Flere døde etter kraftig storm

ØDELEGGELSER: Det er store ødeleggelser flere steder i USA. Her fra Florida. Foto: Bay County Sheriff's Office

Denne uken har en kraftig storm herjet på østkysten av USA.

Det har ført til at flere enn 600.000 hus og næringsvirksomheter i flere enn et dusin delstater er uten strøm.

Samtidig har minst fire personer har mistet livet.

I New York er det nesten 145.000 mennesker som ikke har strøm, i temperaturer som nærmer seg frysepunktet.

Det skriver CNN og flere andre amerikanske medier.

Nyhetsbyrået AP melder at det er registrert vind og haglbyger opp i 88 kilometer i timen. I Florida er det registrert vindkast på 171 kilometer i timen.

Husvogn tatt av storm

Georgia, Alabama og Nord-Carolina har rapportert om dødsfall som følge av det voldsomme været, ifølge CNN.

I Georgia ble en mann funnet død i bilen sin etter at et tre falt over den.

FORSVUNNET: Dette huset i Florida har fått taket blåst av. Foto: Bay County Sheriff's Office

Også i Alabama har en person dødd som følge av at et tre knuste bilen som vedkommende satt i.

Delstaten har også meldt at en 81 år gammel kvinne døde etter at husvognen hennes ble tatt av stormen og rullet rundt flere ganger.

I Nord-Carolina har en person mistet livet og to personer er kritisk skadet i en trailerpark. Meteorologisk institutt i USA evaluerer om det kan ha vært en tornado som traff trailerparken.

I Wisconsin har uværet ført til svært vanskelige kjøreforhold. Ifølge CBS har to personer dødd i to ulike trafikkulykker.

Erklærer unntakstilstand

Stormen har siden mandag generert 25 tornadoer totalt i Texas, Alabama, Florida, Georgia og Sør-Carolina.

Sør-Carolina har rapportert om betydelige skader etter at det man regner med var en tornado feide gjennom byen Bamberg. Det er ikke bekreftet om det var en tornado enda, men taket på rådhuset kollapset. Ifølge CNN var rådhuset hundre år gammelt.

VELTET: Politiet i Panama City Beach har offentliggjort flere bilder som viser de store ødeleggelsene i byen. Foto: Bay County Sheriff's Office

Guvernøren i Florida, Ron DeSantis, har erklært unntakstilstand i 49 av Floridas fylker.

I New Jersey har guvernør Phil Murphey erklært unntakstilstand. Det er flere rapporter fra delstaten om at ulike nabolag er oversvømt.

Stormen har i disse fylkene allerede blåst av tak på flere hus og veltet kraftlinjer.

Ifølge BBC er flere enn 22 millioner i områder hvor det er innført «tornado watch». Dette blir sendt ut når det er mulig at det vil komme en tornado i og rundt det aktuelle området. Personer som er i dette området må til enhver tid være forberedt på å evakuere.

Over tusen fly påvirket

Flytrafikken i USA er allerede påvirket av at alle Boeing 737-Max 9 står på bakken. Det ble bestemt etter at et panel på siden av flyet ble revet av mens flyet var i luften.

Stormen som herjer gjennom landet gjør situasjonen enda verre, ifølge BBC.

Tirsdag var flere enn 1300 fly kansellert. Det gjelder både innenriks og utenriks flyvninger.

På flyplassen i Atlanta ble all flytrafikk stanset etter at kraftig regn førte til oversvømmelser.

BROOKLYN: I Brooklyn, New York blir flere tusen migranter evakuert. Foto: Spencer Platt / Getty Images / AFP / NTB

Visepresident Kamala Harris sitt fly måtte fly en annen rute enn planlagt på grunn av været. Hun var på vei tilbake til Washington DC fra Atlanta, men måtte lande i Virginia.

Været skaper også problemer for tidligere president Donald Trump, som for tiden driver valgkamp for å vinne presidentvalget i høst. Guvernøren i Arkansas skulle etter planen til Iowa og oppsøke velgere på vegne av Trump, ifølge AP, men måtte legge om planene på grunn av været.

FLORIDA: En campingvogn har veltet i Panama City Beach i Florida. Foto: Bay County Sheriff's Office

Guvernør Sarah Sanders og hennes far, som også er tidligere guvernør i delstaten, måtte avlyse dette på etter snø og temperaturer ned i 18 minusgrader.

– Vi overvåker været nøye og oppfordrer alle amerikanere til å gjøre det samme, sa en pressesekretær i Det hvite hus.