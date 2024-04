Flere butikker stenger selvbetjeningen

Én butikksjef sier at det blir stjålet bæreposer for 30.000 kroner. Totalt forsyner kunder i Norge seg med dagligvarer for milliardbeløp hvert år, anslår en ekspert.

Noe av det første Kai-Petter Ulbo gjorde da han overtok som butikksjef i Rema Kalbakken sommeren 2022, var å sette inn selvbetjente kasser i butikken som ligger et steinkast fra Trondheimsveien nordøst i Oslo.

– Det var for å dra unna køer kjappere, forteller Ulbo.

Bare halvannet år senere tok han bort disse selvbetjente kassene igjen.

– De aller færreste stjeler, men det var såpass økende svinn at vi valgte å sette inn hurtigkasser som vi betjener istedenfor, konstaterer Ulbo.



PRAKTISK: Slike selvbetjeningsstasjoner er blitt svært utbredt i Norge. Kundene kan skanne varene selv og betale uten at en ansatt trenger å være der. Det fører til mindre kø og en hurtigere handletur. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Har ikke råd

Ulbo vil ikke oppgi nøyaktig hvor mye butikken taper på tyverier per år, men bekrefter at det er i hundretusenkronersklassen for Rema Kalbakken.

– Ja, bare bæreposer alene er jo fort 30.000 kroner på et år. I et marked der vi skal være billige, så kan ikke vi ha sånne svinnkostnader.

Ulbo er ikke den eneste butikksjefen som har kommet til denne konklusjonen.

Kundene til en Rema-butikk i Sandnes ble i fjor høst møtt av denne lappen fra butikksjef Trygve Tvedt der selvbetjeningskassene sto:

«Hei, kjære kunder. Vi har dessverre sett oss nødt til å stenge selvbetjeningskassene. Årsaken er at det jukses og gjøres feil for tusenvis av kroner per dag, og vi har ikke lenger råd til å fortsette dette prosjektet. Vi får snart flere vanlige kasser».



HURTIGKASSE: Kai-Petter Ulbo har fått på plass flere hurtigkasser i stedet for selvbetjente stasjoner. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Sandnesposten skrev om dette og la til at også Extra Bystasjonen da hadde valgt å stengte selvbetjeningskassene på grunn av svinn og tyverier.

Syv måneder senere opplyser Tvedt til TV 2 at stengningen har hatt «en god effekt» og at selvbetjeningskassene ikke kommer tilbake.

Nordre Aker Budstikke skrev tidligere i april at Rema Korsvoll også har stengt selvbetjeningskassene på permanent basis fordi det blir stjålet såpass mye.

Milliardbeløp

Butikksjef Kai-Petter Ulbo på Rema Kalbakken er nøye med å påpeke at han opplever kundene på Kalbakken som ærlige.

– De fleste vi tok for tyveri i fjor, var ikke faste kunder, men folk som reiser rundt. Jeg opplever våre faste kunder som veldig ærlige, sier Ulbo.

Thor Martin Abell Bjerke var sikkerhetsrådgiver i Virke og jobbet i mer enn 20 år med dagligvarekjedene, før han gikk av med pensjon 30. november i fjor.

Han forteller at «omreisende tyver» er et velkjent problem.

– Det er tre typer tyver i en butikk. Det er sånne som deg og meg, for å si det litt flåsete, så er det misbrukere av alkohol og narkotika, og så er det de organiserte som stjeler for å selge, for eksempel til useriøse restauranter eller kiosker eller omsetter det i utlandet, sier Bjerke til TV 2.



NABOEN: Butikksjef Rune Hansen hos Meny forteller at de ikke har noen planer om å stenge de selvbetjente kassene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Tyverier er en stor utfordring for dagligvarebransjen, fastslår Bjerke. Det samme sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i NorgesGruppen.

– Svinn som følge av tyveri er i stor grad en bransjeutfordring, bekrefter Søyland overfor TV 2.



– Omsetningen kan være stor, men marginene er ganske små. Resultatet er at driveren vil kunne merke det ganske godt på bunnlinjen, utdyper Bjerke.



Det føres ikke oversikt over hvor mye som forsvinner i tyverier og svinn totalt i Norge i løpet av et år, men det er snakk om store verdier.

– At det er milliardbeløp, er garantert, mener Bjerke.



Bransjeproblem

På Kalbakken har Rema en konkurrent som nærmeste nabo. Hos Meny er selvbetjeningskassene fremdeles åpne, og det skal de forbli, forteller butikksjef Rune Hansen.

PASSER PÅ: Hos Meny er det alltid en ansatt i nærheten av de selvbetjente kassene. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Selv om 99,9 prosent av våre kunder er ærlige og ikke stjeler, så har vi tyveri. Det er et bransjefenomen, og vi er også en av de som har svinn. Om svinnet har økt i selvbetjeningskassene, kan ikke jeg si er merkbart hos oss. Det stjeles, men det er mange måter å stjele på, poengterer Hansen til TV 2.



Hansen konstaterer at det også hos Meny er svinn og tyverier for et sekssifret beløp per år og sier at dette holder seg nokså stabilt.

I Rema er det opp til den enkelte butikksjef om de ønsker å ha selvbetjeningskasser, forteller Harald A. Kalvøy, som er leder for sikkerhet og beredskap i denne kjeden.



Han tror at den nåværende økonomiske situasjonen i Norge kan være årsaken til at noen kjøpmenn opplever en økning i tyveri.

– Vi har noen eksempel på kjøpmenn som har stengt sine selvbetjeningskasser den siste tiden, men vi opplever at løsningen, i det store og hele, er noe som både våre kunder og kjøpmenn setter pris på, sier Kalvøy til TV 2.



LETT Å LA SEG FRISTE: Mange nordmenn har fått dårligere råd de siste årene. Flere kjeder lurer på om det kan være årsaken til at butikkene deres opplever mye svinn. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hos Coop har rundt 60 prosent av butikkene én eller flere selvbetjente kasser, og andelen kunder som bruker dem har økt fra 49 prosent for to år siden til 56 prosent nå.

Kommunikasjonsrådgiver Simen Kjønnås Thorsen opplyser at også Coop ser en økende utfordring med svinn her, men sier at selvbetjente kasser uansett har kommet for å bli.

– Det ville vært synd hvis noen få uærlige sjeler skal ødelegge for de mange ærlige, så vi har ingen planer om å gå vekk fra selvbetjente kasser. Vi skal heller fokusere videre på oppfølging og forebyggende tiltak som gjør at vi klarer å holde svinnet så lavt som mulig. Tilstedeværelse på salgsflaten og god kundeservice er fortsatt det mest forebyggende tiltaket mot tyveri, sier Thorsen til TV 2.

Lett å bli fristet

På Kalbakken møter vi Benjamin Käkeläinen (20). Han har nettopp vært inne hos Meny og handlet i den selvbetjente kassen.

– Det er deilig å slippe kø. Når man har lunsjpause på jobben, har man ikke all verdens tid, sier Käkeläinen til TV 2.

FORNØYD: Benjamin Käkeläinen møter TV 2 etter at han handlet i den selvbetjente kassen hos Meny på Kalbakken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Han ser at det kan være fristende for kunder å ikke slå inn alle varene i en selvbetjeningskasse.

– Har du latt deg friste av og til?



– Det er vanskelig å si man ikke blir fristet, men man må ha litt sterk vilje. Det kommer til et punkt hvor det er litt drøyt. Hvis du kjøper en tyggis og tar med en bærepose uten å betale, er det dårlig. Men hvis du kjøper varer for tusen kroner og så glemmer å betale for en plastpose, det mener jeg må være greit. Da har allerede butikken tjent nok på deg, sier Käkeläinen.

Han tror at butikkene kan tjene på å ha en ansatt stående i nærheten av selvbetjeningskasse.

– Jeg tror det hjelper veldig. Det blir litt som hvis du er i et klasserom og læreren står bak deg, så gjør du en innsats i stedet for å jukse.

ÆRLIGE KUNDER: Kai-Petter Ulbo poengterer at han opplever de faste kundene på Kalbakken som veldig ærlige. Han mener at omreisende tyver er hovedproblemet med selvbetjente kasser. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Kai-Petter Ulbo hos Rema forteller at han allerede har kunnet konstatere at det blir stjålet færre varer etter at selvbetjeningskassene forsvant 1. januar.

– De aller færreste stjeler. Men når vi driver butikk, må vi se på totalen. Og hvis jeg har 2000 kunder her om dagen og det er 20 som tar noe, så blir det veldig mye penger på et år.