

Foto: TV 2

Politiet startet søk etter de to aktuelle bilene som kjørte fra stedet like etter hendelsen.

– Etter å ha snakket med folk som er her, viser det seg at det har blitt løsnet skudd mellom to biler som har forlatt stedet, sier Henden.

Politiet opplyste om hendelsen klokken 20.26.