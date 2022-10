Flere hundre barnehager er rammet – Gabriel (4) får bare tilbud annenhver dag

Det grønne lekeslimet kleber seg ut over kjøkkenbordet og mellom fingrene til fire år gamle Gabriel.

– Er det litt kjedelig at vi ikke kan gå i barnehagen i dag? spør mamma Madelén Dahl Andreassen Fonseca.

– Mhm, svarer Gabriel.

STREIKERAMMET: Fire år gamle Gabriel får ikke dratt i barnehagen på grunn av streiken. Denne uken får familien hjelp av mormor. Foto: Erik Teige/TV 2

Fireåringen er en av flere tusen barnehagebarn som denne uken er rammet av streik, etter at ansatte private barnehager i Oslo, Østfold, Vestland og Trøndelag ble tatt ut i streik.

Trappes opp

Torsdag trappet barnehagestreiken opp med ytterlige 1000 ansatte, og nå er rundt 240 barnehager rammet.

14 nye kommuner er også tatt ut – blant annet Bodø, Ålesund og Kristiansand.

Det betyr at både barn og foreldre må belage seg på noen ekstra dager hjemme.

Utfordrer hverdagslogistikken

Gabriel i Bergen har nå barnehagetilbud annenhver dag i Espira Ulsetskogen barnehage.

HELDIG: Mamma Madelén Dahl Andreassen Fonseca sier hun er heldig som kan be familie om hjelp. – Hadde vi ikke hatt det, hadde jeg måtte tatt fri uten lønn, sier hun. Foto: Erik Teige/TV 2

Bankjobben til mamma Madelén Dahl Andreassen Fonseca gjør det vanskelig for henne å ta med seg fireåringen på jobb, men denne uken har familien fått god hjelp av mormor.

– Det er en utfordring å få logistikken til å gå rundt, og uten hjelp fra familien vet jeg ikke hvordan vi skulle klart det, sier Fonseca.

Med en litt mer fleksibel jobb i taxibransjen, kunne mormor reise til Bergen og være barnevakt.

– Det er bare kjekt å kunne stille opp. Men de er litt travle disse guttene, sier mormor Anne-Mette Dahl Andreassen og ler.

FLEKSIBEL: Som taxisjåfør i Gulen kommune kan mormor Anne-Mette Dahl Andreassen være litt mer fleksibel og reise til Bergen og hjelpe datteren med de to små guttene. Foto: Erik Teige/TV 2

Dette streiker de om

Stridens streikekjerne står om pensjon. Kravet fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta er at ansatte i private barnehager skal få den samme pensjonsordningen som ansatte i offentlige barnehager.

Motparten er Private Barnehagers Landsforbund (PBL), og det har ikke vært kontakt mellom partene siden bruddet i forrige uke.

Forbundene som er i streik ønsker en avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen – som gir de ansatte en livsvarig pensjonsutbetaling, og ikke bare utbetaling mellom 62 og 67 år, slik PBLs ordning i dag er.

I STREIK: Oslo er den kommunen som er hardest rammet av streik. De ansatte streiker om retten bransjestandard på pensjon. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

PBL på sin side mener dette er altfor dyrt, og vil sette kroken på døren for mange private barnehager.

En gullstandard?

Utdanningsforbundet sier ansatte i private barnehager vil tape flere titusener i pensjon i året med PBLs ordning.

Partene krangler også om hva de har lovet hverandre.

HJEMME: Mange foreldre og barn må forberede seg på hjemmedager – torsdag var over 2000 barnehageansatte tatt ut i streik. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

For mens PBL mener at forbundene i 2020 uttrykket at de var forøyde med pensjonsordningen og kalte det en «gullstandard», mener forbundene at mye har skjedd siden den gang:

– Verden har forandret seg. Avtalen må bli livsvarig. Det er hele poenget, sier forhandlingsleder i Fagforbundet i LO, Anne Green Nilsen.

Forbundene mener dessuten at PBL har lovet dem – i flere lønnsoppgjør – å innføre privat AFP innen starten på 2023.

– Vi mener dette er et avtalebrudd, og var veldig overrasket da vi startet forhandlingene i høst og PBL hadde skrinlagt det, sier Nilsen.

Ga ultimatum

PBL stiller seg uforstående til kravet til forbundene, og peker på at forbundene for to år siden var fornøyde.

– Hvordan kan de ha gjort en fullstendig helomvending på dette, på så kort tid? sier Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør i PBL.

KRITISK: Jørn-Tommy Schjelderup stiller seg uforstående til kravet fra forbundene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Schjelderup mener forbundene nærmest ga et ultimatum i forhandlingen, et ultimatum PBL ikke kunne møte dem på.

– Vi ble tvunget til å ta stilling til en mye dyrere ordning i en setting hvor de private barnehagene allerede er blitt tappet for 600 millioner kroner. De er nødt til å vise en edruelighet for hva som er realistisk.

Stor streikevilje

Fagforbundet på sin side mener det dagens pensjonsordning er uanstendig.

STØTTE: Den lille familien i Bergen støtter streikeretten, men syns det er utfordrende.

– Men denne ordningen blir dyr for arbeidsgiver?

– Det er ikke noe dyrere for PBL enn det er for andre med tilsvarende ordning. Vi mener dette også er helt innenfor den støtten de private barnehagene får fra staten, sier forhandlingsleder Nilsen.

– Og dette står dere beinhardt på?

– Nå streiker vi, og står hardt på det kravene vi forlot forhandlingen med.