Flere enn året før – 118 drept i trafikken i 2023

– 2023 ble nok et mørkt år for trafikksikkerheten på norske veier, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Totalt 118 personer mistet livet på norske veier i 2023. Det er to flere enn i 2022, ifølge Statens vegvesen.

– Vi har lagt bak oss et vanskelig år for trafikksikkerheten. 118 omkomne er 118 for mange, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland om Statens vegvesens foreløpige tall for 2023.

Hun er bekymret for at dødstallene ikke har gått ned de siste årene. Nå vil hun ha med trafikantene på et felles nyttårsforsett.

– Vi har alle et felles ansvar. Uoppmerksomhet bak rattet medvirker til hver tredje av de mest alvorlige ulykkene. Når man sitter bak rattet er det å kjøre det eneste man skal gjøre. Ikke bruk mobilen, la passasjeren ordne musikken og dropp alt som ikke har med kjøringen å gjøre. Da bidrar vi alle til å unngå ulykker og vil spare mange liv.

VIL HA FELLES FORSETT: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har en klar oppmoding til det norske folk. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Kan ikke bli hvilepute

I koronaårene 2020 og 2021 var tallene ned i 93 og 80, men også antallet i 2023 er også høyere enn 2015, 2017, 2018 og 2019, ifølge SSBs statistikk.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener utviklingen er urovekkende.

– Selv om statistikken viser at norske veier er de tryggeste i Europa, kan ikke dette bli en hvilepute. Vi har ingen å miste, sier han i en pressemelding.

– 2023 ble nok et mørkt år for trafikksikkerheten på norske veier, slår Nygård fast.

Han mener innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet nå må intensiveres.

– Det jobbes systematisk, målrettet og godt med trafikksikkerhet fra mange ulike aktører, og det har blitt gjort i flere tiår. Dette arbeidet må fortsette i 2024, samtidig som vi må forsterke innsatsen for trafikksikkerhet. Vi har fortsatt en lang vei å gå for å nå målene våre med nullvisjonen, sier Nygård.

Mange MC-ulykker

I 2023 var det særlig en økning av antall omkomne i aldersgruppen 25 til 44 år. 28 personer i denne aldersgruppen omkom i trafikken i fjor, mot 22 året før.

Blant de over 65 var det imidlertid en nedgang fra 38 til 25 trafikkdrepte.

– Vi vet ikke hvorfor vi har fått dette utslaget. Men vi undersøker og analyserer alle dødsulykker for å finne svar og ny kunnskap, som vi systematisk bruker inn i trafikksikkerhetsarbeidet, sier veidirektøren.

Blant de trafikkdrepte var om lag 20 prosent førere av motorsykler eller mopeder.

– Det er et uakseptabelt høyt tall, som er til stor bekymring. Riktignok kjører flere MC nå enn før. Men likevel er disse sjåførene overrepresentert i statistikken og har en veldig høy risiko, også målt i forhold til kjøremengde, sier Hovland.

– Det arbeides godt med trafikksikkerhet – ikke minst sammen med MC-organisasjonen. Men her må vi styrke innsatsen og ikke minst se på eventuelle nye grep og tiltak, sier veidirektøren.

Flest menn

I 2023 var det flest dødsulykker i Viken (22), Innlandet (20), Vestland (14), Nordland (13) og Trøndelag (13).

Oslo (1) og Møre og Romsdal (3) har hatt færrest omkomne på veiene.

– Det er fortsatt møte- og utforkjøringsulykker som dominerer bildet blant de alvorligste ulykkene, skriver Vegvesenet.

87 menn og 31 kvinner omkom i trafikken i 2023, viser Vegvesenets foreløpige tall.

– Det er også en økning i ulykker med flere enn en drept. Det var tolv slike ulykker, som er dobbelt så mange som gjennomsnittet de siste årene. Ikke siden 2015 har det vært like mange ulykker med flere drepte, skriver Vegvesenet.