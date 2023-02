– Flere interessenter, flere visningspåmeldinger og flere budgivere

VEKST?: Administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling mener det har vært et taktskifte i boligmarkedet i januar. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det har vært en spennende januar.

Det sier administrerende direktør i Eie Eiendom, Hedda K. Ulvness.

Etter at boligprisene falt de siste tre månedene av 2022, mener Ulvness nå at hun ser et taktskiftet.

Fredag kommer fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge som vil gi endelig svar på om boligprisnedgangen har tatt en pause.

VEKST: – Det er mange som blir overrasket over at det blir boligprisvekst i det hele tatt, sier Ulvness i Eie Eiendomsmegling. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Drar i ulik retning

Ulvenss mener det er flere faktorer som drar i ulik retning i boligmarkedet.

– All rasjonale tyder på at når leverekostandene øker, skal vi få et fall i boligprisene. Samtidig så opplever vi noen signaler på det motsatte, sier hun.

Stramt arbeidsmarked, lettelser i utlånsforskriften og knapphet på boliger (særlig i hovedstaden), mener eiendomsmeglertoppen drar i motsatt retning av at prisene skal falle.

Fra 1. januar endret Finansdepartementet utlånsforskriften. Nå må boligkjøpere tåle en renteoppgang på tre prosentpoeng, og ikke fem prosentpoeng.

Svak vekst

Ulvness mener også det har blitt lettere å få lån i banken nå, enn det var for et år siden.

– Vi opplevde at bankene strammet til mer til enn nødvendig, sier Ulvness.

Dermed tror hun vi vil se en svak boligprisvekst i januar. Sannsynligvis er veksten sterkere i Oslo, mener hun.

– Det er mange som blir overrasket over at det blir boligprisvekst i det hele tatt. Oslo skiller seg vesentlig ut med god aktivitet og god interesse. Vi har hatt en del budrunder hvor det har gått over prisantydning. Men på landsbasis er det mer normalt, sier Ulvness.

Mindre avvik

Administrerende direktør i DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen, tror prisene steg mellom 0,7-1,0 prosent sesongjustert i januar.

– Sammenliknet med januar i 2020 er det flere interessenter, flere visningspåmeldinger og flere budgivere, sier Sørestrand-Hansen.

Hun tror at avviket mellom prisantydning og salgspris nå er mindre enn i fjor.

UENIG: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, tror boligprisene falt i januar. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Mitt inntrykk er at de som skal selge bolig også har justert forventningene til salgspris som følge av utviklingen i fjor høst, sier Sørestrand-Hansen.

Hun tror at boligmarkedet vil ha en stabil utvikling fremover.

– Jeg tror lettelsene i utlånsforskriften kan føre til at flere kjøpere vil komme ned fra gjerdet fremover, og samtidig lanseres det få nye boliger i markedet. Usikkerheten ligger i utsikter for ytterligere rentehevinger i mars og juni, og fortsatt sterk prisvekst som de fleste nordmenn merker på lommeboken, sier Sørestrand-Hansen.

Tror på fall

Sørestrand-Hansens kollega i DNB Markets, Kjersti Haugland, tror at prisene falt en prosent i januar.

– Vi holder på vårt syn om at prisene falt i et relativt friskt tempo i januar, men det kan godt være nedgangen blir mindre dramatisk enn vi har sett for oss, sier Haugland og legger til:

– Med utsikter til at renten skal videre opp i mars og juni, tror vi boligprisene vil fortsette å falle frem til april, før de flater ut og begynner å stige i svært moderat tempo.