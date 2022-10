Flere kontroller for kaptein Aleksandr og mannskapet på «Svyatoy Spiridon»

– Welcome.

Andrestyrmann Ivan Druzhinin står på dekk når TV 2 kommer gående langs kaia i Breivika i Tromsø.

Vi går opp landgangen på den Murmansk-registrerte tråleren «Svyatoy Spiridon» og opp i styrhuset. Der møter vi kaptein Aleksandr Zabadnikov og førstestyrmann Andrey Orbidan.

SJØFOLK: F.v. Andrestyrmann Ivan Druzhinin, kaptein Aleksandr Zabadnikov og førstestyrmann Andrey Orbidan. Foto: Markus Furnes / TV 2

De har ligget til kai i Tromsø en hel måned, i påvente av en reparasjon på verft. Nå frykter de at det kan komme forbud mot å få levere russiske båter til reparasjon og vedlikehold ved norske verft.

– Det er det vi har hørt. Det er «private information». Men vi vet ikke enda om det blir slik, sier førstestyrmannen.

– Hva gjør dere hvis dere ikke får reparert båtene her?

– Da ordner vi det i Murmansk, sier Orbidan, og trekker på skuldrene.

Mer kontroll

Det mannskapet vet for sikkert, er torsdagens beskjed fra norske myndigheter om at Tromsø nå blir en av bare tre norske havner som kan ta imot russiske fiskefartøy, sammen med Båtsfjord og Kirkenes.

De russiske båtene kommer til Tromsø havn for å fylle drivstoff, bytte fiskeredskaper og få utført reparasjoner – og for å levere fisk til to store fryseterminaler som sender fisken videre ut i det internasjonale markedet.

«DON' T KNOW»: Førstestyrmann Andrey Orbidan vet ikke hva han skal synes om sanksjonene mot Russland. Foto: Markus Furnes / TV 2

Nå skal Tolletaten trappe opp kontrollen i de tre havnene, i tett samarbeid med politiet.

Der det til nå har vært gjort stikkprøver, skal alle russiske båter nå kontrolleres med dokument- og fysiske kontroller.

– Krig? I don’ t know

– Hva synes dere om dette?

– I don’ t know. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor, sier førstestyrmannen og slår ut med armene inne i styrhuset.

– Fordi det er krig?

– Krig? I don’ t know. Jeg vet ikke. Kanskje. Jeg tror ikke det er krig. Men jeg vet at det er sanksjoner mot Russland, sier han.

TIL KAI: «Svyatoy Spiridon» har ligget i Breivika havn i Tromsø i over en måned. Foto: Markus Furnes / TV 2

Samler båtene

Ifølge havnedirektør Jørn-Even Hanssen vil ikke de utvidede kontrollene by på særlige endringer for Tromsø havn.

De skal gjøre omtrent det samme som før: å legge til rette for og samarbeide med det lokale politiet og tollmyndighetene.

Endringene innebærer i hovedsak å dirigere de russiske fiskefartøyene til et avgrenset område, slik at det blir enklere å utføre den intensiverte kontrollvirksomheten.

– Vi har allerede begynt å samle båtene i Breivika, sier Hanssen.

SNEVRER INN: Direktør Jørn-Even Hanssen i Tromsø Havn hjelper politiet og Tolletaten med å snevre inn området der russiske fiskefartøy får ligge. Foto: Lars Åke Andersen

Det er her «Svyatoy Spiridon» og de fleste russiske fiskefartøyene pleier å ligge.

Stabil trafikk

Hanssen sier til TV 2 at Båtsfjord, Kirkenes og Tromsø er de havnene som allerede tar imot de fleste russiske fiskebåtene – i overkant av 80 prosent, antar han.

De resterende anløpene er spredt på ulike havner fra Ålesund i sør og til Finnmark i nord øst.

Og trafikken har vært stabil over flere år, med anløp av omlag 200 russiske fiskefartøy årlig, og så langt ganske upåvirket av krigen i sør.

– Det er ikke noe nytt der. Vi har hatt akkurat like mange båter som tidligere. Vi forventer heller ikke noe større rush med de nye innstrammingene, sier han.

TROMSØ: Fiskebåter til kai ved Breivika havn i Tromsøsundet. Foto: Markus Furnes / TV 2

– Kaiene her i Tromsø er uansett ganske fulle. Så den praktiske konsekvensen for oss i Tromsø Havn vil bli marginal. Det er politiet og tolletaten som i størst grad vil merke det, sier havnesjefen, som foreløpig ikke vet når tiltaket vil tre i kraft.

Tolletaten er i gang

Stabssjef Odd Morten Pettersen i Troms politidistrikt skriver i en epost til TV 2 torsdag at politiet arbeider med å klargjøre hva endringene vil innebære av oppdrag fra politiets side.

– Så kan vi nok si mer om dette i løpet av neste uke.

Men allerede fredag var Tolletaten i gang med å kontrollere de første russiske fiskefartøyene i Tromsø.

– Vi har iverksatt arbeidet med økt, uniformert tilstedeværelse fra Tolletaten i de aktuelle havneområdene, sier tolldirektør Øystein Børmer til NRK.

De intensiverte kontrollene innebærer økt fysisk kontroll, i tillegg til øvrig dokument- og analysebasert kontrollvirksomhet, ifølge Børmer.