Flere legger hytta ut for salg: – Tenk deg om før du kjøper

FÆRRE SOLGT: Det er så langt i år solgt færre hytter enn samme tid i fjor, men den siste måneden legger flere ut hytta for salg. Foto: Halvard Alvik/NTB

En solid nedgang i hyttesalget kan være i ferd med å snu.

Tall P4 har fått fra FINN Eiendom viser at de den siste måneden har hatt ti prosent flere fritidsboliger til salgs enn samme tid i fjor.

Sjeføkonom i Eika, Jan Ludvig Andreassen, peker på at økonomien nå er trangere for mange med både økte renter og høye strømpriser.

– Og da er det også sånn at man må prøve å kvitte seg med ting som man har høye månedlige utgifter på, som hytter. Sånne ting som er hyggelig å ha, men som man ikke har måttet ha, sier Andreassen til kanalen.

Færre solgte hytter så langt i år

Økningen skjer til tross for at det har vært en kraftig nedgang i hyttesalget i år.

Så langt i 2022 er det lagt ut 7500 fritidsboliger til salgs på Finn.no, som er en nedgang på 23 prosent.

HYTTESJEF: Tone Krange i DnB eiendom Foto: Per Haugen / TV 2

Tall fra Prognosesenteret viser at tingslyste hyttesalg generelt er hele 28,7 prosent lavere enn i fjor.

– Aller størst er nedgangen i fjellhytte-segmentet, sier hyttesjef i DNB Eiendom, Tone Krange, i en pressemelding.

Fortsatt rekordhøye priser

Samtidig er prisene i hyttemarkedet rekordhøye. Medianprisene har hatt en vekst på hele 13,3 prosent, ifølge DNB Eiendom.

Prisveksten er nesten dobbelt så høy som i boligmarkedet ellers.

Innlandshytter øker mest, ifølge banken. Prisen på hytter ved sjøen øker også, til tross for at prisene på disse allerede er høye.

STIGER: Hytteprisene stiger i flere deler av markedet. Også for de som ligger ved sjøen. Bildet er fra Tvedestrand i Agder. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– Slå til

På fjellet er prisutviklingen så og si uendret, foruten i alpinområdene.

Det bekrefter daglig leder i Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren, Gjermud Svendsen-Rosendal.

Han har ansvar for Hemsedal-området, der prisene har steget.

Svendsen-Rosendal mener tiden for å kjøpe er nå.

– Finner man drømmehytta nå, bør man trolig slå til. Det er fortsatt lite i markedet, og økte byggepriser vil føre til at nye hytter blir dyrere og vil holde prisene jevnt høye, råder han.

Svendsen-Rosendal sier det er lite som tyder på at det vil lønne seg å vente, og understreker at tilbudet er lavt.

– Mange nyere, brukte kvalitetshytter er rimelige sammenlignet med byggekost for en ny hytte, sier han.

POPULÆRT: Prisen på hytter i alpinområder øker fortsatt. Her fra Hemsedal. Foto: Halvard Alvik

– Pust med magen

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank mener derimot at man aldri bør skynde seg med å kjøpe hytte.

– Det er viktig å tenke seg om to ganger, og puste med magen, sier hun.

Olsen forklarer at det å kjøpe hytta er én ting. Det koster også å holde den i stand, og dekke utgifter.

– I disse tider vi nå lever i, med høy inflasjon, økt rentenivå og mye usikkerhet, er det spesielt viktig ikke å glemme hva det faktisk koster å eie en hytte, sier Olsen.

Hun understreker at det per dags dato er det ingen strømstøtte for fritidsboliger.

– Rentekostnadene og strømkostnadene vil koste betydelig mer enn for et par år siden, legger hun til.

ADVARER: Thea Olsen, Forbrukerøkonom i Danske Bank Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mot normalen

Med økende boliglånsrenter, rekordhøye strømpriser og matvarer som stadig blir dyrere, forventer hyttesjefen i DNB en utflating prisene og en nedgang i aktiviteten.

– Jeg tror vi er på vei tilbake til normalnivåene vi hadde før pandemien da hyttemarkedet tok helt av, sier Tone Krange.

Hun er likevel ikke bekymret for at kjøperne vil forsvinne.

Men, de som vil selge nå, må forberede seg på lengre ventetid, sammenliknet med de to foregående årene.

Olsen i Danske Bank mener de som velger å vente med å kjøpe hytte, kan ende opp med noe enda bedre.

– Ingen kan spå fremtiden. Du kan også finne drømmehytta om ett år. Eller fem. Du skal kjøpe en hytte når du er best økonomisk rustet til å håndtere utgiftene tilknyttet den, sier hun.