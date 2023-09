Flere mangler i aksjelista fra Erna Solberg

I HARDT VÆR: Erna Solberg har mye å svare for etter at ektemannen tjente 1,8 millioner kroner på aksjehandler mens hun var statsminister. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Lista over aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann inneholder feil og er mangelfull, melder flere medier. Fra Stortinget kommer krav om en komplett liste.

Frp, Ap, Sp, SV, Venstre, MDG, Rødt, som til sammen har flertall på Stortinget, ber Høyre utlevere en komplett liste, skriver Dagens Næringsliv. Men det sier Høyre nei til.

– Det er uheldig at Erna Solberg ikke bidrar til å opplyse alle sider av saken, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud til Dagbladet.

Forrige uke gikk Høyre ut med en liste over de 3600 aksjehandlene som Finnes gjorde mens kona Erna Solberg var statsminister.

Lista inneholder kun informasjon om antall aksjer kjøpt og solgt i ulike selskaper og hvilken dato handlene skjedde. Det er ikke noe informasjon om aksjekurser, hvor mye handlene var verdt, eller klokkeslett for handlene.

Feil

Dagbladets Børsen skrev om uoverensstemmelser i listen allerede torsdag, mens flere medier fulgte opp og omtalte listefeilene fredag.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har gått gjennom hele lista. Han sier at det for drøyt halvparten av selskapene som Finnes handlet aksjer i, ikke er samsvar mellom opplysningene på lista og Aksjonærregisterets opplysninger om hvilke aksjer Finnes eide.

– Jeg har funnet 33 aksjer der det går opp, og 39 der det ikke går opp, sier Næss til Børsen.

– Det er veldig mange eksempler på steder det ikke stemmer, sier han til VG.

Han peker som eksempel på uoverensstemmelser når det gjelder antall aksjer Solbergs ektemann Sindre Finnes har kjøpt og solgt i selskapet Nekkar.

Konsekvensen av feilene er at det blir vanskelig å regne seg fram til hvor Finnes har tjent eller tapt penger, skriver avisen.

Høyre sier nei

Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen sier til Dagbladet og DN at de ikke vil lage noen ny, korrigert liste, selv om det er mangler i den. Han viser til at mer komplett informasjon ikke vil ha noen påvirkning i vurderingen av Solbergs habilitet.

– Vi vil derfor ikke ta initiativ fra Høyres side til noen ny sammenstilling og har hele tiden tatt høyde for, og informert om, at det kan være enkelte feil eller mangler i den som er gitt ut, sier Husabø Fossen.

– All dokumentasjon som ble brukt til å sammenstille listen, er returnert til Sindre Finnes, slik det også fremgår av tidslinjen vår. Spørsmål om detaljer knyttet til transaksjonene må derfor rettes til Sindre Finnes, sier han.

Solberg sa i flere intervjuer torsdag at det var viktig å legge fram en komplett liste og at dette var grunnen til at det tok litt tid å lage den.

Men da NTB spurte om hun ville gå systematisk igjennom lista for å finne ut når hun i realiteten har vært inhabil når hun tok beslutninger som statsminister, var svaret nei. Hun viste blant annet til at Høyre ikke lenger har tilgang til de gamle protokollene fra Statsministerens kontor og at habilitetsvurderinger må gjøres «der og da».

– Tidspress

Advokaten som representerer Finnes, sier de vil «utarbeide nødvendig oversikt og svar dersom Økokrim eller andre offentlige instanser ønsker det».

– Flere medier påpeker i dag at listene ikke har nødvendig presisjon og etterrettelighet. Dette må ses i lys av det tidspresset og emosjonelle situasjonen Finnes befant seg i da disse ble utarbeidet, sier Thomas Skjelbred i advokatfirmaet Elden.

Økokrim har foreløpig ikke avgjort om de vil etterforske saken.