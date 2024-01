Flere fylker stenger skoler: – Vil bli skøytebane

Mandag holdes alle videregående skoler stengt i Akershus fylke. Buskerud og Østfold gjør det samme.

Hilde Kløvfjell, fylkesdirektør for utdanning i Akershus, sier beslutningen ble tatt etter et møte hos Statsforvalteren fredag.



Der var både politiet, Statens Vegvesen og Meteorologisk Institutt til stede.

– Vi gikk gjennom værprognosene, og det kommer ganske mye regn som gjør at det vil bli skøytebane på veiene våre, sier Kløvfjell til TV 2.

Utdanningsnytt meldte om skolestengingen først.

– Aldri med lett hjerte

Dermed har fylkeskommunen besluttet å heller ha hjemmeundervisning, av sikkerhetshensyn for elever, ansatte og bussjåfører.



– Det er aldri med lett hjerte at vi stenger skolene, sier Kløvfjell.

Hun forteller at beslutningen ble tatt allerede fredag fordi værprognosene var så tydelige.

– Det er alltid noen utfordringer, men vi begynner etter hvert å bli gode på hjemmeundervisning, sier hun.

STENGES: Mailand videregående skole i Lørenskog er blant skolene i Akershus fylke. Foto: Aage Aune / TV 2

– Veldig klare råd

I Buskerud har de tatt samme beslutning, med unntak av to videregående skoler. Kun Gol og Ål holdes åpne, da det ikke er meldt samme forhold der.

Det bekrefter fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, Jan Helge Atterås, til TV 2.

– Det er veldig klare råd fra samferdselsfolkene våre i fylkeskommunen og transportselskapet vårt om at det vil være veldig risikabelt å kjøre busser og biler på mandag og kanskje tirsdag, sier Atterås.



Han sier han ikke kan huske at skolene har blitt stengt på grunn av glatte veier tidligere.

– Men fagfolk på samferdsel og meteorologi sier denne dagen kan bli verre enn tidligere, sier Atterås.

– Jeg føler vi har tatt en riktig beslutning ved å ikke utsette noen for risiko.

Stenger tannklinikker

Østfold legger seg på samme linje, og stenger også alle sine videregående skoler mandag.

Avdelingsdirektør for kommunikasjon og politisk støtte Tone Stenbek bekrefter i en tekstmelding til TV 2 at det da blir hjemmeundervisning for elever i videregående skole.



Fylkeskommunen oppfordrer også alle ansatte som kan, til å jobbe hjemmefra.

– Vi gjør dette for å redusere belastning på veinettet, og redusere risikoen for alvorlige hendelser, sier leder for sentral kriseledelse i Østfold fylkeskommune, Solveig Helene Olsen, i en pressemelding.

Alle planlagte tannbehandlinger i den offentlige tannhelsetjenesten avlyses også mandag. Klinikkene vil ha beredskap for akuttbehandlinger.



Østfold kollektivtrafikk vurderer å innstille all kollektivtrafikk mandag, og tar en endelig beslutning søndag ettermiddag.

Besluttes på søndag

I Telemark fylkeskommune skal det holdes beredskapsmøte søndag ettermiddag, for å avgjøre som skolene skal holdes åpne.

Det sier fylkesdirektør for utdanning, Helge Kristian Galdal.

– Hva må til for at dere beslutter å stenge?

– Rett og slett at kollektivselskapene sier de ikke kan kjøre. Og mange kan komme seg fram på alternativt vis, men på de skolene hvor store deler er avhengig av kollektivt, må vi da vurdere digital undervisning, sier Galdal.

I både Oslo og Innlandet holdes skoler foreløpig åpne.

Væromslag i vente

Meteorolog Isak Slettebø i StormGeo sier at et betydelig væromslag er på vei, og at det begynner allerede lørdag.

– Så øker det de nærmeste dagene. Mandag blir den verste dagen. Da skal det snø, sludde og regne i hele Sør-Norge, og det kan bli storm på kysten, sier Slettebø til TV 2.

Mildværet med flere typer nedbør kan skape utfordringer på veiene, forteller meteorologen.

– Du kommer til å få en slapsete blanding av snø, sludd og regn på veiene. Brøytekantene er jo høye som hus allerede, så det blir vanskelig for brøytemannskapene i starten.

– På kort sikt kan det gjøre livet for trafikantene vanskeligere.



Slettebø tror væromslaget på lang sikt kan være gunstig for trafikkforholdene i Sør-Norge, fordi mye snø vil smelte. Men veien dit blir vanskelig, med store nedbørsmengder.

– På det meste kan du få hele januarkvoten for nedbør i løpet av et døgn Østafjells og på Sørlandet.