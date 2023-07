TRENING: Siri Moseng Reiersen forteller at ved å gjøre små justeringer når det kommer til søvn, trening og kosthold har hun det best mulig hver uke. Foto: South Coast Creative

– Hadde jeg visst det jeg vet i dag da jeg var 16, hadde jeg prestert bedre på idrettsbanen.



Det sier Siri Moseng Reiersen. Hun har de siste årene prøvd å finne svar på hva som egentlig skjer med kroppen hennes en gang i måneden.

– Jo mer jeg leste, jo mer skuffa ble jeg. Skuffa over at denne informasjonen ikke hadde kommet ut.

Hvordan funker syklus og hva er det egentlig som skjer? Det spørsmålet ville hun finne svaret på.



Da Reiersen lærte mer om sin egen syklus, la hun om treningsrutinene sin helt.

Det skulle vise seg å være noe av det beste hun har gjort.

MENGDETRENINGSUKA: Reiersen har en spesiell uke i måneden som hun kaller for mengdetreningsuka. Foto: South Coast Creative

Menstruasjonssyklusen deles inn i flere faser, hvor kroppen kan oppføre seg litt annerledes ut fra hvor du er i syklusen.



Dette gjør hun

Menstruasjonssyklusen starter med mensen. I denne uken kan Reiersen føle seg litt slappere enn til vanlig. Derfor passer hun på å ikke trene altfor hardt i denne perioden.

– Jeg bruker heller mindre vekter og legger inn flere repetisjoner. Jeg kan også ta meg en rolig løpetur.

– Hvis jeg trener for hardt, opplever jeg at smertene blir verre.

Videre i syklusen kan hun trene hardere og hardere, og når hun kommer til eggløsning, skjer det noe.

– Mengdetreningsuka, kaller jeg den. Jeg merker veldig at jeg har mer energi og selvtillit når jeg har eggløsning.

Da trener hun så hardt hun kan og forteller at hun har bedre kondisjon, at hun kan øke antall vekter og føler at hun får en skikkelig boost.

LOGGER: Reiersen anbefaler at alle som vil lære å trene etter syklusen sin, begynner med å loggføre når de har mensen og hvordan de føler seg i ukene etterpå, før neste mensen. Foto: South Coast Creative

Men når det går mot slutten av syklus, er situasjonen en helt annen.

– I uke fire vet jeg at kroppen har godt av flere hviledager. Da legger jeg vekt på skadeforebyggende trening. Hvis jeg er veldig påvirket av PMS, trener jeg mer yoga, tøyer mer eller går meg en tur. Fordi jeg merker at kroppen trenger noen hviledager, forklarer Reiersen.

Hvis du vil vite mer om hvordan kroppen oppfører seg i de ulike fasene av syklus, se vår syklusoversikt her.

Bedre effekt og prestasjon

Vitenskapelig assistent ved NIH, Gina Flugstad Øistuen, har forsket på hvordan ulike faser av menstruasjonssyklusen påvirker egenskaper som er viktig for utholdenhetsprestasjon.

SYKLUS OG TRENING: Gina Flugstad Øistuen har skrevet mastergrad om hvordan menstruasjonssyklusen påvirker utholdenhetsprestasjon. Foto: Norges Idrettshøgskole

I tillegg til forskningen på NIH har hun jobbet bredt med kunnskapsformidling om «den kvinnelige utøveren», blant annet om hvordan menstruasjonssyklus og hormonell prevensjon påvirker kvinnekroppen og trening.

Øistuen peker på flere fordeler med å legge opp treningen etter menstruasjonssyklusen sin.

– For det første trener du mer etter kroppens behov og spiller på lag med den.

Hun forklarer at man også får økt forståelse av kroppen, og det man trenger i de ulike fasene av syklusen.

– Ved å kartlegge og periodisere trening og total belastning ut ifra hva du trenger i de ulike fasene i syklus, kan det på sikt føre til økt treningsglede muligens også bedre effekt og prestasjon.

Enorm forbedring

Reiersen forteller at hun merker en enorm forskjell fra før og etter hun begynte med å trene etter syklusen sin. Nå går hun under navnet «Syklusentusiasten» på sosiale medier og vil at flere skal legge opp treningen sin etter syklus.

TRENER: Reiersen har nå begynt å trene andre og fokuserer på at kundene må vite nok om menstruasjonssyklusen og hvordan den påvirker treningen. Foto: South Coast Creative

– Jeg føler jeg presterer bedre generelt. Jeg har mer energi og forstår meg selv bedre. Før var jeg opptatt av at jeg alltid skulle trene hardt og bli sliten når jeg trente, men nå slapper jeg av når jeg trenger det, sier Reiersen.

– Jeg vil inspirere andre til å gjøre det samme.

Gina Flugstad Øistuen forteller at det er noe i det for noen, men det er ikke sikkert at det gjelder alle.



– Det er fortsatt mangel på gode studier som viser at å trene etter menstruasjonssyklusen kan være prestasjonsfremmende. Vi har derimot eksempel på utøvere som mener det har vært en viktig nøkkel i deres prestasjonsfremgang, sier Øistuen.