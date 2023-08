Flere fly ble reddet i siste liten

OVERSVØMT: I hangaren til venstre i bildet stod det flere fly. I løpet at kort tid steg elva raskt, men en iherdig innsats berget millionverdier. Foto: Olav Bergersen

– Det var på hengende håret. Jeg måtte slippe alt jeg hadde, forteller Olav Bergersen da elva gikk over sine bredder.

Natt til tirsdag steg den populære lakseelven Gaula i Melhus kommune over sine bredder som følge av de enorme nedbørsmengdene som kom over Trøndelag.

Også sideelven Gaulfossen flommet over.

Det kunne fort ha fått store konsekvenser for flyklubben, som holder til ved Ler kortbaneflyplass, for inne i hangaren stod det flere fly parkert.

– Vannet steg grusomt fort og vi skjønte at hangaren kom til å bli oversvømt. Vi måtte slippe alt vi hadde for å redde ut flyene som stod parkert der, forteller Olav Bergersen.

ÅLEN: Uvær herjet over Trøndelag i går og i natt. Ålen er et av stedene som er hardt rammet. Foto: Per Magne Moan

Bergersen anslår at halve veggen på hangaren stod under vann da han våknet i fem – seks tiden tirsdag morgen.

Store verdier

– Dette kunne ha fått katastrofale følger, hadde vi ikke klart å berge flyene ut. Vannet steg grusomt fort med over 100 kubikkmeter i sekundet per time, forteller han.

– Hvor store verdier snakker vi om?

– Det er millionverdier som ble reddet i siste liten. Nå har heldigvis det verste gitt seg, og det har gått bra med flyene. Nå er vi spent på hvordan det ser ut inne i hangaren, forteller han.

Han fikk i all hast parkert flyene på et jorde like ved hangaren.

– Det var på hengende håret, kan du si, forteller en lettet Bergersen.

Også i kommunen Holtålen omtrent tre mil fra Røros, har det verste været nå gitt seg.

– Hvilke konsekvenser har nedbørsmengdene fått?

– Fortsatt er skole og barnehage stengt på grunn av at flere ansatte ikke kommer seg på jobb som følge av ødelagte veier, forteller Arve Hitterdal, ordfører for Bygdelisten Framtida i Holtålen.

Han har vært ute på befaring sammen med kommunaldirektøren.

Det er mye etterarbeid etter at vannet høljet ned i mandag og natt til tirsdag.

SKADER: Mye infrastruktur som blant annet veier og jernbane ble hardt rammet av uværet. Foto: Per Magne Moan

– Det er mange hus som har fått vann i kjelleren. Kommunale og private gårdsveier er skadet, og folk kommer seg ikke ut med bilene sine. Det gjør inntrykk, forteller han.

Hardt rammet

Kommunen ble også utsatt for flom i 2011. Da fikk flere områder store skader.

– Hvordan opplevde innbyggerne å få en ny flom?

– Det var nok dramatisk for en del da dette stod på. Du klarer aldri å være forberedt på slike vannmasser. Det ble gjort grep etter flommen i 2011, men det er mange plasser det er kommet vann hvor det ikke kom vann tidligere, forteller ordføreren.

Blant annet bygda Stensli ble hardt rammet i 2011.

– Det ble den i går også. Vi har brukt store ressurser på flomsikring siden da, men denne gangen kom det altså vann i alle retninger. Det er tragisk. Det er nye områder og private som er berørt, forteller Hitterdal.

Kommunen oppfordrer innbyggerne som har fått skader om å melde fra til forsikringsselskapene.

Kommune er i ferd med å kartlegge skadene på kommunale veier og infrastruktur.