Flere funn fra politifolk enn Vassbakk: – Vanskelig å forstå

ETT FUNN: På strømpebuksa til Birgitte Tengs (17) er det funnet et YDNA, altså et mannlig DNA, som etter all sannsynlighet stammer fra Johny Vassbakk (52). Foto: Politiet

Tirsdag redegjorde en kriminaltekniker for alle beslagene politiet gjorde i timene etter at Birgitte Tengs (17) ble funnet drept om morgenen den 6. mai i 1995.

Politiet mener at Tengs ble drept på svært brutalt vis, og de mener at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep.

Til tross for at aktoratet åpenbart mener at det må ha vært mye kontakt mellom 17-åringen og gjerningspersonen, er det ikke gjort mer enn ett funn fra drapstiltalte Johny Vassbakk.

Søkt etter blod og sæd

Ifølge kriminalteknikeren sikret politiet blant annet fotavtrykk like ved der Tengs ble slept, fingeravtrykk, flere blodspor og diverse materiale fra veien.

Det ble også gjort en rekke undersøkelser av alle plaggene 17-åringen hadde på seg.

TILDEKKET: Bonden som lånte politiet den hvite presenningen de la over åstedet, er svært kritisk til politiets opptreden på åsteden. Foto: Jan-Petter Dahl / Dagbladet

Det er søkt etter både blod og sæd, gitt hypotesen om at Tengs ble utsatt for et overgrep, uten at man fant noe av interesse.

Politiet fant også en rekke hår på den avdøde 17-åringen, blant annet i trusa og i den blodige høyrehånda hennes.

Disse tilhører verken Tengs eller tiltalte Vassbakk.

Da avdøde ble obdusert på Gades institutt i Bergen, ble det gjort en rekke nye undersøkelser, men heller ikke her ble det funnet spor fra Vassbakk.

Ingen tegn til regn

Under kriminalteknikerens vitnemål ble det kjent at politiet har undersøkt værforholdene om kvelden 5. mai og natt til 6. mai.

Det var noe tåke, men det er ikke registrert regnvær.

BÅRET VEKK: Hvor forsiktige politiet var på åstedet, har blitt et helt sentralt spørsmål i drapssaken 26 år senere. Foto: Jan-Petter Dahl / Dagbladet

Dette er relevant fordi regn kan bidra til å ødelegge spor på et utendørs åsted.

– Jeg tror uansett den største utfordringen har vært alle politifolkene som har tråkket inn og ut av åstedet. De har ikke verneutstyr, og plasten de har lånt av bonden og lagt over åstedet, var ikke ren, sier Vassbakks forsvarer Stian Kristensen.

I tillegg til Vassbakk er det gjort DNA-funn fra to kriminalteknikere og én preparant som håndterte Tengs i forbindelse med obduksjonen.

Kristensen reagerer på at det ikke er funnet mer enn ett YDNA-spor fra Vassbakk gitt den brutale handlingen politiet legger til grunn.

– Det er vanskelig å forstå at det ikke er funnet mer når de først finner noe, sier han.

Dette er hovedbeviset

Politiets hovedbevis mot Vassbakk er et YDNA, en såkalt kjønnsmarkør, som er funnet på strømpebuksa til Tengs.

REAGERER: Johny Vassbakks forsvarer, advokat Stian Kristensen. Foto: Kristian Myhre / TV2

Politiet mener det tekniske sporet er avsatt i en blodflekk, noe forsvarerne er dypt uenige i.

Gjennom rettssaken har et sentralt tema vært hvordan politifolkene håndterte åstedet med tanke på faren for oversmitte. I tillegg er forsvaret svært opptatt av hvordan strømpebuksa er blitt oppbevart.

De vil forsøke å sannsynliggjøre at sporet fra Vassbakk ikke ble avsatt under drapshandlingen, men enten før eller etterpå.