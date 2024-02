Flere farevarsler sendt ut: – Blir verst i dag

Her er en oversikt over alle gjeldende farevarsler for vindkast :point_down:

Trøndelag og Helgeland vil få de sterkeste vindkastene og der er det oransje farevarsel.

Også deler av Vestlandet og Innlandet vil få kraftige vindkast, men der er farevarslene på gult nivå. Vinden minker i kveld. pic.twitter.com/vKB2EB8LFG