Flere elever har sluttet: – Grunn til bekymring

DROPPER UT: Både rektorer og elever sier de har vært bekymret for at elever dropper ut på grunn av streiken. Foto: Aage Aune/TV 2 / Mysen videregående skole

Samtidig som partene i lærerstreiken ikke ser ut til å komme til enighet, får elevene kjenne på bortfall av undervisning og rutiner.

Det har fått direkte konsekvenser for elever på Mysen videregående skole i Viken.

– Ti av våre elever har sluttet på skolen og oppgitt lærerstreiken som årsak. Noen av dem er svært sårbare elever som trenger rutiner, andre har fått seg jobb i stedet, sier rektor Lasse Thorvaldsen til TV 2.

Utdanningsdirektoratet har ikke statistikk på antall elever som har valgt å slutte på videregående på grunn av streiken, men flere er urolig for omfanget.

Frykter mørketall

Thorvaldsen er bekymret for at ledelsen ikke har full oversikt over det totale frafallet.

– Det som er skummelt er at vi ikke får snakket med elevene som er rammet av streiken. Vi vet ikke med sikkerhet hvem som er med videre før vi starter opp igjen, sier Thorvaldsen.

KONSEKVENS AV STREIK: Rektor Lasse Thorvaldsen mener flere av elevene som har sluttet, kunne blitt værende i skolen uten streiken. Foto: Mysen videregående skole

Thorvaldsen legger til at et par andre elever også har sluttet i høst, men av andre årsaker.

– Det er alltid noen som velger å slutte på videregående. I løpet av hele fjoråret sluttet 30 elever hos oss. Det som er bekymringsfullt er at ti elever har sluttet grunnet streiken.

Det var Smaalenenes avis som først skrev om streikefrafallet på Mysen.

Tror frafallet kunne vært forhindret

Søndag gikk partene i lærerstreiken igjen fra hverandre uten tegn til enighet.

Mandag ble det altså enda en opptrapping, og 300 nye lærere ble tatt ut i streik. Dermed streiker nå rundt 8450 lærere totalt.

Thorvaldsen tror flere av elevene som har sluttet ville blitt værende på skolen dersom streiken ikke hadde vart så lenge.

– Det er stor grunn til bekymring. Nå må man avslutte denne streiken, det går hardt ut over så mange elever, sier Thorvaldsen.

– Tror du noe av frafallet har kommet i kjølevannet av pandemien?

– Jeg tror at mange elever lærte at de trives best på skolen under pandemien. Dessuten hadde vi mulighet til å holde undervisningen gående, og det var en felles kollektiv forståelse for at dette var en unntakstilstand, sier Thorvaldsen.

– Synd

William Dahl er nestleder i elevrådet ved Mysen videregående skole. Han er bekymret for at flere skal velge å «droppe ut» dersom streiken vedvarer.

– Det er veldig synd at flere har sluttet på skolen. Jeg tror streiken i størst grad rammer elevene som går yrkesfag. De får ikke den praktiske undervisningen de forventet. Jeg håper streiken ender før flere velger å slutte, sier Dahl.

RAMMES HARDT: Nestleder i elevrådet på skolen, William Dahl, mener spesielt yrkesfagelevene får et dårligere tilbud. Foto: Privat

Han mener det er vanskelig for elevene å holde seg motiverte når de får så lite informasjon.

– De fleste elevene lurer på hvorfor partene ikke klarer å bli enige. Det er også liten forutsigbarhet når det gjelder å komme tilbake på skolen, sier han.

– Vanskelig å få oversikt

Rektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, Lars Berntsen, har tidligere uttalt til NRK at han frykter «drop outs» og akuttinnleggelser på psykiatrisk sykehus som følge av streiken.

Bekymringen til Berntsen er fortsatt stor, men de har enda ingen elever som har droppet ut under streiken.

– Problemet er at det er vanskelig å få oversikt over hvordan det egentlig går med de elevene som er hardest rammet, sier Berntsen.

– Jeg er særlig bekymret for de mest sårbare elevene våre.

50 av 100 lærere på Amalie Skram er tatt ut i streik.

– Støtter lærerne fullt ut

Aslak Husby, leder for Elevorganisasjonen, synes det er synd at streiken har fått slike konsekvenser.

– Det er leit at vi har kommet hit, rett og slett. Det er ingen som vil være i denne situasjonen, sier Husby.

Frafallet på Mysen videregående skole er det første konkrete eksempelet Elevorganisasjonen har hørt om når det gjelder frafall grunnet streik.

– Men vi har hatt en bekymring om at dette kan være en av konsekvensene.

STØTTER LÆRERNE: Selv om Elevorganisasjonens leder Aslak Husby er bekymret for elevene under streiken, støtter han lærerne. Foto: Eivind Lotsberg / Elevorganisasjonen

– Når det er sagt, så støtter vi lærerne fullt ut. KS har en stor del av ansvaret her, og de viser gang på gang at de ikke satser på utdanning, sier Husby.

– Alvorlig situasjon

Utdanningsdirektoratet (Udir) har ikke statistikk på antall elever som har valgt å slutte på videregående på grunn av streiken.

– Det er en alvorlig situasjon for mange elever at de mister deler av opplæring de har krav på, og må være borte fra skolehverdagen sin, sier divisjonsdirektør Anne Magdalena Solbu Kleiven i Udir til TV 2.

– Vi har løpende dialog med både statsforvalterne og Kunnskapsdepartementet om konsekvensene av streiken, og når streiken er over blir en viktig oppgave å følge opp, slik at konsekvensene for elevene blir minst mulig, sier Kleiven.

Kunnskapsdepartementet uttaler seg ikke i enkeltsaker om streiken mens den fortsatt pågår.

Nedgående trend

Generelt sett har antallet elever som dropper ut av videregående vært nedgående.

I skoleåret 2020-2021 sluttet tre prosent av alle elever i videregående opplæring i løpet av året. Det er like mange som året før, da det var rekordlavt.

Det er flest elever som slutter på høsten, da du ikke bruker av årene med opplæringsrett om du slutter før 1. november.