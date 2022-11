Flere kjøper og selger brukt for å spare penger

– De siste årene har jeg definitivt kjøpt mer brukt enn nytt, sier Karoline Forberg (22).

Forberg er student, og bor i et kollektiv i Oslo. Hun er svært interessert i klær, men har tatt grep på grunn av overforbruk.

BÆREKRAFT: For Forberg er miljøaspektet vel så viktig som å spare penger. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg har alltid kjøpt veldig mye klær, og så har jeg de siste årene blitt veldig bevisst på at det åpenbart ikke er så veldig bra. Jeg prøver å dyrke hobbyen min på en måte som er litt mer bærekraftig, sier Forberg.

Hun er ikke alene om å handle mer brukt, nå som folk merker at prisene har økt.

INTERIØR: På rommet i kollektivet er blant annet speilet, kommoden og dekoren kjøpt brukt. Foto: Nico Sollie / TV 2

Høyere aktivitet

Markedsplassen Finn Torget har en enorm økning i aktivitet den siste tiden.

– Ser vi på forrige ukes trafikk, så var det rundt ti millioner besøk på Torget; det er opp cirka 15 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, sier leder for Finn Torget, Kathrine Opshaug Bakke.

ØKNING: Leder i Finn Torget, Kathrine Opshaug Bakke. forteller at mange flere nå handler brukt på plattformen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Også brukthandelappen Tise opplever stor pågang om dagen.

I oktober hadde 30 prosent flere lagt ut annonser, sammenlignet med oktober i fjor.

– Vi har absolutt sett en økning i trafikk, sier markedssjef Sigrun Stenseth.

– Det har nok både med de økte prisnivåene, og at det er sesongbetont at mange nå ser mot jul og ser at det potensielt er mye å spare, sier Stenseth.

Flere vil kjøpe brukt

Nylig gjennomførte også Tise en stor nordisk undersøkelse.

Den viser blant annet at én av tre nordmenn sier at de er mer interessert i å handle brukte klær på grunn av de økte prisene på strøm, mat og drivstoff.

STRØM: Sigrun Stenseth, markedssjef i Tise, mener de høye strømprisene kan ha påvirket brukthandelen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det siste året har prisene steget med hele 7,5 prosent, ifølge SSB. Det er langt over målet på rundt to prosent.

– Det er spesielt interessant å se på fordeling på landsdeler i Norge. Det er mange flere i Sør-Norge enn Nord-Norge som er positive til gjenbruk nå som følge av prisendringene, sier Stenseth og legger til:

– Så det betyr at strømprisene har hatt en direkte påvirkning.

Sparte 2000 kroner

Studenten Forberg merker godt at hun sparer på å kjøpe brukt.

– For eksempel har jeg sett på en Ganni-kjole ganske lenge. Den forsvant ut av butikken, men så fikk jeg endelig tak i den i min størrelse brukt, og da sparte jeg 2000 kroner, sier Forberg.

KUPP: Forberg sparte flere tusen kroner på å kjøpe en kjole brukt. Foto: Nico Sollie / TV 2

Hun har ikke noe problem med at andre har brukt klærne før, og syns at en vask gjør susen.

– Man må jo bare vaske det da tenker jeg. Det er jo sånn med veldig mye annet man deler på. Jeg føler det nesten blir som å være på restaurant, og ville ha helt nytt bestikk. Det er jo bare å vaske det, sier Forberg.